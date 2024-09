Aperçu : Sparta Prague vs. Red Bull Salzbourg – pronostics, actualités de l’équipe, compositions

Sports Mole présente un aperçu du choc de la Ligue des champions de mercredi entre le Sparta Prague et le Red Bull Salzbourg, y compris les pronostics, les nouvelles de l’équipe et les compositions possibles.

Sparte de Prague accueillir Red Bull Salzbourg dans la capitale tchèque lors de la première journée de la nouvelle phase de championnat Ligue des Champions le mercredi soir.

Aucune des deux équipes n’était en action en championnat ce week-end, alors que les inondations en Europe centrale et orientale ont entraîné le report de nombreux matchs de premier plan.

Aperçu du match

Alors que l’UEFA est parfois critiquée pour protéger l’élite, notamment en Ligue des champions, la rencontre de ces deux clubs à ce stade va à l’encontre de cette idée, puisque des équipes de Tchéquie (ou Tchécoslovaquie) et d’Autriche se rencontreront dans l’élite européenne pour la première fois depuis 41 ans.

La qualification du Sparta pour la Ligue des champions après 19 ans d’absence est un facteur important, car ils joueront leur premier match à ce niveau depuis un match nul 0-0 contre le FC Thoune en 2005.

Lorsque le football tchèque était à son apogée à la fin des années 1990 et au début des années 2000, le Sparta était au premier plan, atteignant la phase de groupes sept fois en neuf saisons.

Cependant, il était clair que leur talent s’estompait vers la fin de cette série, car le Sparta n’a remporté aucun de ses 14 derniers matches de Ligue des champions avant la récente sécheresse – la quatrième plus longue série actuelle sans victoire de tous les clubs, derrière seulement le FCSB, Genk et Maribor.

Le Sparta a également dû endurer des jours sombres avant de revenir au plus haut niveau, perdant en qualifications contre des équipes telles que Denizlispor, Vaslui, Spartak Subotica et ses voisins Zilina de l’autre côté de la frontière slovaque.

Lars FriisL’équipe de espère également être plus compétitive face à l’élite que la saison dernière, lorsque l’équipe tchèque a été battue 11-2 au total par Liverpool en Ligue Europa.

Les Maroons n’ont plus perdu depuis cette semaine pourrie de mars, qui comprenait également une défaite 4-0 à Viktoria Plzen, alors qu’ils sont en tête du championnat tchèque avec 19 points en sept matchs.

C’est la victoire en play-off contre Malmö qui a été le grand sujet de discussion dans la capitale au cours de l’été, car Lukas Haraslin les a incités à vaincre l’équipe suédoise 4-0 au total.

Les deux clubs se sont déjà rencontrés auparavant, malgré l’histoire européenne relativement modeste du visiteur, lors des qualifications pour la Ligue des champions en 1997, lorsque les Autrichiens étaient connus sous le nom de Wustenrot Salzbourg, bien avant le rachat de Red Bull, et le Sparta s’était imposé 3-0 au total.

Cette acquisition a cependant transformé le club, la Ligue des champions étant désormais un territoire familier pour Salzbourg, qui participe à sa sixième phase de groupe/championnat consécutive.

Seul le Shakhtar Donetsk a égalé cet exploit en dehors des cinq meilleurs championnats européens, mais le nouveau manager Pep Lijnders sera chargé de franchir une nouvelle étape et de rendre le club encore plus compétitif dans les compétitions européennes.

Salzbourg n’a atteint les huitièmes de finale de la Ligue des champions qu’une seule fois, et cela s’est terminé par une défaite 7-1 au match retour contre le Bayern Munich en huitièmes de finale en 2022.

Lijnders a déjà fait des débuts prometteurs, en battant Twente et le Dynamo Kiev pour arriver jusqu’ici, Salzbourg ayant dû passer par les qualifications après avoir cédé son titre de champion pour la première fois en 11 ans au Sturm Graz la saison dernière.

Mettre fin à une série d’une seule victoire en 10 matches à l’extérieur en Ligue des champions sera l’ordre du jour ici, car Salzbourg cherchera à faire un bon début de saison contre l’un de ses adversaires les moins bien classés.

Nouvelles de l’équipe

Friis devrait pouvoir accueillir à nouveau son latéral arrière Ángel Preciado après avoir joué pour l’Équateur pendant la pause internationale suite à une brève absence pour cause de blessure.

Duo Sparte Jakub Pesek et Roman Mokrovic sont tous deux incertains pour celui-ci, mais l’Espagnol Imanol García est un absent confirmé après s’être déchiré le LCA à seulement 23 minutes de ses débuts en championnat le mois dernier.

Jan Kuchta a quitté le club au cours de l’été, mais le remplacement Albion Rrahmani a réalisé un début de saison fulgurant depuis son arrivée du Rapid Bucarest, marquant deux buts lors de ses deux premiers matchs, ainsi qu’un but pour le Kosovo pendant la pause.

Le patron de Salzbourg, Lijnders, espère avoir deux joueurs qu’il connaît très bien à sa disposition ici sous la forme de Stefan Bajcetic et Bobby Clarkqui n’ont pas encore fait leurs débuts depuis leur arrivée en provenance de Liverpool.

Maurits Kjærgaard et Fernando pourrait être mis à l’écart pendant un certain temps après des blessures récentes, tandis que Karim Konaté et Daouda Guindo ne sont pas non plus prêts à revenir encore.

Arrière gauche Aleksa Terzic a manqué les derniers matchs de Salzbourg en raison d’une blessure, mais était dans l’équipe de Serbie lors des matchs internationaux, il devrait donc être présent.

Composition possible du onze de départ du Sparta Prague :

Vindahl ; Vitik, Panak, Sorensen; Preciado, Laci, Kairinen, Rynes ; Birmancevic, Rrahmani, Haraslin

Composition possible du onze de départ du Red Bull Salzbourg :

Blaswich; Van der Brempt, Piatkowski, Baidoo, Terzic ; Bidstrup, Bajcetic, Clark ; Nene, Yeo, Gloukh

Nous disons : Sparta Prague 2-2 Red Bull Salzbourg

Devant une ambiance qui s’annonce en liesse à Prague, un manque de vivacité dans le match ne devrait pas poser de problème, même si aucune des deux équipes n’a joué depuis près de trois semaines.

Haraslin sera crucial pour les hôtes, mais le réseau de jeunes talents de Salzbourg continuera de produire et pourrait offrir aux spectateurs un match divertissant ici.

Pour une analyse des données sur les résultats les plus probables, les scores et plus encore pour ce match, veuillez cliquer ici.

