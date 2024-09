Aperçu : Real Betis vs. Getafe – pronostics, actualités de l’équipe, compositions

Sports Mole présente un aperçu du choc de la Liga de mercredi entre le Real Betis et Getafe, y compris les pronostics, les nouvelles de l’équipe et les compositions possibles.

Après avoir remporté leur première victoire en championnat de la saison, Betis Séville tenteront de remporter une deuxième victoire consécutive en accueillant Getafe au Benito Villamarin pour le choc de la Liga de mercredi.

Pendant ce temps, Getafe devrait revenir dans la ville de Séville quelques jours seulement après avoir perdu 1-0 contre Séville au Ramon Sanchez Pizjuan.

Aperçu du match

© Imago

Le Betis a abordé la trêve internationale sans aucune victoire en championnat après avoir dû se contenter de seulement deux points lors de ses trois premiers matches.

Ils ont fait match nul 1-1 contre Gérone et ont disputé un match sans but contre Alavés, avant de s’incliner 2-0 à l’extérieur contre le Real Madrid lors de leur dernière sortie avant la période internationale.

Après deux semaines de pause, les Verdilblancos ont finalement remporté leur première victoire en championnat vendredi, à domicile, contre le promu Leganes.

Abde Ezzalzouli a ouvert le score à la 72e minute, avant que le joueur prêté par Barcelone Vitor Roque a marqué son premier but pour le Betis pour conclure une victoire 2-0 à domicile, avançant Manuel PellegriniL’équipe de ‘s remonte à la 11ème place.

Le Betis sait qu’une autre victoire mercredi le ferait remonter à la sixième place, mais remporter le maximum de points pourrait être plus facile à dire qu’à faire après n’avoir remporté aucun de ses trois derniers matchs contre Getafe (2 nuls, 1 défaite).

© Imago

Getafe croupit dans la zone de relégation après avoir récolté trois points lors de ses quatre premiers matches de la saison 2024-25.

José BordalasL’équipe de s’est révélée difficile de constituer une menace dans le dernier tiers, après avoir disputé trois matches sans marquer depuis Christantus Uche a marqué lors du match nul 1-1 contre l’Athletic Bilbao lors de la première journée.

Les Azulones ont ensuite obtenu deux nuls consécutifs à domicile contre le Rayo Vallecano et la Real Sociedad, avant de subir une courte défaite 1-0 lors du déplacement de samedi contre Séville.

À la suite de cette défaite, Getafe reste sur neuf matches sans victoire en championnat depuis sa victoire 3-1 à l’extérieur contre Almeria fin avril.

Ils n’ont également remporté que deux matchs à l’extérieur en Liga depuis le début de la saison dernière, ce qui suggère que ce sera une tâche difficile de remporter le maximum de points lors de leur deuxième déplacement en Andalousie en cinq jours.

Forme du Real Betis en Liga :

Forme du Real Betis (toutes compétitions confondues) :

Forme de Getafe en Liga :

Nouvelles de l’équipe

© Imago

Plus tôt ce mois-ci, le meneur de jeu du Betis Isco a subi une deuxième opération à la jambe suite à une blessure subie à la fin de la saison dernière, et son retour devrait désormais être retardé jusqu’en janvier.

William Carvalho devrait manquer le reste de la campagne 2024-25 après s’être déchiré le tendon d’Achille droit lors de la victoire de vendredi contre Leganes.

Isco et Carvalho sont rejoints sur la touche par le défenseur Marc Bartramais Cédric Bakambu et Juanmi ils ont surmonté leurs problèmes de blessures et devraient figurer dans l’équipe du jour du match.

Roque pourrait avoir l’opportunité de faire son premier match en tant que titulaire avec le Betis après être sorti du banc pour trouver le chemin des filets contre Leganes.

Quant à Getafe, le défenseur Omar Alderete risque de manquer un deuxième match consécutif en raison d’une blessure au genou qu’il a subie alors qu’il était en sélection avec le Paraguay.

Il est également probable que les visiteurs soient privés des services de Nabil Aberdin, Borja Mayoral et joueur prêté par le Real Madrid Álvaro Rodríguezce dernier attendant de faire ses débuts après son arrivée à la fin du mercato.

Alors que son équipe peine à marquer des buts, Bordalas pourrait décider de rafraîchir son attaque avec l’introduction de Pierre Federico.

Composition possible du onze de départ du Real Betis :

Silva ; Bellerin, Llorente, Natan, Rodriguez; Cardoso, Altimira; Fornals, Lo Celso, Abdé ; Roque

Composition possible du onze de départ de Getafe :

Soria ; Iglesias, Djène, Berrocal, Rico ; Uche, Arambarri, Milla ; Pérez, Peter, Yildirim

Nous disons : Real Betis 2-0 Getafe

Le Betis sera de bonne humeur après avoir remporté sa première victoire en championnat de la saison vendredi, et nous pensons qu’il confirmera ce résultat en remportant une autre victoire contre une équipe de Getafe qui manquera de confiance après n’avoir remporté aucun de ses quatre premiers matches.

