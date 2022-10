Appadurai, espoir à la direction du NPD, secoue la course en Colombie-Britannique, mais risque la disqualification – Kelowna Capital News

Anjali Appadurai dit qu’elle sait qu’elle contrarie l’establishment du Nouveau Parti démocratique, mais cela ne devrait pas l’empêcher de se présenter à la direction du parti.

L’ancienne candidate du NPD fédéral a participé au concours pour succéder au premier ministre sortant John Horgan en août avec des promesses de changement transformateur sur les questions environnementales et sociales, mais n’a pas encore reçu l’approbation officielle de sa candidature.

Une décision du parti sur la candidature d’Appadurai est attendue mercredi à la suite de l’examen des problèmes d’adhésion liés à sa campagne lancée par le NPD et Elections BC, le bureau indépendant et non partisan de la législature chargé d’administrer les processus électoraux dans la province.

Jusqu’à présent, seul David Eby, l’ancien procureur général du gouvernement néo-démocrate et ministre responsable du logement, a été officiellement approuvé comme candidat pour succéder à Horgan le 3 décembre, lorsque le vote à la direction est prévu.

Pour devenir premier ministre de la Colombie-Britannique, le prochain chef du parti doit également avoir l’appui des députés élus à l’Assemblée législative.

“Ma candidature a été une surprise pour beaucoup”, a déclaré Appadurai dans une interview. « Je ne suis pas votre candidat typique. Je sais que je suis sorti de nulle part et que je n’ai jamais été au gouvernement auparavant.

Mais le défenseur des droits de l’homme et du climat, âgé de 32 ans, a déclaré que l’entrée dans la course à la direction place les problèmes préoccupants sur une scène plus large.

“J’espère vraiment que nous pourrons avoir cette conversation publiquement”, a déclaré Appadurai. “Ce que j’essaie de faire ici, c’est d’ouvrir une conversation, une conversation très franche.”

Elle a dit qu’elle espérait ne pas se voir refuser la possibilité de faire passer son message aux partisans, au parti et à la province.

Elections BC et le NPD ont déclaré avoir reçu des plaintes concernant le groupe environnemental de la Colombie-Britannique Dogwood suggérant que ses membres pourraient s’inscrire en tant que membres du NPD d’ici le 4 septembre pour voter dans la course à la direction, et sur la question de savoir si sa participation représente une contribution politique interdite.

Une enquête est également en cours sur des allégations selon lesquelles un partisan d’Appadurai aurait proposé de payer pour 10 $ d’adhésion au NPD.

Appadurai a déclaré qu’elle n’avait pas de détails sur le nombre exact de nouvelles adhésions au NPD que sa campagne avait obtenues, mais a entendu dire qu’il pourrait atteindre 14 000.

“Quand j’ai annoncé ma candidature, un très beau mouvement organique décentralisé a commencé à se développer”, a-t-elle déclaré. “Nous entendons des dizaines et des dizaines d’histoires de personnes qui se sont inscrites dans leurs clubs de lecture, qui se sont inscrites dans leur cercle d’amis ou qui ont réuni leurs amis et leur famille et ont parlé de politique.”

Le NPD a déclaré dans un communiqué qu’il ne révélerait pas le nombre de membres du parti et n’a pas confirmé les rapports de la dernière convention du parti où un nombre de membres de 11 000 a été signalé.

La porte-parole du NPD, Heather Libby, a déclaré que la course à la direction compte actuellement un candidat confirmé, Eby, et qu’une réunion est prévue mercredi au sujet de la campagne d’Appadurai.

“Une plainte a été enregistrée concernant la campagne d’un seul candidat et une enquête est en cours par notre directeur général des élections”, a-t-elle déclaré dans une interview. “Nous prenons cela très au sérieux.”

La directrice provinciale du NPD, Heather Stoutenburg, a déclaré dans un communiqué que la course à la chefferie et les candidats sont régis par les règles du parti.

« Notre exécutif provincial démocratiquement élu est l’organisme chargé d’élaborer les règles selon lesquelles les candidats sont nommés et de déterminer si ces candidats sont approuvés ou non », a-t-elle déclaré.

Elections BC a déclaré qu’il procédait à un examen des plaintes qu’il avait reçues, mais que le processus n’était pas encore terminé.

«Nous examinons les activités menées par Dogwood BC pour nous assurer que les règles de contribution politique en vertu de la loi électorale sont respectées», indique le communiqué. “Notre examen est en cours et nous ne sommes parvenus à aucune conclusion à ce sujet.”

Dogwood n’était pas immédiatement disponible pour commenter.

Mais un article d’opinion éditorial sur son site Web en août comprenait des conseils sur la façon «d’aider à élire un premier ministre pour l’urgence climatique».

Il a suggéré que ses membres pourraient s’inscrire au NPD ou renouveler leur adhésion au parti d’ici le 4 septembre pour voter dans la course à la direction.

Appadurai a déclaré que le NPD devrait accueillir les nouveaux membres du parti au lieu de mener une enquête.

Elle a dit qu’elle ne supportait pas “la manière suspecte” dont les nouveaux membres étaient traités.

Appadurai a déclaré que pour beaucoup, “leur première communication avec le premier parti dont ils sont devenus membres est une remise en question de leur loyauté et une remise en question de leurs motivations”.

Le NPD a confirmé qu’il avait approché le Parti vert de la Colombie-Britannique pour permettre à un tiers neutre d’examiner les listes de membres de chaque parti afin d’assurer «l’intégrité de nos listes de membres et de nos processus constitutionnels internes», au milieu des suggestions selon lesquelles les Verts quittaient le parti afin de voter dans le scrutin à la direction du NPD.

La chef des Verts, Sonia Furstenau, a déclaré que le parti avait rejeté l’offre du NPD.

“Nous avons dit:” Non “”, a-t-elle déclaré. “Nous n’avions aucune attente ni aucune intention d’être impliqués dans leur course à la direction.”

Le NPD devrait célébrer les nouveaux membres, mais “ils ont transformé cela en un problème et ont essayé de nous montrer du doigt”, a déclaré Furstenau, ajoutant que le nombre de membres des Verts a diminué de moins de 90 personnes depuis le début de la course à la direction du NPD.

Appadurai a déclaré qu’elle soutenait tous les efforts visant à garantir la légitimité des membres qu’elle a signés.

Elle s’est dite confiante que sa candidature à la chefferie recevra l’approbation du NPD.

“Ce que nous avons appris, c’est qu’il y a un énorme appétit pour les valeurs et le type de leadership que je signale dans ma candidature”, a déclaré Appadurai.

—Dirk Meissner, La Presse canadienne