Aperçus de la capsule de la semaine 8 de la BCR – Shaw Local

JEU DE LA SEMAINE

Hall (3-4, 2-2) à Saint-Bède (6-1, 3-1)

Temps de jeu: 17h samedi

Dernière réunion : Saint Bède 15-12 (2021)

A propos des Diables Rouges : Les Red Devils sont dans un mode incontournable les deux dernières semaines pour devenir éligibles aux séries éliminatoires. Après le match de cette semaine à Bede, ils accueilleront Bureau Valley. «Nous sommes dans une situation où il faut gagner et nos enfants le savent. J’ai confiance en nos gars qu’ils viendront et laisseront tout sur le terrain », a déclaré l’entraîneur de Hall, Randy Tieman. L’entraîneur de Hall a déclaré que les Bruins présentaient un problème avec leurs receveurs plus grands. “Nous devrons faire quelques ajustements pour essayer de lutter contre cela et nous devons garder (QB) John Brady contenu et ne pas le laisser courir sur des jeux cassés”, a déclaré Tieman. … Hall a subi une superbe défaite de 20-18 à la dernière seconde à domicile la semaine dernière contre Newman lorsque les Comets ont lancé pour le touché gagnant à la fin du temps imparti. … Hall mène la série de tous les temps 50-22.

À propos des Bruins : St. Bede a connu son premier départ 6-0 en 36 ans avant de perdre à Princeton, désormais n ° 3 3A, 56-7 la semaine dernière. L’entraîneur des Bruins, Jim Eustice, a déclaré qu’un match de rivalité avec Hall n’est que le ticket pour remettre les Bruins sur la bonne voie. « Nous nous regroupons et l’attitude est excellente. Ça va être une bonne ambiance », a-t-il déclaré. … St. Bede, qui est classé n ° 10 en 1A, cherche à gagner pour améliorer son classement pour les séries éliminatoires. Les Bruins terminent avec Mendota sur la route la semaine prochaine.

Princeton (7-0, 5-0) à Bureau Valley (1-5, 0-4)

Temps de jeu: 19h00 vendredi, Manlius.

Dernière réunion : PHS 49-20 (2021).

A propos du Tigre : Princeton joue à BV pour la première fois dans la brève rivalité de football entre les voisins du comté de Bureau, après avoir accueilli leurs trois réunions précédentes en 1997, 1998 et 2021. Le Tiger les a tous remportés, y compris 49-20 l’an dernier. … Les Tigers cherchent à conclure une finition 6-0 et leur cinquième championnat consécutif de la conférence Three Rivers East (Mississippi). L’entraîneur du PHS, Ryan Pearson, a déclaré que les Tigers ne prendraient pas la tempête à la légère. BV a mis plus de points sur Princeton l’année dernière que tout le monde sauf Kewanee (49) lorsque les Tigers sont allés 10-2, atteignant les quarts de finale 3A. “Leurs enfants jouent extrêmement dur et l’entraîneur (Mat) Pistole fait un excellent travail avec les enfants qu’il a. Je présume que ce sera leur soirée senior, donc leurs enfants joueront avec beaucoup d’émotion et nous devrons égaler cela », a-t-il déclaré. … Les Tigers ont une moyenne de 53,6 points par match et ont marqué 55 points ou plus dans cinq des sept matchs. … PHS a amélioré une place dans le sondage AP 3A de cette semaine au n ° 3.

À propos de la tempête : Le Storm cherche à briser un dérapage de cinq matchs depuis sa défaite de Sherrard 20-14 lors de la semaine 2. Ils ont été surclassés 125-27 lors de leurs quatre derniers matchs. Ils ont perdu la semaine dernière face à l’EP 33-0. … L’offensive Storm a été renforcée par le junior RB Robert Novak, qui s’est précipité pour 204 verges et deux touchés au cours des deux dernières semaines. … Pistole a déclaré que le Storm devra limiter les gros jeux et attaquer extrêmement bien pour leur donner nous-mêmes une chance contre ce qu’il appelle une équipe Tiger chargée. “Princeton est la meilleure équipe que j’ai vue au cinéma depuis un certain temps. L’entraîneur Pearson et le personnel font un excellent travail. Ils sont vraiment rapides et athlétiques. Ils volent vers le ballon en défense et n’importe lequel de leurs talents peut parcourir la distance à tout moment en attaque », a-t-il déclaré.

Amboy-LaMoille-Ohio (6-1) à Aquin (2-5)

Temps de jeu: 19h00 vendredi, Freeport

À propos des Clippers : Les Clippers ont remporté une victoire de 62-8 à Bushnell-Prairie City samedi et veulent garder le navire à pleine vapeur pour les séries éliminatoires à 8. « Cela signifie beaucoup pour nous de continuer à gagner. Nous voulons obtenir la semence la plus élevée possible. Nous devons continuer à jouer notre jeu. Nous devons simplement continuer à gagner et obtenir la tête de série la plus élevée possible en séries éliminatoires », a déclaré l’entraîneur Scott Payne.

A propos des Bulldogs : Aquin (2-5) “lance beaucoup le ballon”, a déclaré Payne, donc les Clippers devront être prêts à défendre la passe. … La semaine dernière, les Bulldogs ont blanchi Rockford Christian Life 50-0. … Les Bulldogs ont battu les Clippers 52-24 en 2019 en route pour terminer 11-1, atteignant les quarts de finale 1A, tombant face à l’éventuelle championne d’État Lena-Winslow (52-20).