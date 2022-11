Aperçus des séries éliminatoires de la BCR – Shaw Local

CLASSE 3A

No. 8 Gênes-Kingston (8-2) à No. 1 Princeton (10-0)

Lorsque: 13h samedi

À propos des Cogs : Genoa-Kingston a mené sa défensive à une victoire de 16-8 contre Elmwood-Brimfield pour ouvrir les séries éliminatoires. Nolan Perry était de retour pour les Cogs après une absence de sept semaines en raison d’une blessure, et était l’un des quatre porteurs de ballon avec au moins 45 verges au sol. Perry était l’un des arrières du Wing-T des Cogs tandis que le deuxième Nathan Kleba a continué à jouer le quart-arrière, la position de Perry au cours des deux dernières saisons. … Bien qu’il manque toujours le meneur de jeu Ethan Wilnau, le retour de Perry a déclenché un champ arrière qui a vu de jeunes joueurs comme Max Lavender et Trevean Atterberry poursuivre leur charge de travail et leur production.

A propos des Tigres : Avec la victoire de 56-28 de samedi sur Peotone, Princeton a remporté cinq matchs éliminatoires consécutifs au premier tour, sept de suite en 3A. Leur dernière défaite d’ouverture était à Peotone (20-14) en 2003 dans la classe 4A, qui était le dernier match de Joe Ryan en tant qu’entraîneur de Princeton (maintenant à Sycamore). …. Le quart-arrière senior Teegan Davis est devenu le leader des passes en carrière de Princeton avec 3 318 verges, battant la marque précédente détenue par Brik Wedekind (2010) à 3 189. Davis a réussi 1 479 verges et 19 touchés cette année. Davis s’est également précipité pour 716 verges et 15 touchés et a représenté 40 touchés au total. …. Le porteur de ballon principal Augie Christiansen s’est précipité pour 867 verges et 17 touchés et l’ailier de deuxième année Noah LaPorte a 40 réceptions pour 828 verges et 11 touchés. …. Princeton est passé à 10-0 pour la deuxième fois seulement dans l’histoire de l’école. Les Tigers de 2015 ont remporté leurs 11 premiers matchs avant de tomber face à IC Catholic en quarts de finale 3A. … Si les deux gagnent, Princeton accueillera IC Catholic lors des quarts de finale 3A la semaine prochaine, cherchant à venger une défaite de 31-7 contre les Knights l’an dernier à Elmhurst. IC Catholic a également battu Princeton 37-12 en quarts de finale 2015 à Princeton. … Les Tigers ont remporté 13 matchs consécutifs en saison régulière et 30 de leurs 31 derniers, dont une campagne de printemps 2001 6-0. Ils ont également une fiche de 6-3 en séries éliminatoires au cours de cette période sous l’entraîneur de sixième année Ryan Pearson, y compris une place en demi-finale et une apparition en quart de finale. … Les Tigers ont été classés troisièmes dans le dernier sondage AP 3A derrière IC Catholic et Braidwood Reed-Custer.

Choix du Friday Night Drive : Princeton