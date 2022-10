Aperçus de la semaine 8 du Times – Shaw Local

Christ-Roi (1-6) à Marquette (6-1)

Lorsque: 19h vendredi

Dernière réunion : Marquette 49, Christ Roi 6 (automne 2021)

À propos des gladiateurs : Christ the King Jesuit Preparatory School de Chicago a marqué deux touchés lors d’une défaite à domicile la semaine 1 contre Dakota et a battu Walther Christian sans victoire 50-6 lors de la semaine 5. Et c’est tout pour les points marqués cette saison par une équipe de Gladiators qui en ses six défaites ont été surclassées de 37 points ou plus et blanchies cinq fois. Jatwan Candler est l’une des armes offensives incontournables des Gladiators. Les Gladiators espèrent sans aucun doute rester en bonne santé lors de leur visite à Ottawa en prévision d’un match revanche de la semaine 9 avec un Walther Christian toujours sans victoire.

A propos des croisés : En parlant de Walther Christian, c’est l’équipe que Marquette vient de démanteler 52-0 samedi. Tirant sur tous les cylindres dans la dernière ligne droite, les Crusaders n’ont eu besoin que de 15 jeux offensifs en première mi-temps pour marquer six touchés et ont été menés par les 105 verges du RB Tommy Durdan et trois touchés en seulement quatre courses. Il était l’un des 11 porteurs de ballon de la journée pour Marquette, qui, avec une victoire dans celle-ci et une autre la semaine prochaine à 1-6 Sherrard, conclurait probablement un match éliminatoire de premier tour dans le confort du stade Gould. Attendez-vous à ce que les Crusaders essaient de prendre de l’avance tôt et de faire tourner à nouveau beaucoup de corps cette semaine avec les yeux pour obtenir le «W» et rester en bonne santé pour une course en séries éliminatoires.

Choix du Friday Night Drive : Marquette

Sénèque (7-0, 3-0) à Clifton Central (5-2, 2-1)

Lorsque: 19h vendredi

Dernière réunion : Seneca 30, Clifton Central 14 (automne 2021)

À propos des Fighting Irish : Beaucoup a été dit et écrit sur l’attaque précipitée power-T de Seneca, et avec raison. Asher Hamby, Braden Ellis, Nathan Grant, Collin Wright and Co. ont foulé aux pieds leurs adversaires derrière une ligne offensive ancrée par Chris Peura, avec une moyenne de 45,3 points par match dans les compétitions disputées avec la plus faible production de l’offensive dans une victoire de 35-33 Semaine 1 sur 4-3 Westville et un blanchissage 35-0 d’Iroquois West alors invaincu. Ce qui peut être négligé, c’est le travail que la défense irlandaise a fait ces derniers temps. Après avoir cédé 84 points au cours des trois premières semaines, Seneca n’a pas accordé de point depuis le 10 septembre, excluant Ridge Farm, Iroquois West et Momence pour aller avec une victoire par forfait contre Watseka. Les Fighting Irish concluraient probablement le championnat de la division nord de la Vermilion Valley Football Alliance avec une victoire dans celui-ci, à moins que Dwight ne réussisse une paire de bouleversements énormes pour clôturer la saison.

À propos des comètes : Tout comme l’équipe d’Iroquois West que Seneca a dominée lors de la semaine 5, Clifton Central n’a pas été aussi dominant cette année que les saisons passées, mais reste une formidable puissance en séries éliminatoires. Les Comets ont connu une séquence de cinq victoires consécutives vendredi contre Iroquois West, 39-32, et ont dû survivre à des matchs serrés avec Dwight (48-36) et Westville (28-21) avant cela. Pourtant, la défense de Clifton Central a forcé deux blanchissages, et l’offensive – dirigée par QB Luke Shoven (320 verges par la passe, cinq touchés contre Iroquois West) – depuis qu’elle a été tenue à un touché lors d’une défaite de la semaine 1 contre Bismarck-Henning-Rossville -Alvin a une moyenne de 41,2 points par match, ce qui signifie que le champ arrière défensif de Seneca devrait être testé.

