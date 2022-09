Ottawa (3-0, 0-0) à Sycamore (3-0, 1-0)

Lorsque: 19h vendredi

Dernière réunion : Sycamore 42, Ottawa 6 (automne 2021)

A propos des pirates : Sans aucun doute, les Pirates ont joué un football fantastique le premier tiers de la saison régulière, devançant leurs adversaires de 398 à 189 verges par match menés par le QB Colby Mortenson (418 verges par la passe, 114 verges au sol), les RB Julian Alexander (261 verges) et Ryder Miller. (217 au sol, 131 en réception), WR/Wildcat QB Levi Sheehan (146 en réception, 38 au sol) et des joueurs de ligne des deux côtés qui ont complètement dominé leurs homologues de Plano, Streator et Harvard. De plus, sans aucun doute, la route devient beaucoup plus difficile à partir de ce vendredi alors qu’Ottawa se dirige vers la compétition divisionnaire Kishwaukee River/Interstate 8 White. Si les Pirates peuvent atteindre 4-0 avec une victoire sur une puissance comme Sycamore, cela incitera beaucoup de gens à s’arrêter et à en prendre note.

A propos des Spartiates : Sycamore entre dans la semaine 4 invaincu et franchement non testé, après avoir dominé les matchs contre DeKalb (35-7), Oak Forest (40-6) et Woodstock (41-0). La défense des Spartans a été imposante comme elle semble presque toujours l’être, tout comme une offensive dirigée par les RB Joey Puelo et Tyler Curtis, le QB partant de troisième année Elijah Meier et les cibles préférées des WR Burke Gautcher et Addison Peck. Peut-être que le match le plus important à surveiller sera sur les lignes, la force jusqu’à présent de cette équipe d’Ottawa et où le joueur de l’année de l’automne 2021 de Sycamore / DeKalb Daily Chronicle Lincoln Cooley et deux autres partants de retour des demi-finalistes de l’automne dernier font leur travail.

Choix du Friday Night Drive : Sycomore

Lisle (1-2, 0-1) à Streator (2-1, 1-0)

Lorsque: 19h vendredi

Dernière réunion : Lisle 28, Streator 14 (automne 2021)

A propos des Lions : L’une de ces équipes jouera probablement pour le positionnement en séries éliminatoires, et l’une d’entre elles ne le fera probablement pas. Le résultat de ce jeu ira loin dans la détermination de qui est qui. Lisle a débuté avec une victoire par blanchissage contre Harvard sans victoire, mais a depuis été blanchi 29-0 et 53-0 – bien que sans doute les deux meilleures équipes de l’Illinois Central Eight, Wilmington et Reed-Custer. Jouant une telle compétition, les Lions n’ont pas à fournir beaucoup de statistiques, mais vendredi prochain, ils chercheront à faire revenir le QB Tyler Anderson et les RB Dominic Nigro, Drew Nigro et Tony Dewald derrière une ligne avec quelques retours clés.

A propos des Bulldogs : Cela ne fait que trois matchs, mais les Bulldogs ont traversé une saison pleine d’émotions avec une victoire déséquilibrée à East Peoria, une défaite déséquilibrée contre Ottawa et un thriller de retour d’une victoire vendredi dernier à Herscher. Cela fait également de Streator une équipe difficile à prédire, mais ce qui est certain, c’est qu’avec la classe de l’ICE qui attend les semaines 7 à 9, les Bulldogs – dirigés par OL / DL Sabby Nieto, RB / DB Aneefy Ford et QB / LB Christian Benning – doit gagner à chaque fois au cours des trois prochaines semaines s’il veut s’assurer une place en séries éliminatoires.

Choix du Friday Night Drive : Lisle

Annawan-Wethersfield (3-0) à Marquette (3-0)

Lorsque: 19h vendredi

Dernière réunion : Annawan-Wethersfield 24, Marquette 6 (printemps 2021)

A propos des Titans : Un demi-match derrière Knoxville au sommet du classement du Lincoln Trail, les Titans n’ont pas encore été vraiment testés en trois victoires – 35-16 contre Monmouth United, 60-6 contre West Hancock et 39-19 contre Princeville – sur des équipes avec un combiné 1-8 record jusqu’à présent. Ils peuvent s’attendre à être testés ce vendredi, cependant, et à donner aux Crusaders un autre test difficile avec une attaque de gros jeu menée par le QB à double menace Dillon Horrie et le RB Zeb Rashid. Comme Marquette, Annawan-Wethersfield peut le lancer mais est parfaitement heureuse de déplacer le ballon avec une attaque au sol tout aussi capable de frapper des coups de circuit.

