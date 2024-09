Aperçu : Los Angeles FC contre Austin FC – pronostics, actualités de l’équipe, compositions

Sports Mole présente un aperçu du choc de la Major League Soccer de jeudi entre le Los Angeles FC et l’Austin FC, y compris les pronostics, les nouvelles de l’équipe et les compositions possibles.

Los Angeles FC chercheront à rebondir après leur défaite dans le derby contre LA Galaxy lorsqu’ils recevront Austin FC lors du choc de la Major League Soccer de jeudi.

Les visiteurs chercheront quant à eux à éviter une troisième défaite consécutive en championnat, et une victoire au BMO Stadium pourrait leur permettre de dépasser leurs rivaux texans du FC Dallas et de garder en vie leurs minces espoirs de séries éliminatoires.

Aperçu du match

© Imago

Le LAFC se lance dans ce match après une décevante défaite 4-2 à l’extérieur contre le LA Galaxy dimanche, lorsque des buts de Dejan Joveljic, Edwin Cerrillo et Riqui Puig a réalisé une remontée sensationnelle après que le LAFC ait pris l’avantage 2-0 en début de match, grâce à des buts de Mateusz Bogusz et Denis Bouanga.

Ce qui est encore plus décevant pour les Noirs et Or, c’est le fait que Lewis O’Brien a été expulsé pour une faute dangereuse sur Miki Yamane tard dans le jeu.

Cela a été une période de hauts et de bas pour Steve CherundoloL’équipe de s’est récemment imposée, avec une défaite en finale de la Leagues Cup contre Columbus Crew suivie d’une victoire 1-0 à l’extérieur contre les Seattle Sounders pour réserver sa place en finale de l’US Open Cup.

Le LAFC affrontera le Sporting Kansas City en finale plus tard ce mois-ci, mais avant tout, il devra améliorer sa forme en championnat, car il n’a remporté aucune de ses trois dernières rencontres en MLS.

Il y a encore beaucoup à jouer en championnat pour le LAFC également, et même si la défaite de dimanche dans le derby a été une pilule douloureuse à avaler, ils ne sont qu’à sept points du leader du classement, le LA Galaxy, et ils ont surtout deux matchs d’avance sur leurs rivaux.

Bien que le destin ne soit plus entre leurs mains, le LAFC n’est qu’à quatre points d’égaler son total de 52 points de la saison 2023, mais il lui faudrait gagner ses sept matchs restants pour dépasser son total de 67 points qu’il a atteint en 2022 lorsqu’il a dominé la Conférence Ouest.

© Imago

Austin se rend à Los Angeles dans l’espoir de renverser la vapeur après un mois de septembre hésitant, avec une défaite à domicile contre les Whitecaps de Vancouver suivie d’une défaite 2-1 dimanche à l’extérieur contre le Toronto FC.

Jonathan Osorio et Deandre Kerr a marqué pour les hôtes alors qu’ils prenaient une avance de deux buts, et malgré Owen WolffAprès avoir marqué un but tardif pour redonner espoir à son équipe, les Verts et les Noirs ont quitté le Canada les mains vides et frustrés alors qu’ils occupent la 11e place de la Conférence Ouest.

Ce fut une saison décevante pour Josh WolffL’équipe d’Austin a le xG le plus bas (1,09) et le troisième xGA le plus élevé (1,57) de la MLS, il est donc clair qu’Austin a du mal aux deux extrémités du terrain.

L’entraîneur-chef Wolff est au club depuis 2020 et au cours de son mandat, il a vu Austin terminer 12e en 2021 et 2023 ; bien qu’en 2022, ils aient connu une saison sensationnelle lorsqu’ils ont terminé deuxième avant de perdre la finale de la Conférence Ouest 3-0 contre les adversaires de jeudi.

Mais en 2024, même les séries éliminatoires semblent être une tâche difficile, Austin étant à cinq points du Minnesota United, neuvième, avec seulement six matchs à jouer, et le voyage de jeudi au LAFC donne déjà l’impression que leurs espoirs de séries éliminatoires sont dans le saloon de la dernière chance.

Cependant, l’historique des rencontres récentes n’est pas en faveur de Wolff, puisque le LAFC est invaincu lors des quatre dernières rencontres entre les deux équipes, avec trois victoires et un match nul et un score cumulé de 11-3.

Formulaire de sélection du Los Angeles FC en Major League Soccer :

Forme du Los Angeles FC (toutes compétitions confondues) :

Formulaire de l’Austin FC en Major League Soccer :

Forme d’Austin FC (toutes compétitions) :

Nouvelles de l’équipe

© Imago

Lorenzo Dellavalle (ligament croisé) est le seul absent de longue durée du LAFC avec Jésus Murillo (genou) un doute pour ce match, et défenseur Ryan Hollingshead à un carton jaune près d’une suspension.

Le joueur prêté à Nottingham Forest, O’Brien, est cependant suspendu après avoir reçu son carton rouge contre LA Galaxy, avec Marco Delgado étant le candidat le plus susceptible de le remplacer.

Bouanga court après le Soulier d’Or et il n’est qu’à deux buts de Christian Benteke19 buts en MLS, avec l’attaquant polyvalent susceptible d’être à nouveau aux côtés Olivier Giroud et Bogusz en attaque.

Austin dispose quant à lui d’une équipe entièrement en forme pour son voyage à Los Angeles, Wolff optant probablement pour la même équipe qui a perdu contre Toronto.

Daniel Pereira, Anneau d’Alexandre et Sébastien Driussi sont susceptibles de former un trio de milieu de terrain talentueux sur le papier, avec Driussi ayant la licence d’aller de l’avant et de soutenir l’attaque.

Avant Gyasi Zardes n’a marqué que trois buts en 28 sorties en MLS cette saison, avec Diego Rubio en veille si le manager cherche à changer son attaquant principal pour ce match.

Composition possible du onze de départ du Los Angeles FC :

Lloris ; Hollingshead, Long, Segura, Campos ; Ilie, Tillman, Delgado; Bogusz, Bouanga, Giroud

Composition possible du onze de départ de l’Austin FC :

Stuver; Desler, Hines-Ike, Hedges, Biro ; Pereira, Ring, Driussi; Bukari, Obrain, Zardes

Nous disons : Los Angeles FC 2-1 Austin FC

Le LAFC a encore beaucoup à jouer cette saison en championnat et avec sa prochaine finale de coupe à la fin du mois, et il est donc primordial de créer une dynamique dans ce sens.

Avec cela à l’esprit et la forme irrégulière d’Austin qui les tourmente toute la saison, nous nous attendons à ce que l’équipe locale remporte de justesse ce qui pourrait être une affaire serrée.

Pour une analyse des données sur les résultats les plus probables, les scores et plus encore pour ce match, veuillez cliquer ici.

