Les Texas Rangers et les Arizona Diamondbacks sont deux des participants les plus improbables aux World Series de mémoire récente. Ils pourraient être les plus improbables, selon que vous portez votre casquette des Diamondbacks ou votre maillot des Rangers en lisant ceci.

Le recul est toujours de 20/20, et cela est particulièrement pertinent pour les cotes des paris sportifs. Tout comme Biff dans Retour vers le futuril est facile de prendre une décision lorsque vous savoir les résultats. Mais si vous étiez l’un des rares audacieux à investir une somme d’argent dans les Rangers ou les Diamondbacks, vous pourriez vous trouver dans une position assez enviable en ce moment.

Considérez ceci : avant la saison, les cotes de pari pour que les Texas Rangers remportent les World Series étaient de +5 000. Cela signifie que pour votre superbe facture de cent dollars, vous pourriez théoriquement repartir avec 5 000 $ si vous étiez prêt à mettre cela en jeu toute la saison. Cela semble difficile à croire, n’est-ce pas ? Eh bien, le prochain numéro va faire exploser cela hors de l’eau. Avant la saison, les Diamondbacks se situaient à +12 500 pour remporter les World Series. C’est vrai, une Benjamin pourrait vous rapporter 12 500 $ – ou une Camry rodée mais très durable.

Avancez un peu et même avant les séries éliminatoires, les cotes des Rangers et des D-backs étaient de +1 800 et +4 000, ce qui reste un changement très intéressant si vous vous sentez audacieux.

À quel point ces cotes de pré-saison sont-elles rares ? Eh bien, depuis que les cotes de pré-saison ont commencé à être suivies en 1985, le plus gros outsider de pré-saison à remporter les World Series était les Twins du Minnesota de 1991 (nous en parlerons plus tard) qui étaient assis à un niveau ahurissant de +8000 ! Des outsiders plus gros que les Rangers, mais toujours une bien meilleure chance que les D-backs. Les D-backs, s’ils remportent le Trophée du Commissaire, auront établi le record de la cote la plus élevée depuis au moins 1985. Ces cotes de +12 500 seraient de loin les plus élevées de tous les vainqueurs des World Series.

180 degrés de séparation

Cela semble être il y a longtemps à ce stade, mais ces deux équipes ont toutes deux récemment été pensées dans la ligue. Repensez à cette époque de l’année dernière. Les Diamondbacks ont terminé 74-88 et ont obtenu une quatrième place, leur troisième fois terminant quatrième ou pire dans l’Ouest de la NL au cours des trois saisons précédentes. Les Rangers ont terminé 68-94 et se sont classés quatrièmes dans l’AL West. Il était difficile d’imaginer que l’une ou l’autre équipe participe aux World Series au cours des cinq prochaines saisons, et encore moins en 2023.

Donc, si les deux équipes étaient bien en dessous de 0,500, est-il rare de s’attendre à un revirement de situation ? les deux Des participants aux World Series ? Eh bien, dans l’histoire des World Series, y compris cette saison, il y a eu 41 équipes qui avaient moins de .500 la saison avant de participer aux World Series, mais ce n’est que la quatrième fois que deux de ces équipes se rencontrent dans une seule World Series ! La dernière Série mondiale à présenter deux de ces équipes remonte à 1991, lorsque les Twins ont battu les Braves.

Cependant, creusez un peu plus et vous constaterez que ce revirement spécifique est incroyablement rare. Le pourcentage de victoires combiné de 2022 pour les Rangers et les Diamondbacks était de 0,438. Il s’agit du deuxième pourcentage de victoires combiné le plus bas des deux équipes l’année précédant leur rencontre dans une Série mondiale. Le seul match avec un pourcentage de victoires inférieur a été la Série mondiale de 1991 susmentionnée, lorsque les Twins et les Braves se sont combinés pour un pourcentage de victoires de 0,429 en 1990. Les quatre pourcentages de victoires les plus bas sont répertoriés ci-dessous :

Série mondiale 1991 : Braves contre TwinsLes Braves avaient une fiche de 65-97 et les Twins avaient une fiche de 74-88 (.429)

Série mondiale 2023 : Rangers contre D-backs Les Rangers avaient une fiche de 68-94 et les D-backs une fiche de 74-88 (.438)

Série mondiale 1987 : Twins contre CardinalsLes jumeaux avaient une fiche de 71-91 et les Cardinals 79-82 (.462)

Série mondiale 1965 : Twins vs DodgersLes Twins étaient 79-83 et les Dodgers 80-82 (.491)

Sauvage, Far West

Pour ceux qui recherchent des similitudes entre les deux équipes, il ne faudra pas chercher bien loin ! Les deux équipes font partie de la division ouest de leur ligue, ce n’est que la troisième fois depuis 2000 que chaque Série mondiale présente la division ouest de chaque ligue, rejoignant 2017, 2010 et 2002.