A propos des croisés : À l’approche de leur match de retour, les Cru jouent à un niveau élevé même si le tableau de bord n’a pas été aussi déséquilibré que les fans ont pu s’y habituer ces dernières années. Exemple concret: la défaite 28-0 de la semaine dernière contre une équipe potentielle en séries éliminatoires sans victoire, mais quand tout est dit et fait, Dee-Mack, au cours de laquelle Marquette a battu les Chiefs 423-154 en métrage menés en attaque par Tommy Durdan (197 verges au sol) , Alex Graham (107 yards à la passe) et Logan Nelson (56 yards à la réception) et défensivement par Noah Barth (1 1/2 sacks, 1 TFL) et Vinny Battistelli (1/2 sack, 1 TFL). Marquette aura besoin d’un autre effort comme celui-là pour passer à 4-0.

Choix du Friday Night Drive : Marquette

Georgetown/Ridge Farm (0-3) à Seneca (3-0)

Lorsque: 19h vendredi

Dernière réunion : Seneca 63, Georgetown/Farm Ridge 6 (automne 2021)

A propos des buffles : Georgetown / Ridge Farm s’est battu pour rester à flot en tant que programme au cours des dernières années, avec des problèmes de nombre conduisant à la spéculation qu’il pourrait ne pas être en mesure d’aligner une équipe de 11 hommes pendant beaucoup plus longtemps. Les problèmes des Buffaloes persistent, et de manière inattendue, ces malheurs se sont répercutés sur le produit sur le terrain car ils ont été surclassés 154-31 pour commencer l’année, la défaite la plus proche de la défaite 45-18 de la semaine 1 aux mains de maintenant 1- 2 Watsek.

À propos des Fighting Irish : Seneca a été extrêmement compétent en attaque pour commencer la saison, et les Fighting Irish ont également montré une propension à trouver comment gagner des matchs serrés après avoir devancé leurs adversaires au cours de chacune des deux dernières semaines. Cela n’entrera probablement pas en jeu cette semaine, mais la capacité de Seneca à potentiellement sortir indemne de la partie croisée du calendrier de Vermilion Valley avec quatre victoires en poche les prépare incroyablement bien pour la seconde moitié de la campagne.

Choix du lecteur du vendredi soir : Sénèque

Fieldcrest (1-2, 0-1) à Eurêka (3-0, 1-0)

Lorsque: 19h vendredi

Dernière réunion : Eureka 41, Fieldcrest 0 (automne 2021)

A propos des chevaliers : Comme Fisher n’aligne pas d’équipe universitaire cette saison, Fieldcrest a accepté la victoire par forfait et a remporté non seulement sa première victoire depuis la finale du printemps 2021 – brisant une séquence de 11 défaites consécutives – mais aussi une semaine de congé en saison pour se concentrer sur lui-même. Limiter les roulements à l’avenir devait être un point d’attention et jouera un rôle majeur pour que les Chevaliers restent compétitifs avec l’un des meilleurs programmes de la Conférence Heart of Illinois dans le Bowl annuel des vétérans.

A propos des frelons : Eureka a été aussi bon qu’annoncé au tiers de la saison régulière, après une victoire de 25-7 la semaine 1 contre Canton avec des victoires consécutives par blanchissage contre Tremont et Heyworth dans lesquelles les Hornets ont marqué dans les années 50. Eureka peut passer avec QB Jacob Morin lançant à un grand corps de réception comprenant Drew Dingledine, Camron Manning et Justis Bachman, et également dirigé par Rylan Bachman, Ben Lapp et Tanner Wiegand. Mais c’est la défense qui peut être l’arme la plus puissante des Hornets.

Choix du Friday Night Drive : Eurêka

Decatur Luthérien/Mt. Pulaski (3-0) à Flanagan-Cornell/Woodland (1-2)

Lorsque: 19 h vendredi (à Flanagan)

Dernière réunion : première rencontre

A propos des Lions : Decatur Luthérien/Mt. Pulaski (alias “LSA” pour “Lutheran School Association”) aime courir le ballon, et les Lions en sont fiers. Si fiers qu’ils n’ont pas inscrit de quart-arrière sur leur liste de pré-saison comme déclaration, l’arrière Emmanuel Roughton coordonnant une attaque qui alimente principalement le ballon à Lleyton Miller, le leader de tous les temps des verges au sol des Lions qui est devenu le détenteur du record d’un seul match. ainsi qu’un effort de 291 verges et 33 portées plus tôt cette saison lors du départ 3-0 des Lions. Pour battre les Lions – qui en sont maintenant à leur troisième saison à huit – les Falcons doivent trouver un moyen de l’arrêter.

A propos des faucons : La FCW vient de remporter sa première victoire de la saison, un retour de 20-16 sur River Ridge dans lequel les Falcons ont accumulé 326 verges de mêlée (235 au sol menés par la performance de 177 verges de Jesse Simpson). C’était une victoire encourageante pour les Falcons après quelques semaines difficiles pour ouvrir la saison, mais pour continuer, ils devront faire leur meilleur effort défensif à ce jour contre l’attaque de course raffinée des Lions. Forcer LSA dans des situations de troisième et quatrième essais où il doit envisager de passer est le meilleur moyen d’y parvenir et de réussir la surprise.

Choix du Friday Night Drive : Decatur Luthérien/Mt. Pulaski