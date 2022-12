Aperçus de la démocratie – The New York Times

Les manifestants sont dans les rues en Iran et en Chine pour protester contre les gouvernements répressifs. Les Ukrainiens défendent leur démocratie, aussi imparfaite soit-elle, contre les envahisseurs russes. Les élections en Afrique et en Asie ont entraîné des changements dans les pouvoirs en place qui ont été acceptés sans violence.

Pendant des années, la démocratie et la liberté ont reculé dans le monde entier et, dans de nombreux esprits, même ici aux États-Unis, où la semaine dernière, un ancien président a proposé la « résiliation » de certaines règles de la Constitution. Mais des événements dans des coins reculés du globe ont produit des lueurs d’espoir qui suggèrent que la direction de la démocratie n’est pas simplement à sens unique.

Michael J. Abramowitz est le président de Freedom House, une organisation à but non lucratif fondée en 1941 sous la direction d’Eleanor Roosevelt et de Wendell Willkie pour promouvoir la démocratie et la liberté dans le monde. Après une longue carrière au Washington Post, où nous avons travaillé ensemble, Abramowitz a passé près de six ans à essayer d’inverser la tendance de ces dernières années et, pour la première fois depuis longtemps, voit des raisons d’être optimiste.

Nous avons parlé de la Chine, de l’Iran et des fluctuations plus larges cette semaine :

Boulanger : Vous écrit la semaine dernière que les développements récents “indiquent un éventuel renversement des tendances lamentables” des revers démocratiques de ces dernières années. Est-ce un moment d’optimisme ou sommes-nous trop excités?