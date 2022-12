Aperçu rapide de plusieurs autres projets de loi internes qui devraient entrer en vigueur le 1er janvier – Shaw Local

Tout comme ceux qui terminent les travaux ménagers de dernière minute avant d’accueillir des invités de vacances, le regard d’aujourd’hui sur les lois entrant en vigueur le 1er janvier se concentre sur les actions de la Chambre des représentants; les chroniques de la semaine prochaine traiteront des projets de loi émanant du Sénat.

Comme chaque année, il existe des désignations officielles d’État: HB 4261 établit Dolostone comme la roche de l’État, HB 4821 fait de la couleuvre tachetée le serpent officiel de l’État et HB 4986 fait du « Théâtre dans le parc » le théâtre officiel de l’État.

Scott T.Holland

La dernière fois que les législateurs ont désigné un théâtre d’État officiel remonte à 1995, honorant le Grand spectacle du peuple américain, une société à but non lucratif de New Salem qui organisait des spectacles en plein air à Petersburg, largement axés sur Abraham Lincoln. La société a été dissoute la saison suivante, mettant fin à une course de deux décennies. Nous souhaitons plus de longévité au nouveau désigné, également basé au site historique d’État de New Salem à Lincon.

Certaines législations sont faciles à résumer mais ne doivent pas passer inaperçues : HB 5488 donne aux collégiens et lycéens une absence excusée par an pour participer à un événement civique. Les commissions scolaires peuvent exiger un préavis et une preuve de participation. HB 5265 dispense des frais de scolarité pour les étudiants qui n’ont pas de logement permanent. HB 4798 permet aux personnes qui étudient pour devenir enseignants de se qualifier pour des licences de remplacement après avoir atteint 90 heures de crédit universitaire.

D’autres projets de loi ne font que nettoyer les opérations gouvernementales : HB 5220 s’adresse aux agences de recouvrement relevant du Département de la réglementation financière et professionnelle. Ils relèveront désormais du volet financier au lieu du volet professionnel. HB 5205 modifie le code de la route afin que les organismes gouvernementaux aient la possibilité d’acheter des biens excédentaires au ministère des Transports avant qu’ils ne soient mis en vente publique.

Ensuite, il y a des mesures prises pour faciliter les choses pour les gens moyens : HB 3772 garantit que vous n’êtes pas responsable des feux rouges ou des radars en cas de vol de votre voiture. HB 5426 limite le montant qu’une association de copropriétaires peut facturer aux propriétaires d’unités pour produire les documents requis lors de la vente d’une propriété. HB 5304 réduit les frais d’immatriculation des véhicules pour personnes âgées de 24 $ à 10 $.

Les affaires de l’Assemblée générale vont bien au-delà des questions qui font la une des journaux pendant la campagne électorale. Tout le travail n’est pas passionnant – et certains sont purement cérémoniels – mais tout est officiel et percutant. Plus a venir la semaine prochaine.

CE JOUR : Compte tenu des horaires de production des fêtes, j’ai déposé mercredi soir après m’être assuré de pouvoir garer les deux voitures dans le garage et accéder à la souffleuse. (Que cela fonctionne est une autre histoire, mais nous avons quatre fils et trois pelles.) Il est donc malheureusement trop tôt pour dire à quel point la tempête hivernale Elliott a affecté l’Illinois, bien qu’il soit peu probable qu’elle soit aussi légendaire que la veille de Noël 1830. Précédant les relevés météorologiques officiels, les souvenirs de “The Deep Snow” a survécu jusqu’au 20ème siècle. Pour en savoir plus, visitez illinoishistory.com/deepsnow.htm.

• Scott T. Holland écrit sur les problèmes du gouvernement de l’État pour Shaw Media. Suivez-le sur Twitter @sth749. Il est joignable au sholland@shawmedia.com.