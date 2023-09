Aperçu USMNT vs Ouzbékistan : Berhalter est de retour

Gregg Berhalter est de retour. Comme le dit le proverbe, il n’y a rien de nouveau sous le Soleil. D’octobre 2017 à décembre 2018, l’US Soccer a juré de mener une véritable recherche d’entraîneurs. Ils ont embauché Gregg Berhalter, frère de Jay Berhalter de US Soccer. Cette année, le nouveau directeur sportif Matt Crocker a juré haut et fort qu’il avait mené une véritable recherche d’entraîneurs. Il a réembauché Gregg Berhalter.

Et comme ce fut le cas pour la majeure partie de la première titularisation de Berhalter en tant qu’entraîneur américain, ses premiers matchs à la tête se déroulent désormais à domicile contre des adversaires faibles. Le premier de ces deux matches amicaux faciles aura lieu contre l’Ouzbékistan.

Liste américaine

La chose la plus remarquable à propos de cette liste américaine n’est pas qui est là mais qui n’est pas là. C’est vrai. Gregg Berhalter est de retour et Gio Reyna ne l’est pas. Dans une interview qu’il a accordée à Vanity Fair, Berhalter s’est une fois de plus vanté du fait qu’il n’avait pas parlé à Reyna depuis la Coupe du Monde (bien qu’il ait trouvé le temps de parler à une publication non liée au football… de Reyna).

Parmi ceux qui sont là, le plus surprenant est peut-être Ricardo Pepi, qui a été exclu de la liste de la Coupe du Monde et qui a admis avoir raccroché au nez de Berhalter lorsqu’on lui a dit qu’il n’irait pas au Qatar (où les États-Unis ont eu beaucoup de mal à marquer des buts). ).

Pepi mis à part, il y a très peu de surprises sur cette liste. Matt Turner et Ethan Horvath sont dans le but. La ligne de fond comprend les suspects habituels de Tim Ream, Antonee Robinson, Miles Robinson et Sergiño Dest. Le milieu de terrain voit le retour de Weston McKennie, Yunus Musah et Luca del la Torre. Les attaquants sont Christian Pulisic, Brendan Aaronson, Tim Weah et le récent engagement américain Folarin Balogun.

L’USMNT ressent l’effet Messi

La plus grande histoire du football américain est sans aucun doute celle de Lionel Messi avec l’Inter Miami. Ils ont été une force presque imparable tant sur le terrain (11 matchs sans défaite) qu’en dehors. Et même si Messi a été le clou du match, ses coéquipiers ont également bénéficié de sa présence.

Le gardien Drake Callendar a obtenu sa première convocation en équipe nationale grâce au nouveau succès de l’Inter Miami, après avoir gardé trois cages inviolées et n’avoir concédé qu’un seul but en cinq matchs supplémentaires depuis l’arrivée de Messi. Le milieu de terrain Benjamin Cremaschi est également rappelé en raison du succès de Miami. Le joueur de 18 ans n’a pas éclairé la feuille de statistiques (un seul but, plus deux penaltys convertis lors des tirs au but en Coupe des Ligues) mais possède la double nationalité, ayant représenté l’Argentine au niveau U20.

Aperçu de l’Ouzbékistan pour Berhalter et l’USMNT

Il n’y a pas grand chose à dire sur l’Ouzbékistan pour ce match. Ils ne se sont jamais qualifiés pour une Coupe du monde (même s’ils ne constituent leur propre fédération que depuis 1994, après l’effondrement de l’Union soviétique). L’Ouzbékistan n’a jamais fait mieux qu’une quatrième place à la Coupe d’Asie (en 2011). Ils sont classés 74e au monde (ce qui, certes, est plus élevé que certaines des équipes de la CONCACAF contre lesquelles Gregg Berhalter a été entraîneur). Aucun de leurs joueurs ne joue dans un endroit dont un fan de football américain ait jamais entendu parler. Seul leur entraîneur, Srecko Katanec, a beaucoup voyagé, ayant dirigé l’équipe nationale slovène au cours de deux cycles différents, ainsi que le superclub grec de l’Olympiacos en 2002.

Remarques

Dans le cadre d’une tendance frustrante, et peut-être intentionnelle, l’USMNT joue ce match dans un stade où ils viennent de jouer il y a deux mois (et quatre matchs). Contre l’Ouzbékistan, les États-Unis joueront au CityPark de Saint-Louis où ils ont affronté Saint-Kitts-et-Nevis dans le cadre de la Gold Cup le 28 juin. Cela survient après que les États-Unis aient joué des matchs au Busch Stadium de Saint-Louis en novembre 2017. 2015 et septembre 2019.

Le coup d’envoi du match contre l’Ouzbékistan est fixé à 16 h 30 CT le samedi 9 septembre 2023. Le match sera diffusé sur TNT en anglais et sur Telemundo, NBC Universo et Peacock en espagnol.