Choix FND : Sénèque

Fieldcrest (1-6, 0-3) à Dee-Mack (3-4, 1-2)

Lorsque: 19h vendredi

Dernière réunion : Dee-Mack 36, Fieldcrest 0 (automne 2021)

À propos des chevaliers : Fieldcrest est toujours à la recherche de sa première victoire sur le terrain sans forfait depuis le printemps 2021. Maintenir des entraînements offensifs et les encaisser pour des points sera une nécessité si les Chevaliers espèrent briser ce dérapage cette semaine à Mackinaw in a Heart du grand concours de la Conférence de l’Illinois. Bien qu’il y ait eu des points positifs, tels que le jeu de QB Brady Ruestman, RB Eddie Lorton et WR Landon Modro, Fieldcrest n’a pas encore marqué plus de deux touchés dans aucun match cette saison et a été blanchi dans trois de ses six matchs joués. .

À propos des chefs : Il était de notoriété publique que les Chiefs étaient une équipe bien meilleure et bien plus dangereuse que leur départ de 0-4 cette saison – contre des équipes détenant actuellement un record combiné de 24-4 – aurait pu l’indiquer. Deer Creek-Mackinaw a passé les dernières semaines à donner raison à ses partisans, après une victoire par forfait sur Fisher avec des victoires consécutives contre Tremont (46-0) et LeRoy (44-6). Une victoire de la semaine 9 pour s’assurer que vous entrez à Eureka occupe toujours une place importante, mais cette semaine, les chefs dirigés par QB Carson Cassady et RB Lucas Blumeyer doivent s’occuper des affaires contre une équipe de Fieldcrest décousue.

Choix FND : Dee-Mack

Wilmington (6-1, 4-1) à Streator (2-5, 1-4)

Lorsque: 19h15 vendredi

Dernière réunion : Wilmington 45, Streator 13 (automne 2021)

À propos des chats sauvages : Wilmington, auparavant invaincu, a rebondi après une éruption de la semaine 6 aux mains de Reed-Custer avec un écrasement de 39-6 de Lisle le week-end dernier à l’Université bénédictine. Malgré la défaite déséquilibrée d’une équipe Reed-Custer qui inflige à toutes les équipes devant elle des pertes déséquilibrées, les champions en titre de la Conférence centrale de l’Illinois et de la classe 2A de l’IHSA ressemblent à vos Wildcats typiques avec un jeu de course à la traîne dirigé par les RB Kyle Farrell et Colin James ainsi que QB Ryder Meents et une défense intransigeante. Wilmington a cependant cédé quelques points cette saison avant même la défaite de Reed-Custer, accordant 17,4 points par match avec un seul jeu blanc (semaine 2 contre Lisle).

A propos des Bulldogs : Avant le début de la saison, les Bulldogs savaient que la dernière ligne droite allait être exigeante. Cela se poursuit vendredi lors du premier des deux matchs de Streator au stade Doug Dieken pour mettre fin à la saison régulière, cette semaine accueillant les champions en titre de la classe 2A. Streator arrive avec 14 points sur Reed-Custer invaincu, y compris un achèvement de Christian Benning à Aneefy Ford de 99 verges – le plus de points accordés par les Comets cette saison – mais a également accordé 73 points dans cette défaite, les Bulldogs. quatrième de suite depuis la victoire de la semaine 3 à Herscher. Bien qu’à l’extrême limite de la tendance, il a suivi l’habitude de Streator de marquer en grappes (au moins deux touchés par match et 26,9 points marqués en moyenne) mais de ne pas être en mesure d’empêcher les adversaires de faire de même (accordant 42,2 points par match après Blanchiment de la semaine 1 à East Peoria). Les Bulldogs devront probablement marquer beaucoup pour gagner celui-ci, mais ils devront également trouver un moyen d’arrêter le jeu de course de Wilmington.

