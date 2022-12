Apparaître “moins asiatique” sur les candidatures universitaires : The Week in Reporter Reads

Le paysage musical de TikTok regorge de modes passagères, mais une tendance a une durée de vie remarquable : les remix accélérés sont une caractéristique déterminante de la musique sur l’application, où #spedupsounds compte 8,8 milliards de vues. Beaucoup suivent le modèle qui a fait du remix d’Imanbek des “Roses” de Saint Jhn un succès mondial en 2020 : augmenter la vitesse du morceau et changer la hauteur de la voix jusqu’à des octaves de tamia.

Des remix accélérés de « Sweater Weather » du quartier et de « Cool for the Summer » de Demi Lovato ont été utilisés dans environ 2,5 millions de vidéos chacun, et des chansons plus anciennes comme « Say It Right » de Nelly Furtado et « Everybody Wants to » de Tears for Fears Rule the World » ont également reçu le traitement frénétique à l’hélium. Certains artistes, comme Steve Lacy, s’efforcent de battre les TikTokers au poing. Il a sorti “Bad Habit – Speed ​​Up” en single en juillet.

La popularité grand public des remix est unique à l’ère TikTok, mais la formule a été créée il y a deux décennies. Les utilisateurs de YouTube, en particulier ceux qui étaient actifs au début des années 2010, les connaissent peut-être sous un autre nom : nightcore.

◆ ◆ ◆

Écrit et raconté par Saskia Salomon