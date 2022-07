APJ Abdul Kalam a une fois fait prêter serment à tout un public pour faire sourire leurs mères tous les jours

L’ancien président de l’Inde, feu APJ Abdul Kalam, a déjà fait prêter le serment le plus doux à une salle remplie d’audience et une vidéo de celui-ci est devenue virale sur les réseaux sociaux. Le clip a été partagé par l’officier de l’IAS Awanish Sharan. On y entendait le Dr Kalam raconter comment il avait rencontré des jeunes à Tirupati et leur avait fait prêter serment de faire sourire leur mère tous les jours. Il a également administré la même chose au public dans la vidéo: “A partir d’aujourd’hui, je ferai sourire ma mère tous les jours.”

“Le sourire de la mère signifie le sourire de la famille”, a déclaré le Dr Kalam. Il a dit que cela pourrait rendre toute la famille heureuse et que cela pourrait créer une bonne ambiance dans la configuration familiale.

Faites sourire votre mère tous les jours.❤️ pic.twitter.com/TUR7kziXNL — Awanish Sharan (@AwanishSharan) 27 juillet 2022

Absolument ❤️ La famille est tout et la mère est la racine de la famille https://t.co/39pRBw3IlR — Harikripa (@HariKripa) 28 juillet 2022

Paroles de sagesse du “Missile Man of India ..” #DrAPJAdAbdulKalam https://t.co/XAtzSAOA23 -Shubham Misra Ph.D. (Soumis) ⚛️ (@Shubham_Neuro) 27 juillet 2022

Personne ne peut être comme vous, monsieur, la personnalité la plus gaie et la plus suave de notre pays. https://t.co/qNAy90vRiz – Kriti Shukla (@Kritikrish18) 27 juillet 2022

Presque les larmes aux yeux après avoir écouté Sir Kalam. Que Dieu donne à mon pays plus de gens comme lui. https://t.co/Z1tX8pbIvV – MK (@KhannaM07) 27 juillet 2022

UN CONSEIL SIMPLE AVEC UNE GRANDE SIGNIFICATION – VIENT UNIQUEMENT DE GRANDES ÂMES https://t.co/ayMbWlOHlC – KMPaul (@KMPaul4) 27 juillet 2022

L’amour d’une Mère est le carburant qui permet à un être humain normal de faire l’impossible… Ma Maman ma force. https://t.co/GWtyNCJVDy — Vipul Karsan Visaria (@KarsanVipul) 27 juillet 2022

कलाम साहेब की बात ही अलग थी।।। Quel gentleman minutieux parle des valeurs ।।।@bhatikamlendra1 https://t.co/nADWVZBMB8 — Narender Bawadi (@Narenderbawadi) 27 juillet 2022

Abdul Kalam était un scientifique aérospatial et un enseignant phénoménal qui a été le 11e président de l’Inde de 2002 à 2007, et largement appelé « président du peuple ». Kalam s’est effondré alors qu’il donnait une conférence à l’Indian Institute of Management (IIM)-Shillong et est décédé d’un arrêt cardiaque apparent le 27 juillet 2015.

À une époque où l’Inde rêvait d’avoir son propre véhicule de lancement de satellites (SLV), le travail acharné et les efforts du Dr Kalam pendant plus d’une décennie ont permis au pays d’avoir son premier SLV indigène. SLV III a été développé par Kalam qui a été utilisé pour lancer le satellite Rohini sur l’orbite terrestre. Il a également marqué l’entrée de l’Inde dans le club spatial.

