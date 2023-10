Aperçu Marlins-Phillies : qui a l’avantage ? Qui va gagner ?

Jake Mintz Analyste FOX Sports MLB

Pour de nombreux fans, le souvenir impérissable des séries éliminatoires de la MLB de l’année dernière n’avait pas grand-chose à voir avec le champion du monde des Astros de Houston. Huit matchs ont été disputés en octobre dernier au Citizens Bank Park dans le sud de Philadelphie, mais cela ressemblait à 80. Chaque match était un chaudron de passion, de bruit et d’action de baseball à l’envers. La réémergence d’une franchise légendaire sur la plus grande scène, avec certaines des stars les plus électrisantes du jeu en tête, a été le point culminant des séries éliminatoires, même si les Phillies ont finalement échoué.

Cette année, ils abordent les séries éliminatoires avec l’espoir de tout gagner, tandis que leurs adversaires de la ronde wild-card, les Marlins de Miami, sont en territoire inconnu. Miami participe seulement à ses troisièmes séries éliminatoires complètes de l’histoire de la franchise. Les deux dernières apparitions, en 1997 et 2003, se sont terminées de manière choquante et victorieuse.

Ce serait encore plus étonnant que ce club des Marlins fasse de même. Ils ont enduré une avalanche de blessures, en particulier du côté des lanceurs, pour survivre au chaos des wild-cards de la NL, boitant jusqu’à la ligne d’arrivée avec une bonne humeur et une immense confiance grâce au skipper de première année Skip Schumaker.

Les Phillies sont un monstre. Les Marlins sont un parvenu embêtant. Ne cherchez pas plus loin que la ronde de wild-card des Phillies de l’année dernière pour voir comment les choses ne se déroulent pas toujours comme prévu.

Quand jouent-ils ?

Qui lance ?

Les Phillies ont décroché la première place des wild-cards quelques jours à l’avance, et donc, leur lanceur de départ est parfaitement aligné. Cela signifie Zack Wheeler dans le premier match, Aaron Nola dans le deuxième match et Ranger Suárez dans le troisième match. Alors que Miami n’a pas eu le même luxe, décrochant une place en séries éliminatoires lors de l’avant-dernière journée de la saison, leurs 3 meilleurs partants (en bonne santé) sont alignés. en tout cas, par la grâce des dieux du baseball.

Les blessures du Cy Young en titre de la NL, Sandy Alcantara, et de la sensation recrue Eury Pérez quittent la rotation des Marlins loin d’être au complet, mais le gaucher partant du premier match, Jesús Luzardo, ressemble à un match délicat pour une formation des Phillies dépendant des gauchers. Miami aura besoin de cette victoire dans le premier match ; Braxton Garrett et Edward Cabrera, leurs partants pour les matchs 2 et 3, sont des points d’interrogation bien plus importants.

Qui a la meilleure programmation ?

C’est comme demander quelle ville possède les plus belles plages, mais c’est le contraire. C’est Philadelphie à un kilomètre et demi, surtout avec le meilleur frappeur de Miami, Luis Arráez, qui ne débutera probablement pas avec une cheville douloureuse. Les statistiques des deux clubs sur l’ensemble de la saison sont plus proches que prévu, mais cela ne tient pas compte d’un Arráez entravé et de la version rajeunie de Trea Turner.

Philly est troisième pour les points marqués depuis le 1er août ; Miami est 21ème. L’enclos des releveurs gauchers de Miami pourrait aider à neutraliser les chauves-souris gauchers de Philly, Kyle Schwarber, Bryce Harper et Brandon Marsh, mais la formation des Phillies est encore de loin l’unité supérieure.

Kyle Schwarber des Phillies atteint son 47e HR de la saison, un sommet en carrière

Quels sont les facteurs X ?

Luzardo, phénoménal lors de ses trois départs précédents, pourra-t-il maintenir le score serré lors du premier match ? Plus les choses restent tendues, plus cela favorise Miami, qui a un score absurde de 33-13 dans les matchs à un point et a marqué plus de points cette saison aux septième, huitième et neuvième que Philadelphie.

Les Phillies peuvent-ils gérer le fait d’être favoris ? L’année dernière, ils ont créé des souvenirs de septembre avec une mentalité dos au mur. Désormais, ce club devrait battre les Marlins en dessous de la moyenne. En quoi cela change-t-il le calcul ?

Qui va gagner ?

L’année dernière, les Phillies se sont rendus à Saint-Louis en tant qu’opprimés lors de la ronde des wild-cards, ont avalé un fût de Four Loko d’avant-match et ont commencé leur improbable octobre avec un retour remarquable en neuvième manche lors du premier match. une confiance irrationnelle et rien à perdre, tout comme les Marlins de Miami 2023. Maintenant, sur le papier, les Phillies sont de loin le meilleur club de balle, mais parfois le papier brûle et dans une courte série, tout peut arriver.

Cela étant dit, je choisis Philadelphie. Le déficit de talents ici est considérable. Schumacher a fait un travail spectaculaire en entraînant ce club des Marlins imparfait et blessé en séries éliminatoires, mais je pense que les Phillies sont tout simplement trop bons.

Jake Mintz, co-créateur du compte Twitter BBQ familial Céspedes, écrit sur tout ce qui concerne le baseball pour FOX Sports. Suivez-le sur Twitter @ CéspedesBBQ .