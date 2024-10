Aperçu : Udinese contre Cagliari – pronostics, actualités de l’équipe, compositions

Sports Mole présente un aperçu de l’affrontement de Serie A de vendredi entre l’Udinese et Cagliari, y compris les pronostics, les nouvelles de l’équipe et les compositions possibles.

Profitant de leur meilleure forme de la saison, Cagliari fera le long voyage vers le nord pour rencontrer Udinese vendredi soir, à la recherche d’une troisième victoire en quatre matchs en Serie A.

Le côté sarde s’est soudainement rétréci l’écart de points à leurs hôtes, qui ont raté une occasion de se faufiler dans le top quatre en s’inclinant face à l’AC Milan, réduit à 10.

Aperçu du match

L’Udinese a quitté San Siro frustré par sa défaite 1-0 face à Milan, après avoir vu deux buts refusés, dont un qui a été exclu pour hors-jeu pendant les arrêts de jeu de la seconde mi-temps.

Comme les Bianconeri jouaient avec un homme supplémentaire depuis plus d’une heure, ils s’attendaient peut-être à annuler le premier match de leurs hôtes, mais ils n’ont finalement produit qu’un seul tir cadré légitime.

La victoire aurait prolongé un superbe début de règne d’entraîneur-chef Kosta Runjaicqui a repris une équipe qui a frôlé dangereusement la relégation la saison dernière, mais qui est toujours à six points de Leaders de Serie A Naples après huit tours.

En plus de quatre victoires en championnat, l’Udinese a également remporté deux victoires en Coppa Italia contre des adversaires de deuxième niveau, ce qui a donné lieu à un affrontement appétissant en huitièmes de finale avec l’Inter Milan en décembre.

D’ici là, les Frioulans feront face à un programme chargé dans l’élite, à commencer par le match de vendredi contre Cagliari, avec qui ils ont partagé le trophée à deux reprises la saison dernière en Serie A.

Cagliari a non seulement évité la défaite lors de ces deux rencontres, mais il s’est également imposé lors d’un affrontement de coupe entre les clubs, s’imposant de manière spectaculaire 2-1 après prolongation à Udine.

En raison d’une récente remontée de leur forme, les Rossoblu pourraient imaginer avoir des chances de répéter ce succès 11 mois plus tard, alors qu’ils se rendront vers le nord grâce à trois excellents résultats.

David NicolaL’équipe de s’est appuyée sur des buts tardifs pour décrocher sa première victoire en championnat de la saison contre le promu Parme avant de rattraper la Juventus, prétendante au Scudetto, pour arracher un match nul 1-1 début octobre.

Au retour de la trêve internationale, Cagliari a laissé filer l’avance contre Turin avant de renverser la situation dans les 20 dernières minutes, devançant un thriller de cinq buts en Sardaigne.

Nicola a également supervisé les victoires de la Coppa Italia contre les équipes de Serie B Carrarese et Cremonese, qui ont organisé une autre rencontre avec la Juve, de sorte que ses premiers mois en tant que manager de l’Isolani peuvent être largement considérés comme un succès.

Forme de l’Udinese Serie A :

Forme Udinese (toutes compétitions) :

Forme Cagliari Serie A :

Forme Cagliari (toutes compétitions) :

Nouvelles de l’équipe

L’attaquant italien Lorenzo Lucques et attaquant français Florian Thauvin ont été les leaders de l’Udinese Buteurs de Serie A cette saison, chacun marquant trois fois jusqu’à présent, et leur partenariat pourrait reprendre ce week-end.

Ce dernier espère revenir d’un problème à la hanche, mais son compatriote Alexis Sánchez doit attendre encore un peu pour faire ses deuxièmes débuts avec le Frioulani en raison d’une blessure au mollet.

Défenseur central Thomas Kristensen est le seul autre absent possible des hôtes, car il continue de lutter contre un problème musculaire, donc Kosta Runjaic devrait garder confiance avec la plupart des onze de départ alignés contre Milan.

Pendant ce temps, Cagliari s’attend à être privé Jakub Jankto et Léonard Pavoletti encore une fois, mais Adam Obert pourrait être de retour en action après une blessure aux adducteurs qui l’a vu quitter prématurément le camp slovaque de l’UEFA Nations League.

Davide Nicola pourrait même nommer une équipe inchangée vendredi soir, avec Yerry Mina et Sébastien Luperto – dont ce dernier n’a pas manqué une minute de championnat jusqu’à présent – à commencer par le cœur de la défense d’Isolani.

Composition de départ possible de l’Udinese :

D’accord ; Kabasele, Bijol, Touré ; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Zarraga, Zemura ; Thauvin, Lucques

Cagliari composition de départ possible :

Égratignure ; Zappa, Mina, Luperto ; Zortéa, Makoumbou, Adopo, Augello ; Alto, Luvumbo ; Piccoli

Nous disons : Udinese 1-0 Cagliari

Aucune des deux équipes n’est particulièrement prolifique, le match pourrait donc être décidé par un seul but – et l’Udinese est le favori marginal pour le marquer.

Les hôtes ont réalisé un bon début de campagne 2024-25, tandis que Cagliari est souvent moins efficace lorsqu’il s’éloigne du sol sarde.

