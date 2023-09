Aperçus du football de la semaine 3 du Daily Chronicle – Shaw Local

NON-CONFÉRENCE

Sandburg (1-1) à DeKalb (1-1)

Quand: 19h vendredi

Dernier match: Première réunion depuis au moins 1995

À propos des barbes: DeKalb a décroché huit sacs la semaine dernière lors d’une victoire de 20-7 contre Plainfield South et a réussi 12 plaqués pour défaite lors de la victoire. L’offensive des Barbs dépend du gros jeu, les trois touchés étant survenus sur de gros jeux. Talen Tate en a produit deux, une course de 69 verges et une passe d’écran qu’il a transformée en un touché de 88 verges. Davon Grant a également marqué sur une passe de plus de 60 verges du quart-arrière Cole Latimer. Les deux étaient responsables du seul score des Barbs contre Sycamore lors du premier match, totalisant plus de 80 verges sur deux passes en moins d’une minute dans une défaite de 42-7.

À propos des Aigles: Sandburg a suivi une défaite de 42-21 contre St. Rita pour ouvrir la saison avec une victoire de 26-11 contre Oak Forest lors de la semaine 2. Le quart-arrière junior Anthony Shelton a couru pour un touché et en a réussi un dans la victoire. Il en est à sa deuxième saison à partir de Sandburg. L’étudiant en deuxième année Luke Basiorka a réussi un touché de 28 verges dans la victoire. Les Eagles ont terminé 3-6 l’année dernière après une performance de 5-5 en 2021, leur première place en séries éliminatoires depuis 2015. Ils ont disputé six apparitions consécutives en séries éliminatoires de 2008 à 2013 et ont remporté un match éliminatoire pour la dernière fois en 2010.

Choix du vendredi soir: DeKalb

RIVIÈRE KISHWAUKEE/INTERSTATE 8 BLANC

Woodstock (0-2, 0-0) à Sycamore (2-0, 0-0)

Quand: 19h vendredi

Dernier match: Sycamore a gagné 41-0 sur la route l’année dernière.

À propos des stries bleues: Woodstock a perdu contre Marengo 23-21 la semaine dernière. … Derrière le porteur de ballon Landen Stoltz, qui a couru 85 verges, les Blue Streaks ont pris une avance de 14-0 au premier quart contre Marengo. … Le demi offensif Max Miller a parcouru 80 verges dans ce match. … Le receveur Charlie Gilmore a capté une passe de touché de 29 verges la semaine dernière au quatrième quart.

À propos des Spartiates: Sycamore a démarré cette année en beauté, remportant ses deux premiers matchs par un score combiné de 70-13. Et les Spartans l’ont fait contre une équipe de DeKalb qui a enregistré huit sacs lors de son match de la semaine 2 et une équipe de Simeon qui est l’une des meilleures équipes de la ligue publique. La défense a été constante dans les deux matchs, accordant 176 verges contre les Barbs et 151 contre Simeon. Thatcher Friedrichs a été intercepté samedi lors de la victoire contre Simeon. Les Spartans ouvrent le match de conférence contre une équipe de Woodstock qui a perdu 40-0 contre Rochelle et 23-21 contre Marengo.

Choix FND: Sycomore

Morris (2-0, 0-0) à Kaneland (1-1, 0-0)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : Kaneland a perdu 32-24 à Morris la saison dernière.

À propos des chevaliers: Kaneland a bien rebondi après une défaite de la première semaine contre Washington en renversant Wauconda lors de la semaine 2. Il semble que les Knights puissent marquer quelques points derrière le quart-arrière Troyer Carlson et le receveur Aric Johnson. Après avoir concédé 21 points consécutifs en seconde période pour tomber face à Washington, la défense a réprimé Wauconda la semaine dernière, laissant à l’offensive une marge de manœuvre et mettant le match hors de portée.

À propos de Morris: Morris continue de faire irruption dans le jeu de saison régulière, affichant une autre énorme journée offensive lors d’une victoire de la semaine 2 contre Joliet West. Morris n’a pas encore été vraiment poussé, car une attaque menée par le quart-arrière Carter Button place rapidement l’équipe dans une position confortable dans la plupart des compétitions. AJ Zweeres a également connu une grosse soirée lors de la victoire contre Joliet West, marquant sur deux réceptions de touché et réalisant également une interception en défense.

Choix FND: Morris

GRANDE CONFÉRENCE DU NORD

Oregon (1-1, 1-1) à Gênes-Kingston (1-1, 1-1)

Quand: 19h vendredi

Dernier match: Les Cogs ont remporté 19-0 sur la route la saison dernière.

À propos des rouages: Gênes-Kingston cherche un revirement complet après la défaite 35-6 de la semaine dernière à North Boone. Même si les Cogs ont lutté contre la maladie tout au long de la semaine, l’entraîneur Cam Davekos a déclaré que seuls deux ou trois joueurs avaient raté le match. Il s’agissait du total de points le plus bas des Cogs depuis leur défaite 7-3 contre Byron lors de la quatrième semaine de la course au titre d’État des Tigers en 2021.

À propos des faucons: L’Oregon a eu la chance d’égaliser le score au quatrième quart contre Dixon mais a raté une conversion de deux points, puis les Dukes ont utilisé un entraînement de 10 jeux et 54 verges pour glacer le match, convertissant deux quatrièmes essais au 29. -20 victoire. Jack Washburn a lancé pour 248 verges, dont 88 pour Griffin Marlatt – cela comprend une réception de touché de 76 verges qui a réduit une avance de 22-7 à 22-14 en troisième. Ce fut également une solide performance défensive pour les Hawks, qui ont blanchi North Boone 6-0 lors de la semaine 1 – la même équipe de North Boone qui a battu GK 35-6 lors de la semaine 2.

Choix FND: Orégon

FOOTBALL À HUIT

Danville Schlarman (1-1) à Hiawatha (0-2)

Quand: 13h samedi

Dernier match: Première rencontre

À propos des faucons: Hiawatha est à la recherche de sa première victoire sous la direction de l’entraîneur Kenny McPeek. Les Hawks ont commencé 4-0 l’année dernière et 2-0 il y a deux ans et ont commencé 0-2 pour la dernière fois lors de leur campagne sans victoire en 2011. Lors de la défaite 42-14 contre Milford la semaine dernière, le porteur de ballon Lucas Norvell a été blessé et son statut pour samedi est inconnu. Tommy Butler est intervenu au poste de porteur de ballon et a réussi 65 verges, tandis qu’Aidan Cooper a réussi deux touchés au poste de quart-arrière pour Hiawatha.

À propos des Hilltoppers: Comme Hiawatha, Schlarman a connu des années difficiles. Les Hilltoppers ont fait quatre apparitions consécutives en séries éliminatoires de classe 1A de 2001 à 2004, mais ce seraient leurs dernières apparitions en séries éliminatoires à 11. Ils ont suivi ces quatre années consécutives de 5 à 5 ans avec deux victoires au total au cours des cinq saisons suivantes. Ils ont suspendu le programme en 2021 en raison d’un manque de joueurs, même pour huit, et sont allés 3-6 l’année dernière. Les Hilltoppers avaient une fiche de 5-3 en 2019 en jouant à huit.

Choix FND: Hiawatha