MADISON, Wisconsin — Lorsque les membres de l’équipe de football du Wisconsin ont quitté le terrain après une défaite dégonflante et décisive 34-10 à domicile contre l’Illinois en octobre dernier, ils ne savaient pas qu’un bouleversement sans précédent du programme allait bientôt suivre. Mais ils en savaient suffisamment pour comprendre que le résultat, à un point d’inflexion de la saison, pouvait avoir des conséquences importantes.

« Juste un embarras de toutes les manières possibles », a décrit le demi offensif du Wisconsin Braelon Allen le match de cette semaine.

Paul Chryst n’a jamais entraîné un autre match pour le Wisconsin, le directeur sportif Chris McIntosh l’ayant relevé de ses fonctions ce dimanche – le premier entraîneur à être licencié à la mi-saison dans l’histoire du programme. La décision a déclenché une série d’événements, dont le coordinateur défensif Jim Leonhard, qui a pris la relève en tant qu’entraîneur par intérim et s’est terminée par l’embauche de Luke Fickell.

Fickell pourrait bien être la pièce manquante pour assurer la stabilité à long terme du programme. Mais son ajout n’enlève rien à la douleur que les joueurs ont connue l’année dernière. C’est pourquoi, lorsque le Wisconsin (4-2, 2-1 Big Ten) jouera contre l’Illinois (3-4, 1-3) samedi, il y aura quelque chose de plus dans l’esprit des Badgers qui étaient sur le terrain pour ce match. Comme l’a dit le secondeur intérieur Jake Chaney : Le passé est le passé. Mais tu n’oublies pas.

« C’était comme le tournant vers lequel tout allait mal », a déclaré Chaney. « Je dirais que l’Illinois est un peu personnel. »

Jeu 7️⃣ 🆚Illinois

📅 Samedi 21 octobre

⏰ 14h30 CT

📍 Stade Mémorial

📺FS1 pic.twitter.com/A20TBqwP88 – Football du Wisconsin (@BadgerFootball) 16 octobre 2023

À l’époque, le Wisconsin venait de subir une défaite humiliante de 52-21 contre l’Ohio State, numéro 3, dans laquelle l’offensive des Badgers n’avait pas traversé le milieu de terrain avant d’être menée par quatre touchés. Perdre, même de manière embarrassante contre l’Ohio State, était une chose. Le faire contre une équipe de l’Illinois qui n’avait pas battu le Wisconsin au Camp Randall Stadium depuis 20 ans – et avec l’ancien entraîneur des Badgers Bret Bielema sur la touche – était une autre chose.

Chryst a tenté de lancer un plaidoyer passionné à la mi-temps alors que le Wisconsin était derrière l’Illinois 14-10, disant aux joueurs qu’il était temps de tracer une ligne dans le sable. Au lieu de cela, les Illini se sont précipités sur les Badgers en seconde période, marquant les 20 points et limitant le Wisconsin à 68 verges offensives totales. Allen, qui est entré dans la journée au 5e rang du FBS avec 124,2 verges au sol par match, a porté huit fois pour 2 verges. En équipe, le Wisconsin a porté le ballon 24 fois sur 2 yards (sacks inclus).

« C’est définitivement celui que j’avais encerclé », a déclaré Allen à propos du match revanche de cette année. « Certainement mon pire match auquel j’ai participé individuellement et probablement l’un des pires auquel j’ai participé en tant que membre de cette équipe. Je suis excité à l’idée d’entrer dans leur maison et de bien jouer.

Le Wisconsin et l’Illinois ont des équipes très différentes cette fois-ci. Le Wisconsin a installé un nouveau système offensif sous la direction du coordinateur Phil Longo et gère différents concepts défensifs sans Leonhard. Le quart-arrière des Badgers Braedyn Locke effectuera le premier départ de sa carrière à la place de Tanner Mordecai, qui s’est cassé la main droite la semaine dernière contre l’Iowa.

ALLER PLUS LOIN Le premier départ du quart-arrière du Wisconsin Braedyn Locke récompense toute une vie de préparation

L’Illinois, quant à lui, est passé de l’une des meilleures défenses du Big Ten à l’une des pires. La saison dernière, les Illini ont mené la ligue en termes de défense et se sont classés deuxièmes en défense totale. Cette saison, ils sont 12èmes en défense et derniers en défense totale.

En attaque, l’Illinois est privé du porteur de ballon Chase Brown, qui a couru 129 verges et un touché la saison dernière et qui est maintenant dans la NFL avec les Bengals de Cincinnati. Cette équipe de l’Illinois a battu le Wisconsin dans le cadre d’une séquence de six victoires consécutives qui a placé les Illini aux commandes du Big Ten West jusqu’à ce qu’ils échouent avec trois défaites consécutives. C’est un match que les Badgers n’oublieront pas de sitôt.

« J’avais juste l’impression que nous étions surpassés physiquement, nous avons été dominés », a déclaré le secondeur extérieur des Badgers, Darryl Peterson. « Cela n’arrivera pas samedi. »

Le rôle de Leonhard à l’Illinois

Leonhard, l’ancien sécurité du Wisconsin qui a passé les sept dernières saisons en tant qu’entraîneur des Badgers, a été embauché par Bielema dans l’Illinois en tant qu’analyste de football principal cette saison. Bielema était le coordinateur défensif du Wisconsin en 2004 lorsque Leonhard était senior et a remporté les honneurs de la première équipe All-America.

