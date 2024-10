App State Football organise son premier match à domicile depuis Helene contre Georgia State

BOONE, Caroline du Nord – Pour Shawn Collins, le premier signe que la tempête tropicale Hélène avait fait des ravages sur le campus de l’Université d’État des Appalaches était lorsque le Alpinistes annulé leur match de football du 28 septembre contre Liberty.

Collins, un ailier défensif senior, a déclaré que les équipes de football s’entraînent malgré tout ce qui se passe dans le monde extérieur. Annuler un match était un signe que Boone était dans un état bien pire qu’il ne pouvait le voir.

Après qu’Helene ait traversé l’ouest de la Caroline du Nord le 27 septembre, la majeure partie de Boone s’est retrouvée sans électricité pendant de courtes périodes et sans eau pendant quelques jours. Contrairement à Asheville ravagée, le service cellulaire est resté opérationnel alors qu’Hélène faisait irruption dans le campus et la ville, inondant King Street, la route principale de Boone, et les appartements de nombreux étudiants et athlètes.

En quelques trajets dans toutes les directions, la dévastation régnait. Les maisons et les routes ont disparu, emportées par la montée des eaux de crue. Des arbres ont été abattus dans tout le WNC, tandis que les pluies ont emporté les réseaux électriques et les approvisionnements en eau.

À Boone, une ville de 19 000 habitants qui abrite un collège de 21 000 étudiants, App State est devenu un élément central des efforts de réhabilitation avec son programme d’athlétisme.

« Plus vous restez ici, vous entendrez les gens faire référence à App State et à Boone presque comme si c’était synonyme », a déclaré l’entraîneur de baseball Kermit Smith. « Quand vous dites l’un, vous pensez à l’autre. »

Des athlètes du football au softball ont perdu leur appartement à cause des inondations. L’entraîneur adjoint de football Lance Ware a fait tomber un arbre chez lui. Les joueurs sont restés dans les appartements de leurs coéquipiers. Les entraîneurs dormaient dans le complexe de football.

La plupart des installations sportives d’App State ont cependant survécu relativement indemnes à la tempête. Le sol devra être remplacé au Varsity Gym, domicile de l’équipe de lutte, mais les Mountaineers pourront poser des tapis et disputer des matchs à domicile. Au Holmes Convocation Center, où App State joue au basket-ball et au volley-ball, les vestiaires, les bureaux des entraîneurs et les salles universitaires ont été endommagés par l’eau, mais sont actuellement en réparation.

« Aussi grave que cela puisse paraître, nous n’avons pas eu une situation aussi grave que beaucoup de gens », a déclaré l’entraîneur de football Shawn Clark. « Nous ne pouvons pas trop nous plaindre. »

Le retour du football d’App State à la maison rassemble Boone

Le nettoyage et la récupération ont commencé à Boone immédiatement après la tempête. Le processus prendra des mois, voire des années, en particulier dans les zones environnantes les plus durement touchées du comté de Watauga. Mais le processus de guérison culminera samedi contre Georgia State lorsque le football reviendra au Kidd Brewer Stadium pour la première fois depuis le 19 septembre.

Le match contre Liberty, prévu le 28 septembre, a été annulé dans le sillage d’Hélène. Les Mountaineers ont joué les deux semaines suivantes sur la route avant leur semaine portes ouvertes. Étant donné que le match du 19 septembre contre le sud de l’Alabama était un jeudi, cette semaine sera le premier match à domicile samedi depuis l’ouverture de la saison le 31 août.

« Certaines personnes ne comprennent pas, mais le football est plus qu’un jeu », a déclaré le receveur de deuxième année Luke Hale, diplômé de l’AC Reynolds à Asheville. « Cela signifie beaucoup pour les gens. On peut tirer beaucoup d’espoir d’une équipe, beaucoup d’inspiration.

Le match de Georgia State était initialement prévu comme le week-end de retour d’App State, mais les événements entourant le match ont été reportés au 23 novembre.

Mais après près de 37 jours de repos entre les matchs à domicile, samedi servira toujours de retour aux sources dans la communauté.

« Le football App State, j’ai appris rapidement, est important dans cette ville », a déclaré Collins. «Ils adorent ça. La plupart des gens se soucient davantage de l’évolution du football que des effets des ouragans.

La famille de Hale vit toujours à Asheville. Il a pu les contacter tôt le 27 septembre, le jour où Hélène a frappé WNC, mais a perdu le contact lorsque le service cellulaire est tombé en panne à Asheville.

Hale a déclaré que sa famille allait bien et que ses parents venaient de récupérer de l’eau il y a quelques jours, mais il a dit que c’était angoissant de ne pas entendre ce qui se passait à Asheville. Il est rentré chez lui début octobre et lui et sa mère ont fait du bénévolat dans une église locale.

Les Mountaineers se sont portés volontaires auprès de Samaritan’s Purse, une organisation qui fournit une aide aux personnes se trouvant dans les zones sinistrées, notamment les zones touchées par Helene et l’ouragan Milton. Le siège international de Samaritan’s Purse est situé à Boone.