Cependant, les similitudes de leurs curriculum vitae ne s’arrêtent pas là. Chaque équipe est également une wild card, garantissant que ce sera la huitième équipe wild card à remporter le Trophée du commissaire et la première depuis les championnats nationaux de 2019.

Contrairement à cette année-là, cette année n’est que la troisième depuis 1995, lorsque les séries éliminatoires ont été élargies, que les deux participants aux World Series étaient des jokers. La dernière fois que cela s’est produit, c’était en 2014, ce qui, par coïncidence, était aussi la dernière fois qu’une équipe wild-card de la Ligue américaine participait aux World Series. Si vous vous en souvenez bien, c’était l’année marquante pour les Royals, qui ont échoué de peu en 2014 avant de revenir pour le gagner en 2015.

Cuir clignotant

Un aspect sous-estimé de ces deux équipes a été l’efficacité défensive surprenante des deux équipes. En incluant les saisons avec un minimum de 100 matchs joués, l’Arizona et le Texas n’ont commis que 56 et 57 erreurs respectivement, soit les deuxième et troisième moins d’erreurs en une seule saison de tous les temps. En fait, pour l’Arizona, c’était la première fois qu’une équipe de NL (minimum 100 matchs) affichait une saison avec moins de 60 erreurs !

Ce succès est très rarement rencontré parmi les équipes des World Series et il y a une raison à cela. Jusqu’à cette saison, les deux équipes ayant commis le moins d’erreurs ne s’étaient pas rencontrées dans une Série mondiale depuis 1946, il y a plus de 85 ans, lorsque les Cardinals avaient battu les Red Sox en sept matchs pour le titre.

Ils ont également obtenu de bons résultats grâce à des mesures avancées, se classant deuxième et troisième dans Score défensif combiné des Fangraphs.

Adolis se dirige vers l’histoire

Peut-être que l’histoire la plus importante pour les Rangers, du moins récemment, a été le jeu incroyablement chaud d’Adolis Garcia. Garcia a battu les Astros dans l’ALCS et a offert tout un spectacle, accumulant 10 coups sûrs, 25 buts au total et 15 points produits en seulement sept matchs éliminatoires. À quel point sa performance est-elle rare ? Eh bien, nous n’avons jamais rien vu de tel… jamais ! Les 15 points produits de Garcia sont le plus grand nombre en une seule série dans l’histoire des séries éliminatoires de la MLB. Il a maintenant accumulé 20 points produits pour l’ensemble des séries éliminatoires pour le Texas, ce qui le place à un seul point produit derrière le plus grand nombre de séries éliminatoires dans l’histoire de la MLB. Le record appartient à David Freese, qui en 2011 a mis les Cardinals sur le dos et a contribué à offrir à la ville son 11e titre en Série mondiale.

La plupart de ces points produits proviennent de coups sûrs supplémentaires, en particulier de balles longues. Après avoir frappé cinq circuits dans l’ALCS, le deuxième plus grand nombre en une seule série dans l’histoire de la MLB derrière les six délivrés par son compatriote Ranger Nelson Cruz lors de l’ALCS 2011, il n’est plus qu’un derrière Cruz mentionné précédemment pour le plus grand nombre en une seule série éliminatoire dans l’ALCS. Historique de la franchise des Rangers. Et s’il devait connaître une poussée de puissance sans précédent dans les World Series, le record de 10 en séries éliminatoires de la MLB par le voltigeur des Rays Randy Arozarena n’est pas non plus hors de question !

Peu importe ce qui se passe dans les World Series (et rappelez-vous que les équipes sur route font fureur cette année), attendez-vous à l’inattendu. Soyons réalistes, c’est en tout cas ce que nous avons eu cette année !

