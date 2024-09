Aperçu : Lyon contre Olympiacos – pronostics, actualités de l’équipe, compositions

Sports Mole présente un aperçu du choc de la Ligue Europa de jeudi entre Lyon et l’Olympiacos, y compris les pronostics, les nouvelles des équipes et les compositions possibles.

Côté français Lyon espèrent décrocher leur première victoire de leur Ligue Europa campagne lorsqu’ils accueillent les champions de la Conference League Olympiakos au Groupama Stadium jeudi.

Les deux clubs joueront huit matchs dans le cadre de la phase de championnat à 36 équipes, et après ces rencontres, les huit meilleures équipes passeront automatiquement aux huitièmes de finale, tandis que les 16 équipes suivantes s’affronteront dans un tour éliminatoire afin de remporter le droit. pour continuer dans la compétition.

Aperçu du match

© Imago

Lyon s’est qualifié pour la Ligue Europa grâce à sa sixième place en Ligue 1 la saison dernière et a battu Lens à la dernière place de qualification par seulement deux points.

Les hôtes ont participé pour la dernière fois à la Ligue Europa en 2021-22, et cette saison était également leur campagne la plus récente dans un tournoi européen.

Les Gones ont été éliminés de l’édition 2021-22 de la compétition après s’être inclinés 4-1 au total contre West Ham United en quarts de finale en avril 2022.

À leur honneur, le récent bilan de Lyon en Ligue Europa est solide puisqu’ils en ont remporté six, fait trois nuls et perdu un seul de leurs 10 derniers matchs.

Cependant, le directeur Pierre Sage a récemment subi des pressions en raison de la mauvaise forme de son équipe, le club ayant perdu trois fois, fait match nul et gagné une seule fois lors de ses cinq matches de compétition cette saison, malgré la création du cinquième plus grand xG parmi les 18 équipes de haut niveau de la Ligue. 1.

L’équipe de Sage est 14e du classement de Ligue 1 avec seulement quatre points en cinq matches, soit seulement deux points d’avance sur Angers, dernier, et elle a perdu 3-2 la dernière fois contre Marseille le 22 septembre.

La forme à domicile de Lyon est également médiocre étant donné qu’ils ont perdu trois de leurs quatre derniers matches au Groupama Stadium, bien qu’ils aient remporté les quatre matchs précédents à domicile.

© Imago

Les adversaires de l’Olympiacos ont terminé troisièmes du groupe éliminatoire du championnat de la Superligue grecque la saison dernière, ce qui les aurait qualifiés pour la Ligue Europa, quel que soit leur triomphe en Conference League.

Les visiteurs ont en fait été éliminés de la Ligue Europa la saison dernière après avoir terminé troisièmes de la phase de groupes, mais ont ensuite été transférés en Conference League, une compétition dans laquelle ils ont remporté sept matchs et ont fait match nul deux de leurs neuf matches.

En route vers la victoire du tournoi, l’Olympiacos a battu l’Aston Villa d’Unai Emery 6-2 au total en demi-finale en mai et la Fiorentina 1-0 en finale le 29 mai.

Chef José Luis MendilibarL’équipe d’Ouzbékistan est actuellement troisième de l’élite avec 10 points en cinq matches de championnat, même si elle a perdu 2-1 la dernière fois contre Aris le 21 septembre.

L’équipe de Mendilibar a triomphé lors de deux de ses trois derniers matchs à l’extérieur cette saison et en a remporté trois, fait match nul et perdu deux de ses six derniers matches à l’extérieur.

La forme de l’Olympiacos en Ligue Europa est médiocre, l’équipe ayant perdu trois fois, fait match nul à cinq reprises et gagné une seule fois lors de ses neuf derniers matches.

Forme Lyon (toutes compétitions) :

Forme Olympiacos (toutes compétitions) :

Nouvelles de l’équipe

© Imago

Lyon entre dans l’affrontement sans problème de blessure, et le manager Sage devrait être en mesure de choisir un XI parmi une équipe en bonne santé.

Lors de leur défaite face à Marseille, les Gones étaient disposés en 3-5-2, avec Duje Caleta-Car opérant comme défenseur central de son équipe, et il pourrait le faire à nouveau jeudi.

Ancien de Chelsea et de Manchester United joueur Nemanja Matic pourrait protéger la défense depuis la base du milieu de terrain, et il pourrait être rejoint au centre du terrain par Corentin Tolisso et Maxence Caqueret.

À l’avant, Cadeau Orban et Alexandre Lacazette sont susceptibles de débuter ensemble étant donné qu’ils l’ont fait lors des deux derniers matchs de Lyon.

Quant aux visiteurs, ils seront sans attaquant Giorgos Masouras pendant encore quelques semaines, tandis que le défenseur central Panagiotis Retsos a subi une blessure musculaire, mais le délai de son retour n’est pas encore connu.

L’entraîneur de l’Olympiacos, Mendilibar, a choisi d’utiliser une structure en 4-2-3-1 lors de la dernière sortie de son équipe, et il pourrait le faire à nouveau jeudi avec Ayoub El Kaabi en tête de file.

Santiago Hezzé est certain de figurer dans le double pivot, et il pourrait être associé à Daniel Garcíaqui a joué à ses côtés lors de la défaite 2-1 de son équipe contre l’Aris.

En défense, les défenseurs centraux David Carmo et Andréas Ndoj on fera confiance pour protéger le gardien de but Konstantinos Tzolakis.

Lyon onze de départ possible :

Perri ; Mata, Caleta-Car, Tagliafico; Maitland-Niles, Caqueret, Matic, Tolisso, Vinicius ; Orban, Lacazette

Composition de départ possible de l’Olympiacos :

Tzolakis ; Rodinei, Ndoj, Carmo, Ortega; Hezze, Garcia ; Martins, Chiquinho, Velde; El Kaabi

On dit : Lyon 1-1 Olympiacos

Lyon cherchera à rebondir après sa défaite de la dernière fois et pourrait commencer le match intensément, afin de pouvoir marquer le premier but du match.

Cependant, il est difficile d’ignorer leur mauvaise forme cette saison, et il ne serait pas surprenant que l’Olympiacos parvienne à égaliser.

Pour l’analyse des données des résultats les plus probables, des scores et plus encore pour ce match, veuillez cliquer ici.

