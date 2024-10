Aperçu : Maccabi Tel Aviv contre Real Sociedad – pronostics, actualités de l’équipe, compositions

Sports Mole présente un aperçu du choc de la Ligue Europa de jeudi entre le Maccabi Tel Aviv et la Real Sociedad, y compris les pronostics, les nouvelles des équipes et les compositions possibles.

Real Sociedad chercheront à remporter leur première victoire du Ligue Europa tableau principal quand face Maccabi Tel-Aviv à Belgrade jeudi.

Pendant ce temps, le Maccabi attend toujours de figurer sur le tableau après avoir perdu ses deux premiers matches de la phase de championnat.

Aperçu du match

Après avoir abandonné les qualifications de la Ligue des champions, le Maccabi a fait un travail léger lors de ses deux matches de qualification pour la Ligue Europa, battant Panevezys 5-1 au total avant de balayer le TSC par un score de 8-1 sur les deux matches.

Malheureusement pour le Maccabi, ils ont eu beaucoup plus de mal lors des deux premiers matches du tableau principal, n’ayant rien réussi lors de leurs deux premiers matches contre Braga et Midtjylland.

Ils ont encaissé deux buts en fin de match pour s’incliner 2-1 face à Braga lors de la première journée, avant d’inscrire deux buts sans réponse lors de leur dernière sortie européenne contre les champions du Danemark, assurant ainsi qu’ils sont l’une des six équipes à ne pas avoir encore marqué un point dans le match. phase de championnat.

Les champions d’Israël ont réussi à créer un certain élan après la défaite contre Midtjylland, après avoir remporté des victoires consécutives sur le Maccabi Netanya et le Maccabi Haifa pour prendre cinq points d’avance en tête de leur championnat national.

Après avoir remporté six de ses sept matches de championnat cette saison (1 nul), Zarko Lazétique aura désespérément besoin de son équipe pour conserver sa forme nationale dans la compétition européenne.

La Real Sociedad est de retour en Ligue Europa après avoir connu les sommets de la Ligue des champions la saison dernière.

La Real a réussi à se frayer un chemin à travers la phase de groupes, avant que son parcours en Ligue des champions ne se termine par une défaite en huitièmes de finale contre le Paris Saint-Germain.

La Real Sociedad aura de grands espoirs de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, même si sa tentative de passer de la phase de championnat a connu un début difficile, n’ayant pris qu’un point lors de ses deux premiers matches du tableau principal.

L’équipe basque a disputé un match nul 1-1 lors de son match d’ouverture contre Nice, avant de céder une légère avance pour s’incliner 2-1 lors de sa rencontre à domicile contre Anderlecht, prolongeant ainsi sa série sans victoire en Ligue Europa à cinq matches.

En vérité, la Real Sociedad a eu du mal à retrouver sa meilleure forme au cours des deux premiers mois de la saison, après en avoir remporté trois, fait quatre nuls et perdu cinq de ses 12 matches toutes compétitions confondues.

Cependant, ils auront la chance de remporter des victoires consécutives après avoir enregistré une victoire serrée 1-0 lors du match à l’extérieur de samedi contre Gérone grâce à Mikel OyarzábalLe premier but de la saison et une défense résolue qui a enregistré un troisième clean sheet en cinq matchs de compétition à l’extérieur.

Forme de la Ligue Europa du Maccabi Tel Aviv :

Forme Maccabi Tel Aviv (toutes compétitions) :

Forme de la Real Sociedad Ligue Europa :

Forme Real Sociedad (toutes compétitions) :

Nouvelles de l’équipe

Le Maccabi doit encore se passer des services de Sagiv Jehezkel et Roy Revivoalors que Dor Tourgueman C’est un doute après avoir raté les quatre derniers matches en raison d’une blessure.

Tyrese Asante et Gabi Kanichowsky sont tous deux disponibles pour la sélection après avoir raté la défaite contre Midtjylland en raison d’une suspension.

Elad Madmon a marqué lors des deux derniers matches de championnat du Maccabi, et il cherchera à mettre sa récente forme nationale sur la scène européenne lorsqu’il figurera en première ligne contre la Real Sociedad.

Quant aux visiteurs, ils ne peuvent pas faire appel au défenseur Hamari Traoré et milieu de terrain Pablo Marin en raison de blessures au genou et à la cuisse respectivement.

Arsen Zakharian a repris l’entraînement suite à une blessure à la cheville, mais il reste à voir s’il sera apte à faire partie de son équipe pour la première journée de la saison.

Imanol Alguacil est susceptible d’apporter des changements pour le concours de jeudi, avec Álvaro Odriozola, Jon Pacheco, Javi López, Benat Turrientes et Prends Kubo tous en lice pour débuter contre le Maccabi

Composition de départ possible du Maccabi Tel Aviv :

Michpati ; Asante, Stojic, Shlomo, Nachmias ; Peretz, Kanichowsky, Sissokho ; Davida, Addo, Madmon,

Composition de départ possible de la Real Sociedad :

Rémiro ; Odriozola; Zubeldia, Pacheco, Lopez; Méndez, Zubimendi, Turrientes Barrenetxea ; Kubo, Oyarzábal

Nous disons : Maccabi Tel Aviv 1-1 Real Sociedad

Le match se déroulant en Serbie, la compétition pourrait ressembler davantage à un match neutre qu’à un match à domicile du Maccabi.

Même si cela pourrait jouer en faveur de la Real Sociedad, les visiteurs n’ont pas réussi à remporter des victoires consécutives cette saison, et nous pensons que l’incohérence pourrait se poursuivre avec un match nul lors du match de jeudi.

