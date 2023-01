Aperçu USA-Serbie : le cycle de la Coupe du monde 2026 commence

La Coupe du monde 2022 est dans le rétroviseur. Il est donc temps pour l’équipe nationale masculine des États-Unis (USMNT) de se tourner vers la Coupe du monde 2026, qui se jouera ici aux États-Unis aux côtés du Mexique et du Canada.

Compte tenu du calendrier unique de la Coupe du monde du Qatar, le camp annuel de janvier pour les États-Unis représente également les premiers matchs du nouveau cycle de Coupe du monde. Malheureusement, ce camp commence sous un nuage d’incertitude et un niveau de drame digne d’un feuilleton.

Espérons que le match États-Unis contre Serbie de mercredi apportera une positivité bien nécessaire.

Le patron par intérim Anthony Hudson a un travail à faire. Hudson a une expérience de gestion. Malheureusement, ses résultats sont médiocres : 9-11-7 (WLD) avec l’équipe nationale de Nouvelle-Zélande et 8-28-10 avec les Colorado Rapids. Sa tâche consiste à obtenir des résultats dans ces deux matches amicaux contre la Serbie et la Colombie, ainsi qu’à acquérir une expérience internationale de jeunes joueurs d’âge olympique avant un voyage aux Jeux olympiques de 2024 à Paris l’année prochaine.

Aperçu USA-Serbie : à quoi ressemble la liste USMNT

La liste appelée par Hudson se penche certainement sur le bassin de joueurs olympiques. Douze des joueurs appelés ont 23 ans ou moins. Beaucoup de joueurs appelés n’ont jamais joué pour l’USMNT auparavant.

Peut-être plus important encore, un certain nombre de joueurs ont la double nationalité et sont au centre d’un bras de fer entre les États-Unis et le Mexique. Les plus notables d’entre eux sont les attaquants Brandon Vazquez du FC Cincinnati et Alejandro Zendejas (qui vient de remporter un excellent match la semaine dernière pour le Club America à Mexico).

Et bien sûr, ce n’est pas un camp de janvier sans une poignée de vétérans de la MLS pour compléter le tout. La différence maintenant, c’est qu’un certain nombre d’entre eux figuraient sur la liste de la Coupe du monde. Ces gars-là peuvent servir de mentors aux jeunes qui n’ont jamais joué au niveau international auparavant. Parmi eux se trouvent des joueurs tels que le défenseur Walker Zimmerman et le milieu de terrain Kellyn Acosta qui ont respectivement 37 et 55 sélections.

Opposition serbe

La Serbie entre en 2023 après une mauvaise Coupe du monde. Ils ont perdu leur match d’ouverture du Groupe G contre le Brésil 2-0, ont perdu une avance de 3-1 en seconde période et se sont contentés d’un match nul contre le Cameroun, puis ont perdu 3-2 dans un aller-retour lors de la finale de groupe contre la Suisse.

Comme les États-Unis, les Serbes ont également un œil sur l’expérience de leurs jeunes joueurs. Sur les 17 joueurs appelés par le manager Dragan Stojkovic, seuls trois d’entre eux ont une expérience internationale. Ces trois joueurs totalisent quatre sélections combinées pour la Serbie. Curieusement, deux de ces gars jouent en MLS : le gardien Dorde Petrovic avec le New England Revolution et l’attaquant Dejan Joveljic avec le LA Galaxy.

Quand et où regarder le match

mercredi 25 janvier 2023

Stade BMO

Los Angeles, CA

22 h HE

En direct sur HBO Max, Universo et Peacock

Série de tous les temps

Série à égalité 0-0-1 (WLD)

Dernière réunion

dimanche 29 janvier 2017

Stade de San Diego

San Diego, Californie

États-Unis 0-0 Serbie

Classement FIFA actuel

États-Unis : 13

Serbie : 29

Prochain match américain

samedi 28 janvier 2023

Amical international

États-Unis contre Colombie

Dignity Health Sports Park

Carson, Californie

19 h 30 HE

En direct sur TNT, Telemundo et fuboTV

Photo : IMAGO / Ulrich Hufnagel