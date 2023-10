NFL

Un aperçu du match Jets-Giants NFL de la semaine 8 de dimanche au MetLife Stadium :

Match de renom

Ligne défensive des Jets contre ligne offensive des Giants

OK, « chapiteau » n’est peut-être pas la description la plus précise ici. Que diriez-vous de « inadéquation ? » Quiconque ne vit pas sous un rocher connaît les problèmes des Giants, basés sur un jeu médiocre et une santé pourrie. Hélas, Andrew Thomas ne revient pas cette semaine pour sauver la situation. Il semble que la recrue John Michael Schmitz puisse revenir au centre, ce qui permettrait à Ben Bredeson de passer au poste de garde.

L’entraîneur Brian Daboll a caractérisé le front défensif des Jets comme une rotation des quatre premiers « comme des changements de hockey ». Quinton Jefferson (trois sacs), Jermaine Johnson (deux sacs) et Quinnen Williams fourniront une autre ligne reconstituée des Giants avec des matchs répétés et des défis prononcés.

Quinton Jefferson et la défense des Jets pourraient connaître une journée productive contre la ligne offensive des Giants. Getty Images

Le choix de Paul

Les Jets n’abandonnent pas grand-chose en défense. Si la défense des Giants des deux dernières semaines se présente à nouveau dimanche, ce sera une affaire de faible score. Parieurs, détendez ces jambes. L’attention est toujours portée sur les quarts-arrières, mais ce jeu présente les remplaçants Tyrod Taylor et Zach Wilson, il pourrait donc être décidé quel porteur de ballon, Saquon Barkley ou Breece Hall aura le meilleur jour.

—Paul Schwartz

Jets 19, Géants 13

L’appel de Costello

Les rivaux de Crosstown sont similaires. Les deux ont des défenses qui jouent bien et des attaques qui sont en difficulté. Cela pourrait être un match laid et à faible score un jour de pluie. Je pense que l’offensive des Jets est légèrement meilleure que celle des Giants, et les Jets trouvent un moyen de gagner ce match, aidés par un score défensif.

—Brian Costello

Jets 23, Géants 17

Quatre downs

Éloge du grand gars : Début mai, Dexter Lawrence a signé une prolongation de contrat de quatre ans d’une valeur de 90 millions de dollars, le liant aux Giants dans un avenir prévisible. Deux mois plus tard, les Jets ont accordé à Quinnen Williams une prolongation de quatre ans d’une valeur de 96 millions de dollars. Un autre joueur de ligne défensive, Leonard Williams, en est à la dernière saison d’un contrat de 63 millions de dollars sur trois ans. Beaucoup d’argent partout. Leonard Williams en était à sa cinquième année avec les Jets en 2019 lorsque Quinnen Williams est arrivé en tant que troisième choix au classement général.

“Quand j’ai été repêché par les Jets, il m’a beaucoup appris”, a déclaré Quinnen à propos de Leonard. «En arrivant en tant que recrue, c’était un gars qui avait déjà participé au Pro Bowl. M’a appris différents mouvements, m’a appris différentes choses sur le terrain et en dehors du terrain. Il était un leader extraordinaire et un contributeur extraordinaire au joueur que je suis encore aujourd’hui. Un gars formidable, un ami formidable, un excellent coéquipier.

Quinnen Williams a signé une prolongation de quatre ans avec les Jets pendant l’intersaison. Bill Kostroun pour le NY Post

Secouer: Les Jets marquent en moyenne 18,8 points par match, se classant au 22e rang de la ligue pour les scores. Les Giants sont bons derniers avec un score embarrassant de 12,1 points par match. Si la forme tient, les points seront rares. Cela signifie qu’une erreur avec la sécurité du ballon – il sera mouillé là-bas – pourrait inverser la tendance. Les Jets sont à égalité au troisième rang de la NFL avec 13 points à retenir, et ont harcelé et retourné Josh Allen, Patrick Mahomes et Jalen Hurts. “Oui, ils sont excellents dans ce domaine”, a déclaré l’entraîneur des Giants, Brian Daboll. «Ils prennent le ballon.» En deux départs, Tyrod Taylor n’a commis aucun revirement.

Intermédiaires : Il est facile de faire valoir que les Jets ont l’un des meilleurs tandems de secondeurs internes de la NFL, Quincy Williams et CJ Mosley, sinon le meilleur. Pro Football Focus classe Mosely au n°4 et Williams au n°7 parmi les joueurs à leur poste. Les Giants construisent également quelque chose de solide à cet endroit. Bobby Okereke compte quatre matchs consécutifs avec au moins 10 plaqués et une passe défendue, et justifie son prix en agence libre. Micah McFadden est en train de devenir un solide partenaire d’équipe. Sa note PFF de 89,8 pour son travail contre les Commanders était la meilleure parmi tous les secondeurs au cours de la semaine 7.

Bobby Okereke et Micah McFadden sont devenus un solide duo de secondeurs pour les Giants. Charles Wenzelberg

Hors de la course: Les Giants ont demandé à Jalin Hyatt de faire un double coup sur Sauce Gardner au début du match préparatoire l’été dernier. La passe de Taylor n’a pas atteint la cible, mais Hyatt s’est éloigné de l’un des coins supérieurs de la ligue.

“Je pensais que ce serait un bon premier jeu”, a récemment déclaré Daboll à propos de cet appel particulier. C’était amusant. Était-ce aussi significatif ? Peut-être que Daboll voulait enregistrer cette pièce sur bande pour que les Jets puissent la regarder et la considérer alors qu’ils se préparaient pour la rencontre de saison régulière. Hyatt s’est présenté avec de plus en plus d’opportunités et sa vitesse est légitime. Gardner, la recrue défensive de l’année 2022 de la NFL, ne joue pas tout à fait à ce niveau lors de la deuxième année, mais le battre est un exploit rare.











