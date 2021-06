Aperçu pratique d’HarmonyOS : test du rival Android de Huawei

Ce n’est pas tous les jours qu’une entreprise lance un tout nouveau système d’exploitation mobile. Là encore, ce n’est pas tous les jours qu’une entreprise de la taille de Huawei se retrouve pratiquement exclue de plusieurs de ses marchés clés pendant des années en raison d’une interdiction commerciale.

HarmonyOS n’est qu’une partie de la solution de Huawei à ce problème. Et en toute honnêteté, ce n’est pas non plus vraiment un tout nouveau système d’exploitation, comme je l’ai découvert lors du test du logiciel sur la toute nouvelle tablette MatePad Pro cette semaine.

Emprunté au meilleur

Quiconque a utilisé l’un des récents téléphones ou tablettes Android de Huawei – même ceux du bon vieux temps du support Google – trouvera l’expérience immédiatement familière.

Il est assez clair que Huawei a pris Android – et son propre skin Android EMUI – comme point de départ, plutôt que de travailler à partir de zéro. Tout, de la liste déroulante de notification au menu des paramètres, ressemble beaucoup à EMUI, il ne s’agit donc pas d’une réinvention radicale de l’expérience mobile.

Cela aide qu’avec EMUI, Huawei ait toujours maintenu une identité visuelle assez distincte, reportée ici. C’était parfois un coup contre la marque lorsqu’elle s’opposait au skin OxygenOS d’Android ou de OnePlus, mais maintenant cela signifie que HarmonyOS ressemble plus à Huawei qu’à Google.







Huawei s’est également inspiré d’Apple. Un accent renouvelé sur les widgets de l’écran d’accueil rappelle plus iOS 14 que l’offre de widgets assez basique d’Android (bien qu’il soit vrai, depuis lors, le skin OriginOS de Vivo et le propre Android 12 de Google ont également étendu leur interactivité).

Plus que cela, l’écran d’accueil est désormais dominé par un dock d’applications le long du bord inférieur avec des raccourcis définis vers quelques applications préférées, ainsi que les plus récemment consultées. Il s’agit d’une fonctionnalité de base qu’Apple a volée à macOS pour rendre les iPads plus intuitifs, et cela explique peut-être pourquoi Huawei a choisi de révéler Harmony fonctionnant sur les tablettes MatePad avant la révélation complète des téléphones P50.







Les tablettes Android ont, pour la plupart, toujours été un peu terribles. Google lui-même s’est rarement donné la peine de fabriquer du matériel pour tablette et a à son tour montré peu d’intérêt à optimiser Android pour le facteur de forme. Libéré des chaînes du code de base d’Android, Huawei pourra peut-être enfin créer une suite logicielle pour rivaliser vraiment avec iPadOS d’une manière que même Samsung a eu jusqu’à présent du mal à faire.

Nous pourrions voir des avantages similaires dans l’espace portable, où Harmony alimentera également les nouvelles montres intelligentes de Huawei. Les antécédents de Google ici ont été si mauvais qu’il a à la fois acheté Fitbit et cédé et annoncé un partenariat avec Samsung pour réparer Wear OS, mais avec Harmony prêt à partir maintenant, Huawei pourrait voler une marche sur son rival de la Silicon Valley.

Bien sûr, même si Android (et Google) a parfois limité les OEM, cela a été pour la plupart plus une bénédiction qu’une malédiction, en particulier en créant un marché stable pour un écosystème d’applications rivalisant avec celui d’Apple. C’est là que la décision de Huawei de construire Harmony à partir de cette base se met en place.

Tout sur les applications

Le principal défi de l’entreprise au cours des dernières années, d’un point de vue logiciel, a été de perdre l’accès au Google Play Store et, en fait, de réduire soudainement son support logiciel à une fraction de celui de ses concurrents. Réduire davantage cela aurait probablement tué HarmonyOS avant même qu’il ne démarre.







Heureusement, les appareils Harmony pourront installer toutes les mêmes applications Android que leurs ancêtres EMUI. C’est-à-dire: vous pouvez directement installer n’importe quoi dans l’AppGallery de Huawei et télécharger rapidement et facilement de nombreuses autres applications Android via des fichiers .apk trouvés via l’outil Petal Search de Huawei.

J’écris cet article dans Microsoft Word pendant que je passe de temps en temps à Slack. Parfois, je suis distrait et j’ouvre Twitter ou Instagram, et lorsque j’ai fini de travailler, je regarderai probablement quelque chose sur Netflix ou Disney+, le tout depuis HarmonyOS.







Il y a des limites, mais ce sont les mêmes limites que Huawei a rencontrées sur Android. Les propres applications de Google ne fonctionneront pas ici – pas de Gmail, pas de Google Maps, pas de YouTube. Avec eux, les applications Android qui reposent sur les serveurs de Google auront également du mal – des applications comme Todoist ou Zero qui utilisent les serveurs de Google pour la synchronisation peuvent s’installer, mais elles ne fonctionneront pas.

