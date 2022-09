Aperçus de la semaine 5 du Times – Shaw Local

Marquette (4-0) à Chicago Hope Academy (4-0)

Lorsque: 19h vendredi

Dernière réunion : Marquette 62, Hope Academy 42 (automne 2021)

A propos des croisés : Aussi difficile qu’il soit de croire à la semaine 5, Marquette prend la route pour la première fois cette saison. Ce devrait être une confrontation entre deux équipes qui ont développé une belle rivalité ces dernières années, et comme la bataille de l’année dernière, les fans peuvent s’attendre à des feux d’artifice offensifs. Marquette préfère faire le gros de ses dégâts au sol, comme le montrent clairement les 45 courses de vendredi pour 258 verges au sol dans une victoire de 24-7 contre Annawan-Wethersfield, mené par les 96 verges de Tommy Durdan, 83 de Jurnee Reed et 62 de Logan Nelson. Mais les Crusaders ont également le talent du jeu de passes – QB Alex Graham, WR Caden Eller et TE Charlie Mullen – pour accumuler des points rapidement de cette façon si le jeu l’exige.

A propos des Aigles : Hope Academy – le seul autre indépendant invaincu à part Marquette – a été impressionnant pendant quatre semaines, même au-delà de son record, enregistrant deux blanchissages et remportant ses matchs contre Whitney Young (1-3), Thornton Fractional North (0-3), Quincy Notre Dame (2-2) et Walther Christian (0-4) par un score moyen de 49,5-5. Les Eagles étaient dans les cordes contre QND mais ont riposté en seconde période derrière de puissantes armes offensives telles que le QB à double menace Eddie Jenkins Jr. et les receveurs Jamari West et Judah Mallette. Avec des joueurs comme ça, l’attaque de Hope Academy est plus dangereuse que jamais, avec une moyenne de 49,5 points par match, dont 69 vendredi.

Choix du Friday Night Drive : Marquette

Sénèque (4-0, 0-0) à Iroquois Ouest (4-0, 0-0)

Lorsque: 19h vendredi

Dernière réunion : Iroquois West 32, Seneca 20 (automne 2021)

À propos des Fighting Irish : Seneca est parti pour son premier départ 4-0 depuis 2013, prolongeant sa séquence de victoires de manière impressionnante en piétinant Georgetown-Ridge Farm au cours de la semaine 4. Presque tous les dégâts de Seneca ont été causés par son jeu au sol punitif, alors que cinq joueurs ont marqué en se précipitant. touchés de 20 verges ou plus lors de la victoire contre G-RF, un match dans lequel les Irlandais ont parcouru 406 verges, menés par les 103 de Nathan Grant sur deux longs sprints TD. Dans leurs matchs contre des équipes autres que Seneca cette saison, les adversaires des Irlandais ont jusqu’ici une fiche de 5-7.

À propos des Raiders : Vous pensez que cela fait un moment que Seneca a commencé 4-0 ? Considérez la sécheresse d’Iroquois West, qui s’est terminée la semaine dernière par une courte victoire sur Salt Fork. Les Raiders n’avaient pas été 4-0 depuis 1986. Sur la base des résultats de début de saison, il semble soudainement que ces deux programmes sont les pionniers de la Vermilion Valley North, et Iroquois West s’appuiera probablement fortement sur la recrue de l’Iowa OL / DL Cannon Leonard ( 6 pieds 9 pouces, 265 livres) pour les guider. Dans leurs matchs contre des équipes autres qu’Iroquois West cette saison, les adversaires des Raiders ont jusqu’ici une fiche de 5-7.

Choix FND : Iroquois Ouest

LeRoy (2-2) à Fieldcrest (1-3)

Lorsque: 19h vendredi

Dernière réunion : LeRoy 34, Fieldcrest 18 (automne 2021)

A propos des Panthères : À l’exception d’une défaite initiale de 35-6 contre Central A&M et de la victoire 40-7 de la semaine 2 contre Heyworth, LeRoy a disputé des matchs serrés cette saison, battant Tremont 20-16 et la semaine dernière tombant contre Gibson City-Melvin-Sibley 29. -12. Même lors de la victoire contre Tremont, cependant, la défense LeRoy a eu du mal à arrêter la course, permettant plus de 200 verges au sol – quelque chose que les Knights essaieront probablement de reproduire.

A propos des chevaliers : Fieldcrest a ouvert la saison avec un solide effort dans une défaite 23-14 contre maintenant 3-1 Gibson City-Melvin-Sibley et a remporté une victoire par forfait lors de la semaine 3. Les deux autres sorties – une défaite 28-0 contre El Paso-Gridley et la défaite 54-0 aux mains d’Eureka – ont été des bosses difficiles dans la reconstruction des Knights, mais contre une paire de puissances HOIC invaincues. LeRoy a bien joué dans ce départ 2-2 mais n’est pas au niveau d’un Eureka ou d’un GCMS. Il y aura des occasions pour les Chevaliers de retrouver l’élan positif qu’ils ont commencé à créer au cours de la semaine 1.