Choix FND : Wilmington

Ottawa (4-3, 1-3) à Morris (6-1, 4-0)

Lorsque: 19h15 vendredi

Dernière réunion : Morris 49, Ottawa 0 (automne 2021)

A propos des pirates : Une série exigeante de matchs Kishwaukee River/Interstate 8 White se poursuit pour les Pirates, qui ont une fiche de 1-3 depuis un début de saison de 3-0, mais l’important est qu’Ottawa n’a presque certainement besoin que d’une seule victoire au cours des deux dernières semaines – Vendredi à 6-1 Morris ou le 21 octobre à King Field contre 2-5 Woodstock – pour se qualifier pour les séries éliminatoires de l’IHSA pour la première fois en une décennie. Ottawa préférerait que cela ne se résume pas à un scénario do-or-die lors de la semaine 9, et les Pirates ont montré la force sur les lignes et le talent de joueurs tels que les RB Ryder Miller et Julian Alexander, QB Colby Mortenson et WR Levi Sheehan pour avoir du succès contre les meilleurs du KR/I8. Le maintenir pendant quatre trimestres, cependant, sera une exigence pour réussir le bouleversement et se qualifier ce vendredi au lieu d’attendre la finale de la saison régulière.

À propos de Morris : Mis à part une légère frayeur lors d’une victoire 32-24 de la semaine 3 contre Kaneland, Morris ressemblait à une machine marron imparable jusqu’à la défaite 31-7 de la semaine 6 pour également invaincu à l’époque Richmond-Burton. Morris a rebondi, puis un vendredi soir avec un écrasement 61-0 d’une équipe de Woodstock à deux victoires, un match que les vainqueurs menaient 54-0 à la mi-temps. Le QB Carter Button et les RB Ashton Yard et AJ Zweeres mènent une attaque qui, à l’exclusion de la défaite de Richmond-Burton, a été en moyenne de 43,8 points par match tout en n’en accordant que 9,2. Morris doit être conscient de ne pas être surpris en prévision d’une confrontation de la semaine 9 avec Sycamore susceptible de décider du championnat de la conférence.

Choix FND : Morris

8 joueurs : FCW (2-5) à Polo (5-2)

Lorsque: 19h vendredi

Dernière réunion : Polo 1, FCW 0, forfait (automne 2021)

A propos des faucons : Flanagan-Cornell / Woodland s’était maintenu dans la conversation pour une place dans le tableau des séries éliminatoires de l’Illinois 8-Man Football Association en montrant un talent pour gagner des matchs serrés comme le triomphe de la semaine 2 20-16 sur River Ridge et la semaine 6 44 -38, déplacement en prolongation au « Dub Club » mérité en devançant Martinsville. Mais le match serré de la semaine dernière – une défaite 38-28 contre la coopérative Blue Ridge – a probablement mis fin aux espoirs des Falcons en séries éliminatoires. La route était difficile dans tous les cas, alors que la FCW clôt la saison en visitant 5-2 Polo et 6-1 AlWood / Cambridge, mais les Falcons ont fait preuve de ténacité, jouant dur contre un calendrier exigeant de huit joueurs. Le record de leurs adversaires cette saison est de 47-17.

À propos des Marco : Polo entre dans une séquence de trois victoires consécutives, l’une d’entre elles – une décision de 44-32 lors de la semaine 5 – donnant à Hiawatha l’une des deux seules défaites que les Hawks ont subies cette saison. Les Marcos‚ les champions en titre de l’État I8FA, ont marqué 38 points ou plus à chaque match depuis la défaite 28-12 de la semaine 1 contre Amboy/LaMoille/Ohio. Ils font presque tous ces dégâts avec leur jeu au sol, après un effort de 436 verges contre River Ridge dans lequel Brock Soltow de Polo a couru pour 242 verges et quatre touchés, tous de plus de 28 verges.

Choix FND : Polo