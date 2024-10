« Apex Legends » va subir un « grand changement systématique » chez EA

Electronic Arts repense son approche de son jeu de tir à la première personne gratuit et de longue date, « Apex Legends », suite aux résultats de monétisation douce de la mise à jour la plus récente du jeu de services en direct et aux modifications apportées à son offre Battle Pass.

« Au cours du trimestre, la saison 22 d’Apex Legends a été lancée avec beaucoup plus de nouvelles fonctionnalités pour les joueurs occasionnels et chevronnés, y compris plus de modes, une nouvelle carte et un nouveau logiciel anti-triche », a déclaré Andrew Wilson, PDG d’EA, lors du deuxième exercice financier de l’entreprise. -Appel des résultats du trimestre 2025 mardi. « Suite aux changements apportés à la construction du Battle Pass, nous n’avons pas constaté l’amélioration de la monétisation à laquelle nous nous attendions. Deux choses sont devenues claires dans la catégorie des FPS gratuits. Premièrement, dans un paysage concurrentiel où la marque, un noyau d’acteurs solide et des mécaniques de haute qualité comptent plus que jamais, « Apex » s’est avéré être une franchise convaincante pour nous et un pilier de l’industrie. Deuxièmement, pour générer une croissance et un réengagement significatifs, de vastes changements systématiques sont nécessaires. Nous continuerons à nous concentrer sur la rétention et l’étendue du contenu au service de notre communauté mondiale alors que nous travaillons vers des changements plus significatifs et innovants à l’avenir.

Selon le directeur financier Stuart Canfield, les réservations nettes pour « Apex Legends » « n’ont pas répondu à nos attentes pour le trimestre alors que nous avons étendu l’accès premium à l’intégralité de la première moitié du Battle Pass de la saison 22 ».

« Après la sortie du Battle Pass au second semestre le 17 septembre, nous avons observé un retour à des niveaux de conversion de dépenses cohérents avec les saisons précédentes », a déclaré Canfield. « Alors que nous regardons vers l’avenir, nous avons ajusté le reste de l’exercice 25 pour refléter un engagement plus faible que prévu dans nos prévisions précédentes. Comme Andrew l’a mentionné, nous nous engageons à offrir de nouvelles expériences à nos joueurs en nous concentrant continuellement sur l’amélioration de l’engagement et de la rétention des joueurs.

Canfield dit qu’EA s’attend à ce que « Apex Legends » « relance l’activité à mesure que nous traversons la fin du début de 2026 et au-delà ».

Wilson a développé son projet de refonte du jeu plus tard lors de la conférence téléphonique sur les résultats, précisant qu’il ne s’attend pas à ce que cela signifie la sortie d’une suite à « Apex Legends », mais plutôt des changements plus importants dans le jeu existant, dans lequel EA « investira ». sur deux vecteurs.

« Le premier réside dans la croissance de notre contenu axé sur les saisons », a-t-il déclaré. « Et ce que vous avez vu chez nous au cours des dernières saisons, ce sont des baisses de saison de plus en plus importantes à chaque fois. La très haute qualité a suscité un sentiment très élevé parmi notre base de joueurs, et nous ajoutons au niveau d’innovation et de créativité saison après saison.

Il a poursuivi : « Ce que nous avons également observé, c’est un besoin d’innovation significative et systématique dans le jeu qui a fondamentalement changé la façon dont le jeu se déroule de manière plus large. Nos équipes y travaillent également. Nous vivons actuellement un moment où nous gérons la trajectoire actuelle de l’entreprise, mais nous pensons qu’en raison de la force de la marque, de la taille de la communauté mondiale, de la position que nous occupons au sommet de ces marchés libres, jouer à des jeux en direct qui permettront de relancer la croissance du côté commercial au fil du temps.