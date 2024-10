Aperçu : Wild at Lightning | Sauvage du Minnesota

Cette saison sur Wild vs. Lightning

Le Minnesota est allé 0-2-0 contre Tampa Bay.

Tampa Bay a remporté le premier match de la série, 4-1, au Xcel Energy Center (1/4) et a dominé le Minnesota lors du deuxième match de la série, 7-3, à l’Amalie Arena (1/18). D Jake Middleton a mené le Minnesota avec trois points (1-2=3). C Marco Rossi avait deux points (1-1=2). C Joel Eriksson Ek et D Zach Bogosian chacun a marqué. G Marc-André Fleury a sauvé 26 des 29 tirs reçus lors de la première rencontre. G Filip Gustavsson a sauvé 31 des 38 tirs reçus lors du deuxième match.

D Victor Hedman a mené Tampa Bay avec cinq points (2-3=5). RW Nikita Koucherov a récolté quatre points (0-4=4). C Anthony Cirelli (2-1=3), C Pointe Brayden (1-2=3) et D Darren Raddysh (2-1=3) avaient tous trois points. G Andreï Vasilevski était 2-0-0 avec un GAA de 2,00 et un SV% de 0,929 en deux départs.