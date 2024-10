Aperçu : Suisse contre Danemark – pronostics, actualités de l’équipe, compositions

Sports Mole présente un aperçu du choc de la Ligue des Nations de mardi entre la Suisse et le Danemark, y compris les pronostics, les nouvelles des équipes et les compositions possibles.

Les deux Suisse et Danemark aura pour objectif de rebondir après les défaites Groupe 4 de Ligue A quand ils verrouillent les cornes dans le Ligue des Nations de l’UEFA mardi soir.

La Suisse, dernière du groupe, était au terme d’une défaite 2-0 contre la Serbie samedi, tandis que le Danemark, deuxième, a concédé tardivement pour subir un match nul. Défaite 1-0 à l’Espagne, championne d’Europe.

Aperçu du match

© Imago

La Suisse a impressionné lors de l’Euro 2024, atteignant les quarts de finale de la compétition, mais elle a été battue aux tirs au but par l’Angleterre, ratant ainsi l’occasion de se qualifier pour le dernier carré pour la première fois de son histoire.

Murat YakineL’équipe d’Italie a eu du mal à obtenir des résultats et des performances depuis la compétition d’été, perdant ses trois matches face au Danemark, à l’Espagne et à la Serbie, encaissant huit buts au passage.

La Suisse s’est inclinée 2-0 contre la Serbie samedi, ce qui la place en dernière position du groupe 4 de la Ligue A, à quatre points de la Serbie, troisième, et sept de l’Espagne au sommet.

La A-Team a également participé à la Ligue A de la compétition 2022-23, terminant troisième de sa section, mais elle fait face à la possibilité d’être reléguée en Ligue B pour la prochaine Ligue des Nations.

La Suisse tentera d’éviter une cinquième défaite consécutive mardi, avant de terminer sa campagne de phase de groupes avec des affrontements contre la Serbie et l’Espagne en novembre.

© Imago

Le Danemark, quant à lui, était sur le point de marquer un point contre l’Espagne samedi soir, mais Martin ZubimendiLa volée de à la 79e minute du match a assuré la victoire de Luis de la Fuentedu côté.

Les Rouge et Blanc ont ouvert leur campagne de Ligue des Nations 2024-25 avec des victoires successives contre la Suisse et la Serbie. Ainsi, malgré la déception de la défaite contre l’Espagne, ils sont deuxièmes du Groupe 4 avec six points, à un point du sommet.

Morten Wieghorst est responsable à titre intérimaire, avec Kasper Hjulmand démissionner de son poste d’entraîneur-chef après l’Euro 2024, le Danemark étant éliminé en huitièmes de finale.

Les Danois ont joué dans le groupe 1 de la Ligue A lors de la dernière Ligue des Nations, terminant deuxième de leur groupe derrière la Croatie, récoltant 12 points en six matches au cours d’une solide campagne.

Le Danemark est en fait invaincu lors de ses sept derniers matchs contre la Suisse depuis octobre 1984, et ils ont enregistré une victoire 2-0 lorsque les deux équipes se sont affrontées lors du match inverse le mois dernier.

Forme de la Ligue des Nations Suisse :

Forme Suisse (toutes compétitions) :

Forme de la Ligue des Nations du Danemark :

Forme Danemark (toutes compétitions) :

Nouvelles de l’équipe

© Imago

La Suisse n’a signalé aucun problème de blessure suite à son affrontement contre la Serbie, et l’entraîneur-chef Yakin devrait résister à la tentation de remanier son peloton mardi soir.

Breel Embolo a marqué 15 fois pour son pays et devrait une fois de plus mener la ligne, alors qu’il devrait y avoir un autre départ pour Dan Ndoyequi a réalisé un Championnat d’Europe accrocheur.

Granit Xhaka et Rémo Freuler devraient figurer au milieu du parc, tandis qu’il y aura à nouveau une place au milieu de la défense pour Manuel Akanji de Manchester City.

Quant au Danemark, l’entraîneur intérimaire Wieghorst devrait apporter des changements à l’équipe qui a débuté contre l’Espagne, avec l’attaquant de Manchester United. Rasmus Hojlund devrait être en tête mardi soir.

Hojlund est toujours en train de retrouver sa pleine forme après avoir raté le début de la saison en raison d’un problème musculaire, mais il est probable qu’il sera introduit dans le XI pour ce match.

Il pourrait y avoir un nouveau changement dans le dernier tiers du terrain contre la Suisse, avec l’expérimenté Yusuf Poulsenqui a marqué 14 fois pour son pays, pouvant potentiellement prétendre au Albert Gronbæk.

Suisse onze de départ possible :

Kobel ; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Aebischer ; Amdouni, Freuler, Xhaka, Ndoye ; Embolo

Danemark onze de départ possible :

Schmeichel ; Kristensen, Vestergaard, Nelsson; Bah, Hjulmand, Hojbjerg, Kristiansen ; Eriksen, Hojlund, Poulsen

Nous disons : Suisse 1-1 Danemark

Quatre des sept dernières rencontres entre ces deux équipes se sont terminées à égalité, et nous pouvons assister à une nouvelle impasse mardi soir. Tous deux imagineront leurs chances de triompher dans cette compétition, mais nous nous attendons à un match serré pour finir à égalité.

Pour l’analyse des données des résultats les plus probables, des scores et plus encore pour ce match, veuillez cliquer ici.

