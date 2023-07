Aperçu USA vs Panama: la jeune équipe fait face au test le plus difficile à ce jour

Sans surprise, les États-Unis et le Panama se rencontrent mercredi soir en demi-finale de la Gold Cup de la Concacaf. Ce n’est pas surprenant car entre 2005 et 2019, les États-Unis ont affronté le Panama neuf fois au total lors des huit Gold Cups. Deux de ces matchs étaient en finale que les États-Unis ont tous deux remportés (2005 et 2013). Dans la perspective de l’aperçu USA vs Panama, le prochain chapitre entre ces deux tourne à San Diego, en Californie.

Les États-Unis survivent face au Canada

Pour se qualifier pour la demi-finale, les États-Unis ont dû endurer une dure bataille contre le Canada qui s’est poursuivie jusqu’aux tirs au but après prolongation. Juste après le début du match, les choses sont devenues bizarres lorsque l’arbitre assistant a été touché au visage avec un ballon à bout portant, se cassant le nez.

La première mi-temps qui a suivi a été pour la plupart ennuyeuse, à l’exception des 10 minutes de temps additionnel, principalement en raison de la blessure de l’arbitre assistant.

La seconde mi-temps n’a pas été bien meilleure, à l’exception de quelques arrêts décents du gardien canadien Dayne St. Clair. Les dix dernières minutes du match sont celles où les deux équipes ont finalement décidé de commencer à jouer, et les États-Unis ont dûment pris les devants à la 87e minute grâce à Brandon Vazquez.

Quelques instants plus tard cependant, le Canada a réussi à égaliser sur un coup de pied de pénalité, concédé après que Miles Robinson ait manipulé le ballon dans la surface de réparation (la deuxième fois du match qu’il l’avait fait).

En prolongation, le Canada croyait avoir gagné après que Jacob Shaffelburg du Nashville SC les ait mis devant à seulement dix minutes de la fin. Mais Matt Turner a joué un excellent ballon dans la surface et après plusieurs déviations, le ballon a traversé St. Clair au fond des filets pour un score de 2-2.

Les pénalités ont pris un départ bizarre car Matt Turner n’était pas satisfait de la procédure de tirage au sort. Et puis chaque groupe de joueurs a décidé que se tenir au milieu de terrain pour prendre des coups de pied ne s’appliquait pas à eux. Mais à la fin, Turner s’est imposé pour les É.-U., sauvant les deux premières pénalités du Canada et forçant un raté à la cinquième.

Aperçu USA vs Panama : le chemin du Panama vers la demi-finale

Le Panama s’est rendu en demi-finale de manière relativement facile. Ils ont terminé en tête du groupe C avec sept points. Ils ont débuté avec une victoire 2-1 contre le Costa Rica. Cette victoire a été suivie d’une victoire 2-1 contre la Martinique. Le Panama a clôturé la phase de groupes avec un match nul 2-2 contre El Salvador.

En quart de finale, ils n’ont fait qu’une bouchée d’une équipe du Qatar disputant leur deuxième Gold Cup consécutive. Ismael Diaz a réussi un tour du chapeau en deuxième mi-temps en aidant Los Canaleros à une victoire 4-0 sur les hôtes de la Coupe du monde 2022.

L’entraîneur panaméen Thomas Christiansen a eu une carrière d’entraîneur intéressante. Il a eu deux arrêts dans des clubs à Chypre ainsi qu’un passage de 35 matchs à Leeds United. Avant d’occuper le poste au Panama, il a dirigé l’Union SG en Belgique.

La formation panaméenne convoquée par Christiansen est l’une des plus expérimentées de cette Gold Cup. Sept des joueurs ont plus de 50 sélections, avec Alberto Quintero en tête à 129 apparitions internationales.

Autres notes:

Le match de mercredi contre le Panama est prévu pour un coup d’envoi à 19 h 30 HE du stade Snapdragon de San Diego. Le jeu sera diffusé sur FS1 en anglais et sur Univision et TUDN en espagnol. Toutes les émissions sont disponibles via Fubo avec un essai gratuit de 7 jours.

Ce match marque la première apparition de l’USMNT à San Diego depuis un match amical de 2017 contre la Serbie.

Malgré le grand nombre de rencontres de la Gold Cup entre les deux, c’est la première fois que les États-Unis et le Panama s’affrontent depuis un match amical en Autriche en 2020.

Crédit photo: IMAGO & Agencia-MexSport