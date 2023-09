Aperçu régional de BCR Girls Golf – Shaw Local

St. Bede 2A Régional

Où: Parcours de golf de Spring Creek

Quand: Jeudi 28 septembre, 9h

Équipes de zone : Bureau Valley, Earlville, Fieldcrest, Hall, Marquette, Princeton, Seneca, St. Bede

Autres équipes : El Paso-Gridley, Erie-Prophetstown, Fairbury Prairie Central, Lexington, Midland, Pontiac, Roanoke-Benson

A noter : Seneca vient de remporter le championnat de la Tri-County Conference au Wolf Creek Golf Club de Pontiac la semaine dernière. L’entraîneur de St. Bede, Rich Cummings, a déclaré que les Irlandais étaient clairement les favoris et qu’il ne voyait aucune équipe les défier. Piper Stenzel, étudiant de première année à Seneca, a terminé deuxième du TCC avec un 93. St. Bede s’est classé troisième en équipe. Les Bruins attendent avec impatience tout le confort à la maison avec la senior Erin Dove et la deuxième année Anna Cyrocki en tête. … Addie Carr (90 ans), junior de Princeton, a terminé cinquième à égalité au Three Rivers Meet. … Il y aura 15 écoles représentées au régional, mais cinq écoles, dont Hall (Jamie Valez), n’auront que des individus en compétition.

Suivant: Les trois meilleures équipes et les 10 individus qui ne font pas partie des équipes en progression se qualifieront pour la section Pontiac à Wolf Creek.