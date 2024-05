Apnée du sommeil pendant le sommeil paradoxal liée au déclin de la mémoire

Résumé: Les événements d’apnée du sommeil pendant le sommeil paradoxal sont liés à des troubles de la mémoire verbale chez les personnes âgées à risque de développer la maladie d’Alzheimer. La recherche met en valeur l’importance de se concentrer sur la gravité de l’apnée spécifique au stade du sommeil pour un diagnostic et un traitement précis.

Il a été constaté que les femmes présentaient davantage d’événements d’apnée liés au REM, augmentant potentiellement leur risque de maladie d’Alzheimer. L’étude souligne la nécessité d’évaluations personnalisées de l’apnée du sommeil pour lutter contre le déclin cognitif.

Faits marquants:

Apnée du sommeil paradoxal: Des événements d’apnée plus élevés pendant le sommeil paradoxal sont en corrélation avec une moins bonne mémoire verbale. Différences sexuelles: Les femmes souffrent davantage d’apnée du sommeil paradoxal, ce qui augmente potentiellement le risque d’Alzheimer. Traitement personnalisé: Se concentrer sur les événements d’apnée spécifiques au REM est crucial pour un diagnostic et un traitement précis.

Source: Université de Californie à Irvine

Une équipe de recherche dirigée par l’Université de Californie à Irvine a révélé le lien entre la fréquence des épisodes d’apnée du sommeil au cours de la phase de mouvements oculaires rapides et la gravité des troubles de la mémoire verbale chez les personnes âgées à risque de développer la maladie d’Alzheimer.

La mémoire verbale fait référence à la capacité cognitive à retenir et à rappeler des informations présentées par des mots parlés ou écrits et est particulièrement vulnérable à la maladie d’Alzheimer.

L’étude, récemment publiée en ligne dans la revue Recherche et thérapie sur la maladie d’Alzheimer, ont découvert une corrélation spécifique entre la gravité de l’apnée du sommeil – lorsque la respiration s’arrête pendant qu’un individu dort – et une diminution de la cognition. Des ratios plus élevés pendant les phases REM par rapport aux phases non REM étaient associés à de moins bonnes performances de mémoire.

Les résultats ont montré que les épisodes d’apnée au cours du sommeil paradoxal sont un facteur critique contribuant au déclin de la mémoire verbale, en particulier chez les personnes ayant une prédisposition génétique à la maladie d’Alzheimer et celles ayant des antécédents parentaux de la maladie. Crédit : Actualités des neurosciences

« Nos résultats ont identifié les caractéristiques spécifiques de l’apnée du sommeil associées à la mémoire, ce qui est important car cliniquement, les événements survenant pendant le sommeil paradoxal sont souvent négligés ou minimisés », a déclaré l’auteur co-correspondant Bryce Mander, professeur agrégé de psychiatrie et de sciences humaines à l’UC Irvine. comportement.

« La plupart des heures de sommeil ne sont pas paradoxales, de sorte que les moyennes globales de gravité de l’apnée peuvent sembler bien inférieures à ce qui est généralement observé pendant le sommeil paradoxal. Cela signifie qu’une personne à risque peut être mal diagnostiquée et sous-traitée parce que les normes d’évaluation actuelles ne se concentrent pas sur la gravité de l’apnée spécifique au stade du sommeil.

« De plus », a déclaré l’auteure co-correspondante Ruth Benca, professeur et présidente de psychiatrie et de médecine comportementale à la faculté de médecine de l’université de Wake Forest, « nous avons constaté que les femmes sont plus susceptibles d’avoir une plus grande proportion de leurs événements apnéiques pendant le sommeil paradoxal en comparaison. aux hommes, ce qui pourrait potentiellement contribuer à leur plus grand risque de développer la maladie d’Alzheimer.

L’étude a porté sur 81 adultes d’âge moyen et plus âgés du Wisconsin Alzheimer’s Disease Research Center présentant des facteurs de risque accrus, dont 62 % étaient des femmes. Les participants ont subi une polysomnographie – un test complet qui enregistre les ondes cérébrales, les mouvements oculaires, l’activité musculaire, les niveaux d’oxygène dans le sang, la fréquence cardiaque et la respiration pendant le sommeil – et des évaluations de la mémoire verbale.

Les résultats ont montré que les épisodes d’apnée au cours du sommeil paradoxal sont un facteur critique contribuant au déclin de la mémoire verbale, en particulier chez les personnes ayant une prédisposition génétique à la maladie d’Alzheimer et celles ayant des antécédents parentaux de la maladie.

