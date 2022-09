Apotex, fondée par Barry Sherman, accepte de prendre le contrôle

Le géant canadien des médicaments génériques fondé par le milliardaire assassiné Barry Sherman en 1974 a accepté une prise de contrôle.

Dans un communiqué de presse publié mercredi matin, SK Capital Partners LP a annoncé avoir conclu un accord pour acquérir Apotex Pharmaceuticals Holdings Inc.

“Nous sommes ravis de travailler avec SK Capital, dont l’expertise et les ressources de l’industrie nous aideront à accroître notre leadership sur le marché et à maintenir notre objectif d’améliorer l’accès à des médicaments abordables de haute qualité pour des millions de patients dans le monde”, a déclaré Jeff Watson, président et chef de la direction de Apotex, a déclaré.

Les conditions de la prise de contrôle n’ont pas été rendues publiques et les sociétés ont déclaré que la transaction était soumise aux approbations réglementaires.

Apotex est une société pharmaceutique mondiale qui produit des médicaments abordables pour les patients du monde entier. Selon l’entreprise, Apotex emploie près de 8 000 personnes et son siège social est à Toronto.

Bloomberg News a rapporté en novembre 2021 qu’Apotex envisageait une vente.

Sherman et sa femme, Honey, ont été retrouvés morts dans leur maison de plusieurs millions de dollars à Toronto en décembre 2017. Ils ont été retrouvés en position semi-assise sur le pont de la piscine intérieure de leur maison, suspendus par des ceintures à une balustrade, a annoncé la police.

Barry et Honey Sherman sont montrés sur une photo du United Jewish Appeal. (LA PRESSE CANADIENNE/HO-United Jewish Appeal)

Les enquêteurs ont déclaré que les résultats de l’autopsie ont montré que le couple était mort par “compression du cou par ligature”.

En décembre dernier, la police a annoncé avoir identifié un suspect dans le cadre de l’enquête.

Une personne inconnue a été capturée sur une vidéo de sécurité près de la propriété des Sherman au même moment où leurs meurtres ont eu lieu.

La police de Toronto a publié une nouvelle vidéo en lien avec les meurtres de Barry et Honey Sherman, le mardi 14 décembre 2021.



Détective d’homicide sergent. Brandon Price a déclaré que la police avait passé au peigne fin des heures de séquences de sécurité en rapport avec les meurtres, mais qu’il leur restait “un seul individu” qu’ils ne pouvaient pas identifier.

“Nous n’avons pas été en mesure de déterminer quel était le but de cet individu dans le quartier”, a déclaré Price. “Les actions de cet individu sont hautement suspectes.”

La police a déclaré avoir reçu des dizaines de conseils après avoir publié une photo de l’inconnu, mais n’avoir pas été en mesure de l’identifier.

Avec des fichiers de BNN Bloomberg