Choix FND : LeRoy

Kaneland (2-2, 1-1) à Ottawa (3-1, 0-1)

Lorsque: 19h15 vendredi

Dernière réunion : Kaneland 52, Ottawa 26 (automne 2021)

A propos des chevaliers : Kaneland pendant quatre semaines a été dominant dans ses victoires (52-8 contre Andrew lors de la semaine 1, 49-7 la semaine dernière contre Woodstock) et surtout compétitif dans ses défaites face à des équipes toujours invaincues (38-14 contre Genève lors de la semaine 2, 32 -24 à Morris en semaine 3). Les RB Chris Ruchah, Tyler Bradshaw et Josh Mauthe donnent beaucoup de variété au champ arrière et, selon l’entraîneur-chef Pat Ryan, trouvent tous leur rythme. “Je pense [Ottawa is] une équipe de football beaucoup plus solide », a déclaré Ryan. « Ils jouent de meilleurs fondamentaux qu’ils n’ont joué dans le passé. Ils ont eu de gros jeux contre Sycamore la semaine dernière. Historiquement, Ottawa a toujours été en mesure d’obtenir de gros jeux sur nous. Si nous pouvons éliminer ou limiter leurs gros jeux, tout ira bien.

A propos des pirates : À 3-0 en trois semaines, Ottawa s’attendait à ce que les choses deviennent plus difficiles alors qu’il plongeait dans le jeu divisionnaire Kishwaukee River / Interstate 8 White. Les choses se sont passées avec une défaite de 54-20 à Sycamore lors de la semaine 4. Pourtant, les Pirates ont vu des points positifs dans cette défaite et chercheront à s’appuyer sur ceux d’un autre match KR/I8 White, avec une victoire plaçant Ottawa en excellente position pour le programme. première place en séries éliminatoires depuis 2012. Ottawa dépasse ses adversaires 337,0-256,3 en verges de mêlée, mené par un solide jeu de ligne ouvrant la voie aux RB Julian Alexander (264 verges, 1 TD) et Ryder Miller (233 verges, 4 TD), QB Colby Mortenson (490 verges et 5 touchés par la passe ; 113 verges et 4 touchés au sol) et WR/Wildcat QB Levi Sheehan (10 réceptions, 144 verges, 2 touchés).

Choix FND : Kaneland

Streator (2-2, 1-1) à Manteno (0-4, 0-2)

Lorsque: 19h15, vendredi

Dernière réunion : Manteno 42, Streator 28 (automne 2021)

A propos des Bulldogs : Chacun des quatre matchs des Bulldogs jusqu’à présent a été extrêmement différent. Que celle-ci soit une éruption positive (comme la semaine 1 contre East Peoria), une éruption négative (Ottawa en semaine 2), une morsure d’ongle (semaine 3 chez Herscher) ou une éruption potentielle transformée en improbable et presque complète retour (la défaite de vendredi contre Lisle) dépend en grande partie de la capacité des Bulldogs à soutenir un effort solide de quatre quarts. S’ils le font, des joueurs tels que RB / DB Aneefy Ford, WR / DB Matt Williamson, Jeremiah Brown et Isiah Brown, et QB / LB Christian Benning devraient pouvoir passer une bonne soirée contre une équipe des Panthers sans victoire qui a lutté puissamment pour arrêter de s’opposer. infractions.

A propos des Panthères : Bien qu’ils n’aient pas encore été proches d’une victoire cette saison – perdant 40-0 contre Evergreen Park, 45-22 contre Plano, 28-13 contre Peotone et 68-6 contre Reed-Custer – les Panthers ont eu un calendrier difficile, équipes jouant actuellement un combiné 12-4. Arrêter les adversaires a été le talon d’Achille de Manteno, car en plus d’être la seule équipe sans victoire de l’ICE, c’est aussi l’équipe qui accorde le plus de points par match à 45,3. Les Panthers ont cependant des armes offensives, dirigées par le deuxième QB à double menace Niko Akiyama, et arriveront avec un sacré plan pour contenir l’attaque de Streator, grâce à l’arrêt des ‘Dogs par Lisle en première mi-temps.

Choix FND : Stéaurateur

Association de football à 8 joueurs de l’Illinois

FCW (1-3) à West Central (4-0)

Lorsque: 19 h vendredi (à Biggsville)

Dernière réunion : Centre-Ouest 42, FCW 40 (automne 2021)

A propos des faucons : Flanagan-Cornell / Woodland se retrouve à 1-3, c’est vrai, mais peut se consoler du fait que ces trois défaites sont survenues contre des équipes actuellement avec un dossier combiné de 10-2. Cette semaine apporte un autre dur à cuire dans West Central invaincu. Jouant derrière tout le match lors de la défaite à domicile de la semaine dernière contre Decatur Lutheran, les Falcons se sont accrochés et ont créé un succès offensif pour eux-mêmes, accumulant finalement 367 verges d’attaque, menés par les 188 verges combinées de Payton Quaintance de mêlée et 81 de plus de Jesse Simpson . C’était un bon signe d’entrer dans un match contre une autre puissance offensive invaincue.

À propos de la chaleur : Les demi-finalistes de la I8FA d’il y a un an ont cédé quelques points cette saison – 27 par match, en fait – mais cela ne leur a pas fait de mal puisqu’ils en ont marqué beaucoup, beaucoup plus – 64 par match. Le Heat a marqué dans les années 60 à quatre reprises, avec 68 buts le week-end dernier à Peoria Heights, son sommet de la saison. West Central enregistre ces points sur une attaque à triple option à l’ancienne menée par RB Kaiden Droste, qui totalise en moyenne plus de 200 verges par match, et QB Mason Karns. FCW devra être à son meilleur pour les suivre.

Choix FND : Centre-Ouest