Aperçu : Real Betis vs. Leganes – pronostics, actualités de l’équipe, compositions

Sports Mole présente un aperçu du choc de la Liga de vendredi entre le Real Betis et Leganes, y compris les pronostics, les nouvelles de l’équipe et les compositions possibles.

Betis Séville visera à remporter sa première victoire de la campagne 2024-25 de la Liga lorsqu’ils accueilleront Léganes au stade Benito Villamarin vendredi soir.

Les hôtes ont récolté deux points lors de leurs trois matchs de championnat cette saison et occupent la 17e place du classement, tandis que Leganes est neuvième, après avoir récolté cinq points lors de ses quatre premiers matchs de la campagne.

Aperçu du match

© Imago

Le début de saison 2024-25 de la Liga du Real Betis a été pour le moins décevant, avec deux nuls et une défaite sur trois matches, ne marquant qu’une seule fois au passage.

Manuel PellegriniL’équipe de Barcelone a fait match nul lors de ses deux premiers matches de championnat contre Gérone et Alaves, avant de subir une défaite 2-0 contre le champion Real Madrid avant la trêve internationale, mais elle a réussi à remporter deux victoires européennes en début de saison.

En effet, l’équipe de Séville a battu Kryvbas 2-0 à l’extérieur et 3-0 à domicile pour enregistrer un succès cumulé 5-0 lors des éliminatoires de la Conference League, de sorte que l’équipe de la Liga sera présente en phase de championnat de cette compétition cette saison.

Le Real Betis a désormais trois matchs consécutifs à domicile en championnat contre Leganes, Getafe et Majorque, et il cherchera à enchaîner les victoires pour remonter au classement, l’équipe étant actuellement 17e.

L’équipe de Pellegrini a terminé septième de l’élite espagnole la saison dernière, ce qui est légèrement décevant étant donné qu’elle était sixième, cinquième et sixième entre 2021 et 2023.

© Imago

Leganes, quant à lui, a assuré son retour en Liga en tant que champion de la deuxième division 2023-24, avec El Lega de retour à ce niveau de football pour la première fois en cinq saisons.

Borja JiménezL’équipe de s a réalisé un bon début de campagne, récoltant cinq points en quatre matches, ce qui les place à la neuvième place du classement avant leur retour sur le terrain.

Leganes a ouvert sa saison avec un match nul 1-1 contre Osasuna, avant d’enregistrer une victoire 2-1 contre Las Palmas pour remporter son premier succès en première division depuis juillet 2020.

Le promu a ensuite fait match nul 0-0 contre le Real Valladolid, mais il est entré dans la trêve internationale après une défaite 1-0 à domicile contre Majorque, les visiteurs auront donc pour objectif de rebondir dans ce match.

Leganes a remporté trois de ses sept derniers matchs de Liga contre le Real Betis, tandis qu’ils ont tenu en échec l’équipe de Séville lors de la dernière confrontation entre les deux équipes en février 2020.

Forme du Real Betis en Liga :

Forme du Real Betis (toutes compétitions confondues) :

Forme de Leganés en Liga :

Nouvelles de l’équipe

© Imago

Le Real Betis a une liste de blessés relativement longue à ce stade de la saison, avec Marc Roca, Juanmi, Marc Bartra, Prix ​​Nobel Mendy, Cédric Bakambu et Isco tous indisponibles à la sélection.

Vitor Roque a fait ses débuts avec les Vert et Blanc en tant que remplaçant contre le Real Madrid avant la trêve internationale, et l’attaquant prêté par Barcelone fait pression pour être introduit dans le onze de départ, mais il pourrait devoir passer au moins quelques semaines de plus en sortant du banc.

Aïtor Ruibal pourrait à nouveau mener la ligne pour l’équipe locale vendredi soir, mais il n’y aura pas Rodriqui a fait le déplacement au Qatar, il pourrait donc faire une apparition sur le côté pour Jeunes Lo Celsol’Argentin revenant au club en provenance de Tottenham Hotspur dans les dernières étapes de la fenêtre de transfert estivale.

Quant à Leganes, Renato Tapia est indisponible en raison d’un problème musculaire dont il a souffert la dernière fois, mais les visiteurs sont par ailleurs en pleine forme avant leur cinquième match de la nouvelle campagne de la Liga.

Yvan Neyou est susceptible d’être le joueur qui bénéficiera de l’absence de Tapia, le joueur de 27 ans étant en lice pour son quatrième départ en championnat de la campagne 2024-25.

Juan Cruz a marqué deux fois en Liga cette saison, et l’Espagnol pourrait être introduit dans le XI ici, alors qu’il devrait également jouer un rôle de titulaire pour Mounir El Haddadi.

Composition possible du onze de départ du Real Betis :

Silva ; Sabaly, Llorente, Natan, Perraud ; Cardoso, Carvalho; Lo Celso, Fornals, Ezzalzouli; Ruibal

Composition possible du onze de départ de Leganés :

Soriano; Alti, Saenz, Gonzalez, Hernández ; Néyou, Brasanac; Cruz, Rodriguez, El Haddadi ; D García

Nous disons : Real Betis 2-1 Leganes

Leganés a réalisé un bon début de saison et est certainement capable de rendre ce match inconfortable pour le Real Betis. Nous nous attendons à un match serré vendredi soir, mais nous pensons que l’équipe locale sera en mesure de se frayer un chemin vers les trois points importants.

Pour une analyse des données sur les résultats les plus probables, les scores et plus encore pour ce match, veuillez cliquer ici.

