Apex Legends Mobile obtient une mise à jour importante du contenu

EA a annoncé une grosse mise à jour pour Apex Legends Mobile cette semaine, celui qui comprend un nouveau personnage de légende, une nouvelle passe de combat, un mode de jeu, etc.

Pour tous ceux qui ont joué à ce jeu sur console ou PC, vous connaîtrez le nouveau personnage de légende. Il s’appelle Revenant et il est plutôt gentil. Ses capacités incluent une marche accroupie plus rapide et de meilleures compétences en escalade, un jetable qui endommage les ennemis et désactive les capacités, ainsi que son ultime appelé Death Totem qui peut protéger les joueurs de la mort. Pas trop minable, en plus il a l’air génial.

Outre Revenant, les utilisateurs peuvent également accéder à de nouveaux modes de jeu appelés Airdrop Escalation et Second Shot. Pour plus de détails à ce sujet, consultez ici. Pour les acheteurs de contenu numérique, il y a une passe de combat mise à jour à découvrir, avec toutes sortes de nouveaux skins et autres goodies.

J’espère que les joueurs apprécient toujours ce jeu. Je l’ai adoré à l’époque.

// EA