Bien que Leonhard ne devrait pas être au Memorial Stadium samedi – Bielema a déclaré cet été que son rôle serait d’aider au bureau du dimanche au jeudi et de passer les week-ends avec sa famille – sa familiarité avec le Wisconsin ajoute une couche au match. .

« Il va probablement donner des indications, des tendances », a déclaré le demi de coin des Badgers Ricardo Hallman. « Du genre : « C’est comme ça que tu veux attaquer Rico, c’est comme ça que tu veux attaquer Alex (Smith), c’est comme ça que tu veux attaquer Hunter (Wohler). » Il est dans cette position là-bas pour faire ça. Mais je ne suis pas inquiet. Nous savons qu’en fin de compte, peu importe ce qu’il leur dira, nous devrons toujours concourir.

Hallman et Peterson ont tous deux déclaré qu’ils n’avaient pas parlé à Leonhard depuis qu’il avait quitté le programme après la victoire du Wisconsin contre l’État d’Oklahoma dans le Garanti Rate Bowl.

« Je sais qu’il frappe mon père à plusieurs reprises et lui demande comment je vais », a déclaré Chaney. «Il me manque vraiment. C’est un excellent entraîneur et je prie pour son succès à l’avenir.

Une rivalité en gestation ?

Leonhard est loin d’être le seul entraîneur lié au Wisconsin à faire partie du staff de Bielema. Cinq de ses 10 entraîneurs à temps plein ont joué ou entraîné pour le Wisconsin lorsque Bielema y était. Aaron Henry, ancien gardien des Badgers sous Bielema, en est à sa première année en tant que coordonnateur défensif à l’Illinois après avoir passé les deux saisons précédentes en tant qu’entraîneur des arrières défensifs. L’entraîneur actuel des arrières défensifs d’Illini, Antonio Fenelus, a joué le rôle de demi défensif au Wisconsin.

Co-coordonnateur défensif/entraîneur de la ligne défensive, Terrance Jamison a travaillé dans l’équipe de Bielema dans le Wisconsin en tant qu’assistant étudiant, puis dans un rôle de contrôle de la qualité défensif et en tant qu’assistant diplômé pour les secondeurs. L’entraîneur des secondeurs Andy Buh a occupé le même rôle au Wisconsin en 2012. L’entraîneur de la ligne offensive Bart Miller était assistant diplômé au Wisconsin pour Bielema en 2011 et a pris la relève en tant qu’entraîneur de la ligne offensive deux matchs après le début de la saison 2012 après que Bielema a renvoyé Mike Markuson.

Le Wisconsin et l’Illinois se sont pas mal croisés sur la piste du recrutement au cours du bref mandat de Fickell. Les Badgers ont quatre engagements dans leur classe de recrutement 2024 de l’Illinois : le joueur de ligne défensive Dillan Johnson, l’ailier rapproché Grant Stec, le demi offensif Darrion Dupree et le receveur large Kyan Berry-Johnson.

L’Illinois a renversé l’ancien engagé du Wisconsin Vernon Woodward, un demi de coin de Winter Park, en Floride, quelques semaines seulement après s’être engagé auprès des Badgers lors d’une visite officielle. Cette décision a incité Henry à tweeter une photo de lui et Fenelus, les anciens Badgers, célébrant la victoire.

Prédiction

Ceci est considéré comme aussi proche d’un tirage au sort que n’importe quel match que le Wisconsin a joué contre l’Illinois depuis longtemps. Du moins, selon les spreads historiques. Le Wisconsin s’est ouvert en tant que favori de 4,5 points sur la route, et ce nombre est tombé à 2,5 points. La dernière fois que l’écart entre ces deux équipes a été aussi serré, c’est en 2008, lorsque les Illini ont été favorisés par 2,5 points au Camp Randall Stadium lors d’un match remporté par le Wisconsin 27-17.

Est-ce que cela veut dire quelque chose une fois le coup d’envoi arrivé ? Pas nécessairement. Mais cela indique le niveau de confiance actuel des parieurs dans le Wisconsin. Les Badgers n’ont pas répondu aux attentes de la première année sous Fickell et viennent de remporter un match au cours duquel ils n’ont pas réussi à marquer un touché pour la première fois en trois ans. L’insertion de Locke dans la formation de départ en tant que quart-arrière rend le résultat encore plus mystérieux.

Peut-être que l’Illinois a trouvé quelque chose dans sa victoire sur la route 27-24 la semaine dernière contre le Maryland. Là encore, les Illini n’ont marqué que sept points lors d’une défaite à domicile contre le Nebraska une semaine plus tôt et ont été éliminés par Purdue. Car aussi incohérent qu’ait été le Wisconsin, l’Illinois l’a été encore plus. Le Wisconsin ne peut certainement pas se permettre une défaite ici après une mauvaise performance contre l’Iowa et avec un match imminent le samedi suivant contre Ohio State.

Wisconsin 20, Illinois 17

(Photo de l’entraîneur du Wisconsin Luke Fickell et du porteur de ballon Braelon Allen : John Fisher / Getty Images)