Les applications ne sont cependant qu’une partie de l’histoire. De nos jours, ce sont les écosystèmes qui comptent et Huawei vise haut.

Guerre écologique

Même au cours des dernières années, la société a été agressive dans ses tentatives d’imiter – et d’améliorer – l’écosystème qui a rendu les clients Apple si fidèles. Avec un contrôle total de son matériel et de ses logiciels, Apple a pu s’assurer que (presque) tout ce que vous achetez auprès de la société Cupertino se connecte, se couple et communique de manière transparente. Le résultat est qu’une fois que vous avez un kit Apple, il est trop facile de vous retrouver avec beaucoup plus avant longtemps.







Huawei a déjà travaillé dur pour s’assurer que ses téléphones et tablettes Android peuvent se connecter rapidement à ses ordinateurs portables Windows, vous permettant de refléter l’écran de votre téléphone sur le PC, de partager des fichiers, etc.

Avec Harmony, cette connexion va s’approfondir. Les ordinateurs portables Huawei pourront désormais refléter entièrement les écrans des tablettes ou des téléphones Harmony, ou envoyer des éléments dans l’autre sens, vous permettant d’utiliser votre dispositif Harmony comme écran secondaire sans fil pour Windows.

Les accessoires Huawei tels que les écouteurs et les haut-parleurs se connectent désormais aux appareils compatibles dès que vous les allumez et peuvent passer en toute transparence de votre tablette à votre téléphone lorsqu’un appel arrive.

Il existe même une interface glisser-déposer dédiée pour connecter divers appareils Huawei à proximité les uns aux autres, ce qui est plus logique une fois que vous vous souvenez que Huawei a également l’ambition de voir Harmony fonctionner sur des téléviseurs intelligents et toutes sortes d’appareils IoT connectés.







Malheureusement, je n’ai pas pu tester ce truc moi-même. Bien qu’il soit opérationnel dans Harmony, je n’ai pas un ensemble complet de technologies Huawei pour le tester, et mon MateBook X Pro n’a pas encore eu la mise à jour logicielle pour le rendre compatible avec Harmony. Les promesses de l’entreprise ne sont cependant pas farfelues – une grande partie de cela semblera déjà familière aux utilisateurs d’Apple.

Android a toujours limité la capacité des autres OEM à offrir la même chose. En dehors de Huawei, Samsung s’est peut-être rapproché le plus, mais de petites irritations et caprices font toujours obstacle ici. Sans que Google ne gêne, Huawei est désormais libre d’égaler Apple pour la première fois – et, par son intégration d’ordinateurs portables, a clairement l’ambition d’aller plus loin, même sans contrôle direct de Windows lui-même.

Une troisième voie

Avec HarmonyOS, Huawei n’a pas résolu son plus gros problème : le fait que les applications Google, et bien d’autres, ne fonctionnent toujours pas. Mais cela a mieux positionné l’entreprise pour travailler à une solution, pour construire une plate-forme logicielle rivale suffisamment importante pour encourager les développeurs mondiaux à prendre en charge et à construire ce qui pourrait être un troisième acteur majeur sur le marché.

Tout aussi important, cela permet à Huawei de jouer sur ses forces et de s’éloigner des faiblesses de Google. Harmony peut être amélioré pour les tablettes, les appareils portables et d’autres appareils d’une manière qu’Android n’a jamais été, tandis que Huawei peut utiliser son contrôle de plate-forme pour créer le genre d’écosystème d’appareils interconnectés et transparents que, jusqu’à présent, seul Apple était en mesure d’offrir .







Tout cela sera-t-il suffisant pour sauver le matériel de Huawei et en faire à nouveau un concurrent mondial ? Probablement pas – même Apple doit parfois bien jouer avec Google, et à moins que l’interdiction commerciale américaine ne change pour permettre une sorte de relation là-bas, il est difficile de voir le matériel Huawei s’implanter en Occident.

En Asie, et en particulier dans la Chine natale de l’entreprise, c’est une autre histoire. Là, HarmonyOS libère Huawei de sa dépendance à l’égard de la Silicon Valley et place l’entreprise sur une nouvelle voie.

Le fondateur Ren Zhengfei exhortant déjà à un pivot vers le logiciel pour éviter les sanctions américaines, il semble presque certain que les ambitions de l’entreprise pour HarmonyOS vont bien au-delà de son propre matériel. S’il peut attirer de grands acteurs chinois comme Oppo ou Xiaomi avec la promesse d’un écosystème complet fonctionnant en dehors du contrôle américain, combien de temps avant de les voir quitter Google ?

Huawei est peut-être sur le point d’harmoniser son matériel, mais cela pourrait provoquer le chaos pour tout le monde.