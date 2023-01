Appareil de la série Galaxy A avec écran 120 Hz officiellement disponible le 18 janvier, A54 très probablement

Site officiel indien de Samsung vient d’annoncer que la société dévoilera un nouveau smartphone de la série A le 18 janvier à 12 heures, heure locale. Vous pouvez enregistrer votre intérêt si vous souhaitez être averti du lancement, et le microsite contient également quelques teasers.

Celles-ci révèlent que la star la plus probable de l’émission de la semaine prochaine est le Galaxy A54, qui aurait par le passé fait ses débuts plus tôt que son prédécesseur – en janvier, rien de moins. Donc, il y a cet indice. Ensuite, il y a aussi le fait que Samsung taquine un écran 120 Hz sur le prochain combiné, conformément à ce que l’A54 devrait obtenir. Enfin, les couleurs – Samsung les révèle officiellement comme étant Awesome Black, Awesome Burgundy et Awesome Green, et celles-ci ont déjà été montrées dans un ensemble de rendus divulgués à partir de fin décembre.

Ainsi, même sans que la société prononce les mots “Galaxy A54”, il est assez clair que l’événement du 18 janvier concerne uniquement ce téléphone. La seule autre option serait le Galaxy A34, mais la rumeur a toujours insisté sur le fait que l’on arborerait un écran à 90 Hz. Bien sûr, cela aurait pu être faux, alors gardez cela à l’esprit aussi. Il existe également deux autres incohérences – premièrement, les rendus divulgués susmentionnés montraient également un A54 blanc, qui n’est pas taquiné, et les rumeurs ont toujours affirmé que le combiné aurait un écran de 6,4 “, tandis que le site officiel indique 6,6”.

Quoi qu’il en soit, nous ne sommes qu’à un peu plus d’une semaine de la grande révélation, quand tout sera clarifié.