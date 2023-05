App Store Connect, le portail en ligne utilisé par les développeurs pour télécharger des applications sur l’App Store, a fait référence à « xrOS », le nom supposé être donné au système d’exploitation qui fonctionnera sur le nouveau casque de réalité mixte d’Apple.

Tel que rapporté par MacRumors, développeur Steve Troughton-Smith a récemment tenté de soumettre une application conçue pour le prochain casque d’Apple. App Store Connect a rejeté l’application, mais l’a reconnue comme un binaire xrOS, confirmant apparemment qu’il s’agit du nom du système d’exploitation qui alimentera l’appareil.

On dit depuis longtemps que xrOS est le nom choisi par Apple pour le nouveau système d’exploitation, qui offrira une combinaison d’expériences de réalité augmentée et virtuelle, y compris les appels VR FaceTime, les jeux Apple Arcade AR, et plus encore.

Le nouveau casque de réalité mixte d’Apple devrait être annoncé à la WWDC23 la semaine prochaine, qui se déroulera du 5 au 9 juin, où le fabricant d’iPhone devrait annoncer iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 et macOS 14, en plus de un nouveau MacBook Air 15 pouces.

