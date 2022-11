Aperçu USA-Pays de Galles : le retour tant attendu des États-Unis en Coupe du monde

Cela fait huit ans et demi depuis la dernière fois que l’USMNT a disputé un match de Coupe du monde.

À l’époque où la campagne de la Coupe du monde 2014 au Brésil s’est terminée en huitièmes de finale aux mains d’une génération dorée belge, personne aux États-Unis n’aurait pu imaginer une absence aussi prolongée de la plus grande scène du jeu.

Mais ensuite, et, par conséquent, l’USMNT n’a pas réussi à se qualifier pour l’édition 2018 du tournoi en Russie, la première fois qu’ils n’avaient pas réussi à se qualifier pour une Coupe du monde depuis le tournoi de 1986 au Mexique.

Le chemin du retour vers la Coupe du monde n’a pas forcément été facile. Les États-Unis ont terminé troisièmes de l’octogone et ne se sont automatiquement qualifiés devant le Costa Rica qu’en raison d’une meilleure différence de buts. Mais ils ont trouvé un moyen de revenir. Et leur premier match de Coupe du monde en 2022 sera contre une équipe qui a connu une absence beaucoup plus longue en Coupe du monde, le Pays de Galles.

Aperçu USA-Pays de Galles : Détails

L’alignement de la Coupe du monde nommé par Gregg Berhalter était surprenant en ce qui a été exclu. La décision de Berhalter de ne pas amener le gardien Zack Steffen a été une surprise. Steffen est un pilier des États-Unis depuis 2018 et un joueur que Berhalter a entraîné au niveau des clubs pendant des années avec le Columbus Crew.

L’omission de Ricardo Pepi, le joueur de 19 ans qui a marqué trois buts lors des éliminatoires de la Coupe du monde et qui a inscrit six buts en neuf matchs avec le FC Groningen en Eredivisie néerlandaise, a également été surprenante.

Mais même sans ces deux-là, c’est une formation qui figure parmi les plus jeunes de la Coupe du monde avec seulement trois joueurs de plus de 30 ans : le gardien Sean Johnson ainsi que les défenseurs Tim Ream et le très décrié Aaron Long.

La plupart des plus grands noms qui ont émergé après Couva ont été inclus, avec en tête d’affiche Christian Pulisic, qui est le joueur le plus capé de la liste (52 apparitions en carrière pour les États-Unis) alors qu’il n’a que 24 ans. Dans le but, Matt Turner compte prendre le départ devant Ethan Horvat. En défense, tout le monde peut deviner avec la forme physique de Sergiño Dest en question, bien que Walker Zimmerman pense être un verrou.

Le milieu de terrain est empilé avec des habitués tels que Tyler Adams, Weston McKennie et Kellyn Acosta bien que Cristian Roldan ait été une inclusion surprise.

L’attaquant est peut-être là où les États-Unis sont les plus intrigants avec le Pulisic susmentionné menant la charge, complété par Gio Reyna (dont le père Claudio a joué à trois Coupes du monde différentes pour les États-Unis), Josh Sargent, une autre inclusion surprise dans Jordan Morris et Tim Weah ( dont le père est l’ancien international libérien et actuel président libérien, George Weah).

La course de forme pour les États-Unis n’a malheureusement pas été très bonne ces derniers temps. Ils sont sans victoire dans trois matchs de suite et quatre de leurs cinq derniers. Peut-être encore plus inquiétant, c’est qu’ils ont eu du mal à marquer des buts, n’ayant marqué plus d’un seul but que deux fois lors de leurs sept derniers matchs tout en étant tenus sans but quatre fois au cours de la même période.

Zoom sur le Pays de Galles

Le retour du Pays de Galles à la Coupe du monde a été beaucoup plus long que celui que les États-Unis ont dû emprunter. Cette édition de la Coupe du monde est la première pour laquelle le Pays de Galles se qualifie depuis sa seule autre apparition en 1958 en Suède où il a atteint les quarts de finale.

Alors s’ils n’étaient pas allés en Coupe du monde depuis longtemps, ils se sont qualifiés pour les deux dernières éditions des Championnats d’Europe : un parcours fabuleux jusqu’aux demi-finales en 2016 puis une apparition respectable en huitièmes de finale. dans le tournoi 2020 (joué en 2021 en raison de COVID).

Ils se sont rendus au Qatar à la dure puisqu’ils ont terminé deuxièmes de leur groupe de qualification derrière la Belgique et ont dû gagner deux matches de barrage, le premier contre l’Autriche et le second contre l’Ukraine, pour assurer leur place à cette Coupe du monde.

Alors que l’équipe américaine est l’une des plus jeunes, le Pays de Galles semble avoir l’une des plus expérimentées car un certain nombre de joueurs ont beaucoup d’apparitions pour les Dragons. Le principal d’entre eux est leur star et talisman Gareth Bale (qui joue maintenant en MLS avec LAFC) avec 40 buts en 108 sélections. Le gardien Wayne Hennesseey a également des sélections à trois chiffres avec 106, tout comme le défenseur Chris Gunter avec 109. Leur milieu de terrain est également très expérimenté avec Aaron Ramsey remportant 75 sélections pour les Gallois et Joe Allen en gagnant 72. Cependant, Allen manquera le match en raison d’un problème persistant. blessure.

Cependant, leur forme ces derniers temps n’a pas été bonne. En fait, ils n’ont gagné qu’une seule fois lors de leurs huit derniers matchs (la victoire 1-0 de l’Ukraine qui a réservé leur place) et connaissent actuellement une séquence de trois défaites consécutives avec des défaites contre les Pays-Bas, la Belgique et la Pologne.

Notes de jeu

Sur les 52 joueurs combinés de chaque équipe, seul le défenseur américain DeAndre Yedlin a une expérience antérieure en Coupe du monde

Le Pays de Galles a atteint la phase à élimination directe lors de sa seule apparition en Coupe du monde (1958) tandis que les États-Unis ont atteint la phase à élimination directe lors de trois de leurs quatre dernières apparitions en Coupe du monde (2002, 2010, 2014)

Quand et où regarder le match

lundi 21 novembre 2022

Stade Ahmad ben Ali

Al Rayyan, Qatar

14 h HE

En direct sur FOX, Telemundo, fuboTV et Peacock

Dernière réunion

jeudi 12 novembre 2020

Stade de la Liberté

Swansea, Pays de Galles

États-Unis 0-0 Pays de Galles

Classement FIFA actuel

États-Unis : 16

Pays de Galles : 19

Prochain match aux États-Unis

Coupe du monde

vendredi 25 novembre 2022

États-Unis contre Angleterre

Stade Al Bayt

Al-Khor, Qatar

14 h HE

En direct sur FOX, Telemundo, fuboTV et Peacock

Crédit photo : IMAGO / PA Images