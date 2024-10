Aperçu : Project Perfect Blend et Project Scenic d’Adobe

La technologie expérimentale Adobe Project Scenic permet de générer des mises en page 3D basse résolution qui guident la composition des images créées à l’aide de l’ensemble d’outils d’IA générative Firefly.

Adobe a présenté en avant-première un nouveau lot de technologies graphiques expérimentales lors du populaire Séance d’avant-premières à Adobe MAX 2024sa conférence d’utilisateurs.

Il y en avait neuf au total, allant des nouvelles technologies d’édition d’images et d’animation vectorielle à l’audio génératif et aux outils d’identification des deepfakes.

Cependant, deux d’entre eux ont particulièrement retenu notre attention, à la fois en raison de ce qu’ils font et parce qu’ils semblent susceptibles de se retrouver dans les outils Adobe disponibles dans le commerce.

Project Scenic permet d’utiliser la 3D pour contrôler la disposition des images créées avec l’ensemble d’outils d’IA générative Firefly d’Adobe, tandis que Project Perfect Blend est un outil soigné de correspondance de lumière et d’enchantement basé sur l’IA pour la composition d’images photographiques.

Project Scenic utilise la 3D pour guider la composition des images générées par Firefly

Le projet Scenic apporte la 3D à Luciolel’ensemble d’outils d’IA générative d’Adobe – mais comme outil de mise en page plutôt que comme résultat final.

Il permet aux utilisateurs de saisir des invites textuelles simples telles que « un camping confortable » pour générer une mise en page 3D, remplie d’actifs 3D basse résolution.

La mise en page est ensuite utilisée comme guide de composition pour l’image 2D finale, le modèle d’IA correspondant à la position de la caméra et au placement des objets dans la scène.

Les utilisateurs peuvent ajuster la mise en page en déplaçant des objets individuels à l’aide de gadgets 3D standard.

Pour modifier la position de la caméra, en plus des commandes clavier habituelles, les utilisateurs peuvent saisir d’autres invites textuelles, comme « vue de dessus des tentes » ou « regarder le feu de camp ».

Il est également possible d’utiliser la mise en page 3D pour affiner l’apparence de l’image 2D, puisque les objets 3D individuels peuvent se voir attribuer des descriptions textuelles distinctes lors de la génération de l’image finale.

Project Perfect Blend correspond automatiquement à l’éclairage des images dans Photoshop

Cependant, la démo qui a suscité le plus de réactions de la part du public lors de la session Sneaks était Project Perfect Blend, un nouvel outil d’IA pour la composition d’images fixes.

Avec lui, les utilisateurs peuvent composer un nouvel objet de premier plan en une image d’arrière-plan dans Photoshop, l’importer en tant que calque séparé et supprimer l’arrière-plan.

Cliquer sur un bouton « Harmoniser » rallume ensuite l’image de premier plan, en faisant automatiquement correspondre la direction de la lumière, la gamme de tons et la palette de couleurs à l’image d’arrière-plan.

Si l’image de premier plan présente un éclairage intégré, Project Perfect Blend l’éclaire automatiquement avant d’appliquer le nouveau schéma d’éclairage.

Il génère également des ombres projetées par le nouveau premier plan sur les objets environnants, contribuant ainsi à les fondre parfaitement dans l’arrière-plan.

C’est l’un de ces outils qui semble immédiatement utile, et c’est quelque chose que nous pourrions voir bientôt faire son chemin dans la version commerciale de Photoshop.

Alors, quand pourrai-je utiliser cette technologie dans les logiciels Adobe ?

Bien que Project Scenic et Project Perfect Blend soient des projets de recherche et non des outils commerciaux, la technologie présentée lors des sessions Sneaks peut se frayer un chemin assez rapidement dans les produits Adobe.

L’un des points forts de la session 2020, le système de mise en scène de scène basé sur la physique, Physics Whiz, est devenu partie intégrante de Substance 3D Stager, sorti moins d’un an plus tard.

