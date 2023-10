Apne 2 : Bobby Deol confirme que le film est dans les cartons et révèle pourquoi il n’est pas encore sorti dans les salles

La famille Deol est sur une lancée en 2023. Depuis l’énorme succès de Sunny Deol avec Gadar 2, l’incroyable performance de Dharmendra dans Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani jusqu’au nouveau film de Bobby Deol, Animal, les Deols sont là pour régner. Leur prochaine génération faisait également la une des journaux. Qu’il s’agisse du mariage de Karan Deol ou des débuts de Rajveer Deol à Bollywood, Dono. Et maintenant, Bobby Deol a dévoilé quelque chose de très intéressant, à savoir la possibilité d’un film qui rassemble tous les Deol dans un film. Nous parlons d’Apne 2. Bobby Deol s’est adressé aux médias en marge d’un festival de cinéma et il a parlé du film. « Nous travaillons sur Apne 2. Il y a du travail en cours sur le scénario et une fois que nous aurons un scénario complet et bon que nous aurons en main, alors seulement nous commencerons le tournage », a-t-il déclaré, donnant aux fans l’espoir que le film qui rassemble les Deols arrive tôt ou tard.