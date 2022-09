APERÇUS : Aux abords du périmètre de l’ONU, des pancartes et des manifestations

NATIONS UNIES – Dans le grand hall des Nations Unies, les dirigeants du monde se réunissent cette semaine, chacun prenant la parole à tour de rôle lors de la réunion des dirigeants de haut niveau à l’Assemblée générale des Nations Unies. C’est une pratique ancrée dans le décorum diplomatique et le protocole strict.

Mais marchez quelques pâtés de maisons – devant les détecteurs de métaux et à travers le dédale des barricades policières – et une autre tradition se déroule : les manifestations. Ici, moins de règles s’appliquent. Et beaucoup de cris sont les bienvenus.