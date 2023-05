Aperçu, tirage au sort, pronostics et cotes de l’Open de France féminin

Le premier Grand Chelem de l’été débute ce week-end !

La WTA débarque à Roland-Garros pour Roland-Garros 2023. Le tournoi sur terre battue devrait être dominé par les cotes sur la favorite Iga Swiatek, qui a remporté cet événement en 2020 et 2022, deux de ses trois titres du Grand Chelem. Cependant, Swiatek s’est blessé récemment, cela va-t-il modifier la trajectoire de ce tournoi ?

Il y a beaucoup de prétendants en France cette quinzaine avec la championne de l’Open d’Australie 2023 Aryna Sabalenka entrant en tant que championne du Grand Chelem et Elena Rybakina qui vient de remporter une victoire contre Swiatek à Rome plus tôt ce mois-ci.

Ci-dessous, nous vous préparons pour l’Open de France 2023 avec le tirage au sort, les paris sur le cheval noir et la prédiction de qui gagne tout!

Cotes Open de France 2023

Tirage au sort des Internationaux de France 2023

Paris sur les chevaux noirs Open de France 2023

Marketa Vondrousova (+3100)

Vondrousova a eu beaucoup de succès sur terre battue au cours de sa carrière et entre en grande forme après des huitièmes de finale consécutifs sur la surface. Elle a fait la finale ici à Roland-Garros en 2019 avant de perdre contre Ashleigh Barty, et arbore ici un record de carrière de 13-5. L’année dernière, elle avait perdu en trois sets en huitièmes de finale.

Le joueur de 23 ans bénéficie également d’un petit avantage de parenthèse étant de l’autre côté de la cote sur le favori Swiatek et la candidate montante Rybakina. Elle est sur la bonne voie pour affronter Aryna Sabalenka en quart de finale, mais son chemin n’est pas aussi facile, surtout contre Marta Kostyuk au premier tour, l’une des joueuses les plus en forme du circuit WTA.

Ne soyez pas surpris si Vondrousova est en finale dans l’espoir de remporter son premier titre du Grand Chelem.

Pronostic Open de France 2023 et meilleurs paris

La plus grande nouvelle à l’approche de Roland-Garros est la santé de Swiatek, qui soigne une blessure à la cuisse. Bien qu’elle affirme que la blessure n’est pas grave, la championne en titre doit prendre sa retraite dans les deux semaines suivant l’événement n’est pas un signe prometteur.

Cela devrait être un test exténuant pour Swiatek, et je pense qu’elle est surévaluée car les cotes sur le favori et la voie sont ouvertes pour Rybakina, Sabalenka ou un challenger plus bas sur le tableau des cotes pour percer sur terre battue.

Sabalenka a l’un des coups au sol les plus puissants de mémoire récente, mais elle n’a pas la forme sur terre battue pour faire du bruit cette fois-ci. Son meilleur résultat ici est la huitième de finale, et je pense que quelqu’un comme Vondrousova susmentionné peut à nouveau se qualifier pour la finale.

Pendant ce temps, du côté de Swiatek, je pense que Rybakina peut bénéficier de sa deuxième place en Australie, une défaite contre Sabalenka en trois sets. Cependant, c’est sur terre battue qu’elle a prospéré tout au long de sa carrière, atteignant un quart de finale à Roland-Garros en 2021 et a remporté au moins un match à chacune de ses quatre apparitions.

PICK: Elena Rybakina +700, 0.5U sur Marketa Vondrousova +3100

Les cotes du jeu sont actualisées périodiquement et sont susceptibles de changer.