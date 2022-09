APERÇU : Si vous offrez un cookie au cricket à un prince héritier…

Le prince héritier Frederik du Danemark a goûté la confiserie garnie de grillons séchés lors de sa participation à la session de mardi sur l’alimentation durable lors du Citizen Sustainability Summit. Le sommet, organisé par le consulat danois à New York, s’aligne sur la réunion de haut niveau de cette année de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Le prince héritier et son épouse, Mary, assistent à l’Assemblée générale pour aider à lancer la candidature du Danemark à un siège au Conseil de sécurité de l’ONU en 2025, selon un communiqué de presse du palais.

Le coordinateur de presse du sommet a déclaré que le prince héritier soutenait la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à la production et à la consommation de nourriture. Le panel du matin comprenait des chefs d’entreprise axés sur les aliments et les protéines alternatifs, et le prince héritier “a eu plusieurs bouchées de solutions alimentaires durables”.