Apollo réfléchit à une offre pour la chaîne de supermarchés britannique, prenant la forteresse soutenue par SoftBank

May James/SOPA Images/LightRocket via Getty Image

L’offre a dépassé une précédente approche non sollicitée de la société de capital-investissement américaine Clayton, Dubilier & Rice (CD&R), que Morrisons a rejetée le mois dernier.

Samedi, le conseil d’administration a recommandé une offre en espèces de 254 pence par action (3,52 $ par action) d’un consortium dirigé par Fortress, qui comprend l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et Koch Real Estate Investments. L’offre valorise l’entreprise à 6,3 milliards de livres sterling.

Cependant, le huitième actionnaire de Morrisons, JO Hambro, a déclaré la semaine dernière qu’il souhaiterait voir une offre d’au moins 6,5 milliards de livres sterling (9 milliards de dollars) pour la société.

Les trois principaux actionnaires – Silchester, BlackRock et Columbia Threadneedle – représentent cumulativement plus de 35% des actions et n’ont pas encore commenté publiquement la proposition de Fortress.

Les actions de Morrisons ont bondi de plus de 11% lundi alors que la course s’échauffait, tandis que les actions des autres groupes de supermarchés britanniques Sainsbury’s, Marks & Spencer et Tesco ont également augmenté.

Pas la fin de la saga

Tous les regards sont désormais tournés vers le retour de CD&R dans la course.

Les analystes de Barclays ont souligné lundi deux raisons majeures pour lesquelles la société de capital-investissement pourrait justifier de payer plus que l’offre convenue de Fortress.

« Premièrement, CD&R a une plus grande empreinte commerciale au Royaume-Uni que Fortress – le premier possède la chaîne de stations-service MFG, le second possède Majestic Wine – nous nous attendons donc à ce que CD&R soit en mesure de générer de plus grandes synergies avec Morrison », a déclaré le directeur général de Barclays. de European Retail Equity Research, James Anstead, a déclaré dans la note.