Collins a déclaré que les joueurs ont chargé deux hélicoptères de fournitures à transporter dans des zones difficiles d’accès, créant ainsi des chaînes de montage pour emballer et charger les fournitures.

« Peu importe où je vais dans la vie, je me souviendrai toujours des montagnes de Caroline du Nord comme de mon chez-moi », a déclaré Hale. « Voir ma maison dévastée, voir ces vidéos de gens qui ont tout perdu… ça faisait du bien d’y aller. »

Largement épargnées par les dégâts, les équipes d’App State redonnent à Boone

Pour les sports hors saison, les athlètes étaient renvoyés chez eux, certains pour une période allant jusqu’à deux semaines et demie. Smith a déclaré que cela lui a permis de se concentrer sur l’aide à la communauté, avec la tranquillité d’esprit que les joueurs allaient tous bien. Cela a également permis aux efforts de secours de se concentrer sur ceux qui avaient besoin d’aide sans que les athlètes ne gênent.

« Nous essayions de leur dire de rester à la maison parce que tout le monde autour disait que nous ne voulions pas de monde supplémentaire ici », a déclaré l’entraîneur de cross-country et d’athlétisme Damion McLean. « Mais ils disaient : ‘Coach, je dois être de retour à Boone.’ Cela vous permet de connaître la région et à quel point elle compte pour les gens.

Le parcours de cross-country, Don Kennedy Trails à State Farm, était jonché d’arbres abattus, le transformant davantage en une course d’obstacles alors qu’ils ramassaient des débris à l’entraînement.

McLean a dû annuler une rencontre à domicile prévue le 18 octobre et se démener pour trouver de la concurrence ailleurs. Les hommes ont concouru à Virginia, tandis que les femmes sont allées à une compétition à Winthrop – et ont gagné.

Quelques jours avant que la tempête ne frappe, App State a posé le gazon du nouveau complexe de softball. L’entraîneur de première année Whitney Jones a déclaré que le personnel avait parcouru le terrain le jour de la tempête et qu’il n’y avait pas d’eau stagnante. Non seulement le gazon a résisté, mais Jones a déclaré qu’elle était heureuse qu’il ait été posé avant la tempête, car elle ne sait pas quand cela se serait produit dans le back-end.

Jones venait d’entraîner ses deux premiers matchs de la saison d’automne lorsque la tempête a frappé, et ils avaient programmé un programme double à Charlotte pour le dimanche suivant. Au départ, a déclaré Jones, ils ne savaient pas s’il était sécuritaire de voyager et de jouer.

Les Mountaineers étaient chez eux depuis cinq jours avant que l’administration d’App State ne décide qu’il était possible de jouer en toute sécurité. Ils sont revenus le 4 octobre, à temps pour jouer contre Queens et Charlotte le 6 octobre.

« C’est plus grand que le softball », a déclaré Jones. « Les gens n’ont pas de maison en ce moment. Vous avez un niveau de gratitude différent pour avoir joué au jeu et vous ne voulez rien prendre pour acquis.

Beaver Field, où le baseball joue et va viral chaque automne car la couleur vibrante du feuillage qui l’entourait était recouverte de branches et de feuilles. Smith a déclaré qu’ils devaient prendre la photo de cette année bientôt – alors que le feuillage d’automne de Boone atteint sa couleur maximale, les arbres ont perdu beaucoup de leurs feuilles dans la tempête. Le champ est resté en grande partie intact, évitant ainsi les inondations.

« Cela semble un peu fou, mais on se sent presque un peu coupable en disant ça », a déclaré Smith.

Jones, qui est à Boone depuis seulement quelques mois, a rapidement découvert une communauté très unie. Elle a été reconnue dans un service au volant Chick-Fil-A quelques semaines après son embauche. C’est pourquoi Jones a déclaré qu’il était important pour les équipes d’App State d’aider Boone.

Depuis que les cours ont été annulés jusqu’au 16 octobre, les athlètes n’avaient rien d’autre à faire que d’aider. McLean a déclaré que ses athlètes ont déclaré 300 ou 400 heures de bénévolat au cours du mois dernier.

Dans les jours qui ont suivi la tempête, alors que son équipe était renvoyée chez elle, Smith et sa famille ont aidé à emballer les fournitures et à nettoyer les terrains de baseball. Il a encouragé ses joueurs à faire du bénévolat dans toute la communauté dans les domaines qui les passionnent.

L’équipe de softball a trié et emballé les fournitures. L’équipe de baseball a concentré ses efforts sur le nettoyage le long de la Boone Greenway, où une maison avait été emportée par les inondations de la South Fork New River. Ses biens étaient éparpillés sur les berges du fleuve. La première chose qu’un joueur a trouvée était une photo de famille.

« C’est pour cela que nous sommes construits », a déclaré Smith. « C’est la nature de – c’est notre ADN. Pas nécessairement pour affronter la dévastation, mais notre ADN est celui des cols bleus, notre ADN est le travail acharné, notre ADN est celui des personnes et des relations.

Evan Gerike est journaliste sportif au Asheville Citizen Times/USA TODAY Network. Envoyez-lui un e-mail à [email protected] ou suivez-le sur X, anciennement Twitter, @EvanGerike.