« Nos résultats mettent en évidence la relation complexe entre l’apnée du sommeil, la fonction de mémoire et le risque d’Alzheimer », a déclaré Mander. « L’identification et le traitement des événements spécifiques au REM sont cruciaux pour développer des approches proactives et personnalisées d’évaluation et de traitement adaptées aux habitudes de sommeil individuelles. »

L’équipe comprenait également l’auteur principal Kitty K. Lui, un étudiant diplômé de l’Université d’État de San Diego/Université de Californie, un programme de doctorat conjoint en psychologie clinique à San Diego, ainsi que des professeurs et des étudiants diplômés de l’UC Irvine, de l’UC San Diego, du Wisconsin Alzheimer’s Centre de recherche sur les maladies et Université du Kentucky.

Financement: Ce travail a été soutenu par l’Institut national sur le vieillissement sous les subventions R56 AG052698, R01 AG027161, R01 AG021155, ADRC P50 AG033514, R01 AG037639 et K01 AG068353 ; par le prix F31 AG048732 du service national de recherche Ruth L. Kirschstein des National Institutes of Health ; et par le programme de prix des sciences cliniques et translationnelles du National Center for Advancing Translational Sciences dans le cadre de la subvention UL1TR000427.

À propos de cette actualité de la recherche sur l’apnée du sommeil et la mémoire

Auteur: Patricia Harriman

Source: Université de Californie à Irvine

Contact: Patricia Harriman – UC Irvine

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Accès libre.

« Les personnes âgées plus à risque de développer la maladie d’Alzheimer montrent des associations plus fortes entre la gravité de l’apnée du sommeil en sommeil paradoxal et la mémoire verbale» par Bryce Mander et coll. Recherche et thérapie sur la maladie d’Alzheimer

Abstrait

Les personnes âgées plus à risque de développer la maladie d’Alzheimer montrent des associations plus fortes entre la gravité de l’apnée du sommeil en sommeil paradoxal et la mémoire verbale

Arrière-plan

L’apnée obstructive du sommeil (AOS) augmente le risque de déclin cognitif et de maladie d’Alzheimer (MA). Bien que les mécanismes sous-jacents restent flous, l’hypoxémie au cours de l’AOS a été impliquée dans des troubles cognitifs. L’AOS pendant le sommeil paradoxal (REM) est généralement plus grave que pendant le sommeil à mouvements oculaires non rapides (NREM), mais l’effet relatif de la désaturation de l’oxyhémoglobine pendant le sommeil paradoxal par rapport au sommeil NREM sur la mémoire n’est pas complètement caractérisé. Ici, nous avons examiné l’impact de l’AOS, ainsi que les effets modérateurs des facteurs de risque de MA, sur la mémoire verbale chez un échantillon d’adultes d’âge moyen et plus âgés présentant un risque accru de MA.

Méthodes

Quatre-vingt-un adultes (âge moyen : 61,7 ± 6,0 ans, 62 % de femmes, 32 % unallèle de la polipoprotéine E ε4 (APOE4) porteurs et 70 % ayant des antécédents parentaux de MA) ont subi une polysomnographie clinique comprenant une évaluation de l’AOS. Les caractéristiques de l’AOS ont été dérivées du sommeil total, NREM et REM. Les ratios REM-NREM des caractéristiques OSA ont également été calculés. La mémoire verbale a été évaluée avec le test d’apprentissage verbal auditif Rey (RAVLT). Des modèles de régression multiples ont évalué les relations entre les caractéristiques de l’AOS et les scores RAVLT tout en ajustant le sexe, l’âge, le temps entre les évaluations, les années d’études, l’indice de masse corporelle (IMC) et APOE4 statut ou antécédents parentaux de MA. Les principaux effets significatifs des caractéristiques de l’AOS sur les performances du RAVLT et les effets modérateurs des facteurs de risque de MA (c’est-à-dire le sexe, l’âge, APOE4 statut et antécédents parentaux de MA) ont été examinés.

Résultats

L’indice d’apnée-hypopnée (IAH), l’indice de perturbation respiratoire (RDI) et l’indice de désaturation de l’oxyhémoglobine (ODI) pendant le sommeil paradoxal étaient associés négativement à l’apprentissage total RAVLT et au rappel à long délai. De plus, des ratios REM-NREM plus élevés d’AHI, RDI et ODI (c’est-à-dire plus d’événements dans le REM que dans le NREM) étaient liés à un apprentissage et un rappel totaux moins bons. Nous avons constaté spécifiquement que l’association négative entre REM ODI et l’apprentissage total était due aux adultes de 60 ans et plus. De plus, les relations négatives entre le rapport REM-NREM ODI et l’apprentissage total, ainsi que le rapport REM-NREM RDI et le rappel à long délai, étaient dues à APOE4 transporteurs.

Conclusion

Une plus grande sévérité du SAOS, en particulier pendant le sommeil paradoxal, affecte négativement la mémoire verbale, en particulier chez les personnes présentant un risque plus élevé de MA. Ces résultats soulignent l’importance potentielle du dépistage et du traitement proactifs du REM OSA, même si l’IAH global semble faible.