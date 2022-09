APERÇUS : Aux abords du périmètre de l’ONU, des pancartes et des manifestations

NATIONS UNIES (AP) – Dans le grand hall des Nations Unies, les dirigeants du monde se réunissent cette semaine, chacun prenant la parole à tour de rôle lors de la réunion des dirigeants de haut niveau à l’Assemblée générale des Nations Unies. C’est une pratique ancrée dans le décorum diplomatique et le protocole strict.

Mais marchez quelques pâtés de maisons – devant les détecteurs de métaux et à travers le dédale des barricades policières – et une autre tradition se déroule : les manifestations. Ici, moins de règles s’appliquent. Et beaucoup de cris sont les bienvenus.

Avec l’attention du monde concentrée sur l’Assemblée générale et les dirigeants qui s’y sont rassemblés, des groupes disparates avec des griefs de grande envergure se rassemblent dans l’espoir d’attirer une partie de la vedette à Midtown.

Voici à quoi cela ressemble :

—Des gens portant des pancartes et arrêtant les piétons avec des questions comme : “Voulez-vous vivre dans un monde où les arsenaux nucléaires se multiplient ?”

—Marcheurs brandissant des pancartes pour les droits des peuples autochtones en Amazonie.

—Un camion circulant dans la circulation portant une grande pancarte demandant que le président iranien soit poursuivi.

—Des partisans du mouvement spirituel Falun Gong dénoncent le traitement du groupe par le gouvernement chinois.

Ces causes pourraient ne pas arriver sur le podium de l’ONU. Mais les protestations et les pancartes hurlant leurs messages garantissent qu’ils sont également entendus.

Aya Batrawy, Associated Press