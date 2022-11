Aperçu USA vs Iran : Gagnez ou rentrez chez vous

Le match de vendredi contre l’Angleterre était l’un des fans, des journalistes et des dirigeants du réseau encerclé sur leurs calendriers.

Les deux pays ont partagé tellement d’histoire, et c’était le lendemain de Thanksgiving. Par conséquent, il devait faire la une des journaux. Malheureusement, une fois que le premier coup de sifflet a retenti, aucune des deux équipes n’a produit grand-chose à admirer. Un match nul sans but a vu l’Angleterre passer à quatre points et rester en tête du groupe. Pendant ce temps, les États-Unis sont bloqués sur deux points.

Alors que la presse anglaise s’est effondrée lors de sa troisième tentative ratée de battre les États-Unis en Coupe du monde, la réaction des Américains a été à l’opposé. Les médias américains ont célébré un résultat qui a laissé l’équipe à la troisième place comme une victoire massive. Ce match nul, combiné à la victoire 2-0 de l’Iran sur le Pays de Galles, laisse tout sur la table dans le groupe B.

Les quatre équipes peuvent avancer. De plus, les quatre équipes peuvent manquer. Il met en place une énorme journée mardi alors que l’USMNT affronte l’Iran dans un scénario gagnant-gagnant.

Les États-Unis sont de nouveau partis en voulant plus

Le résultat du match de vendredi a laissé les États-Unis à l’extérieur. Pourtant, il convient de noter qu’ils ont été la meilleure équipe pendant une grande partie du match. L’équipe de Berhalter a bien défendu et a frustré une attaque anglaise qui s’est déchaînée contre l’Iran lors de son premier match, marquant six buts. Christian Pulisic a eu la meilleure chance de tout le match avec son tir sur la barre transversale en première mi-temps. À la fin de la journée, aucune des deux équipes n’a trouvé le fond du filet.

Marquer des buts est un énorme problème pour les États-Unis sous Gregg Berhalter. Son équipe est sans but dans sept des 14 matchs en 2022. Une autre performance sans but contre l’Iran n’est tout simplement pas une option. Tout autre chose qu’une victoire sur l’Iran renvoie tôt les États-Unis du Qatar.

Un aperçu de l’Iran pour les États-Unis

La forme de l’Iran à l’approche de cette Coupe du monde n’était pas mauvaise du tout. Une campagne de qualification réussie a rapporté 25 points sur 30 possibles. Les quatre matches amicaux suivants avant la Coupe du monde ont conduit à des victoires contre l’Uruguay et le Nicaragua, un match nul contre le Sénégal et une défaite contre l’Algérie.

L’Iran a fait sensation en licenciant Dragan Skocic, l’entraîneur qui a qualifié l’équipe, deux mois seulement avant le tournoi. A sa place, Carlos Queiroz est revenu. Queiroz a dirigé l’Iran lors de la Coupe du monde en 2014 et 2018.

Les joueurs eux-mêmes ont fait sensation en refusant de chanter l’hymne national lors du premier match. C’était une solidarité avec les manifestations de Mahsa Amini qui se déroulaient à Téhéran.

Leur alignement pour la Coupe du monde est l’un des alignements les plus expérimentés. Seuls trois des 26 joueurs ont des plafonds à un chiffre. L’homme à surveiller pour les Iraniens est Mehdi Taremi. L’attaquant de Porto compte 30 buts en 62 apparitions au niveau international. De plus, il compte la moitié des quatre buts de l’Iran lors de cette Coupe du monde.

Le football américain provoque des tensions politiques supplémentaires

Dans un match déjà teinté de tant de tensions géopolitiques, il convient également de discuter du fait que le football américain a inutilement rendu les choses beaucoup plus difficiles pour l’USMNT. Ce faisant, il a donné aux Iraniens le proverbial « matériel de tableau d’affichage ». Les États-Unis ont retiré le symbole du centre du drapeau iranien sans que les joueurs ou entraîneurs américains ou même le gouvernement américain ne soient au courant de la décision. US Soccer affirme qu’il s’agissait d’une déclaration sur leur soutien aux droits des femmes. Cependant, cela a déclenché une telle tempête qu’ils ont supprimé tous les graphiques en question. Au contraire, les comptes sociaux de l’USMNT ont tenté de faire comme si de rien n’était alors qu’ils prévisualisaient le dernier match des États-Unis en phase de groupes contre l’Iran.

Cela n’a pas fait grand-chose pour apaiser la colère iranienne. Le résultat a été une série de conférences de presse tendues. Les médias iraniens ont accusé Michael Kammarman, responsable des médias du football américain, de ne pas les avoir appelés. Puis, lundi, Gregg Berhalter a demandé pourquoi il n’avait pas demandé au gouvernement américain d’ordonner à la marine américaine de retirer les navires des eaux autour de l’Iran.

Cela n’a rien à voir avec le jeu proprement dit. Cependant, c’est la situation dans laquelle US Soccer s’est mis avec une mauvaise prise de décision.

Notes pour le jeu

Dans un aperçu du match des États-Unis contre l’Iran, il convient de mentionner que les États-Unis n’ont jamais vaincu l’Iran. En deux rencontres, les États-Unis ont perdu une fois et fait match nul. Ce tirage au sort a eu lieu lors d’un match amical en 2000 au Rose Bowl. Plus important encore, cette défaite a eu lieu lors de la Coupe du monde de 1998 en France.

Gregg Berhalter devra trouver un moyen d’obtenir un résultat massif pour obtenir la première victoire de l’équipe contre l’Iran. Cependant, l’Américain a eu ses difficultés en dehors des États-Unis. Le record de Berhalter dans les matchs disputés à l’extérieur du pays n’est que de cinq victoires, six défaites et huit nuls, y compris le match nul contre l’Angleterre.

Les États-Unis doivent gagner pour avancer. Le résultat de l’autre match, Angleterre vs Pays de Galles, n’a aucune importance pour les États-Unis. L’Iran n’est pas forcément assuré par un match nul. Si le Pays de Galles gagne et que l’Iran fait match nul avec les États-Unis, l’Angleterre et le Pays de Galles se qualifieront pour la phase à élimination directe.

Classement Groupe B

Angleterre (4pts, +4 GD) Iran (3pts, -2 DG) États-Unis (2pts, 0 GD) Pays de Galles (1pts, -2 GD)

Quand, où regarder à la télévision

mardi 29 novembre 2022

Stade Al Thumama

Doha, Qatar

14 h HE

FOX, Telemundo

PHOTO: IMAGO / Action Plus