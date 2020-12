Google Pixel 5 et Pixel 4a 5G ont reçu la nouvelle application de caméra v8.1 le mois dernier, mais sans que personne ne le remarque, il semble qu’une fonctionnalité cruciale de la caméra ait été désactivée. Selon 9to5Google, la fonction d’astrophotographie sur les deux téléphones Pixels ne fonctionne désormais qu’avec l’appareil photo principal, contrairement à auparavant, où les utilisateurs pouvaient également l’utiliser avec l’objectif ultra-large des téléphones. Pour rappel, la prise de vue astrophotographique permet aux utilisateurs de prendre des photos du ciel nocturne dans deux modes – normal 1x avec l’appareil photo principal et «6x» avec l’objectif ultra-large. Le ‘6x’ permettait aux utilisateurs de capturer encore plus du ciel, grâce au champ de vision de 107 degrés pour une photo plus grande. L’astrophotographie peut être activée en sélectionnant l’onglet Night Sight sur l’application Google Camera.

Cependant, pour utiliser les fonctionnalités d’astrophotographie, les utilisateurs de Pixel 5 et Pixel 4a 5G devaient maintenir le téléphone immobile en utilisant un trépied ou en le plaçant sur une surface fixe. Lorsqu’il n’y a aucun mouvement, un message en haut de l’écran apparaît indiquant «Astrophotographie activée» lorsque le bouton de l’obturateur passe d’une icône de lune à des étoiles. Google n’a pas précisé pourquoi la fonctionnalité avait perdu la capacité de fonctionner avec l’objectif ultra-large, bien que cela soit probablement dû à la qualité globale. Le rapport ajoute que les utilisateurs de Pixel peuvent désinstaller les mises à jour de l’application Google Camera pour revenir à l’ancienne version 7.6 afin d’utiliser l’objectif ultra-large pour l’astrophotographie. Il convient de noter que la version 7.6 était la même que celle sortie de la boîte avec Pixel 5 et Pixel 4a 5G.

Pendant ce temps, Google a mis à jour sa technologie Fast Pair sur les téléphones Android, qui permettrait de connecter des écouteurs Bluetooth avec une nouvelle interface. Selon le type d’écouteurs, leur connexion peut être aussi simple que de rapprocher les oreillettes d’un téléphone Android. La nouvelle interface est similaire à la façon dont les AirPod d’Apple se connectent aux modèles d’iPhone. Cependant, Android utilise toujours la notification compacte pour l’état de la batterie des écouteurs et du boîtier. Pour le réappariement, Android utilise l’alerte la plus petite, en particulier si le smartphone ou la tablette est déjà connecté au compte Google d’un utilisateur.