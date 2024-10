APERÇU : Les Red Wings rentrent chez eux pour combattre les Devils pour la soirée Star Wars jeudi

Fischer a ajouté que trouver des moyens de gagner ce genre de matchs serrés ne profitera qu’aux Red Wings à mesure qu’ils avancent dans la saison.

« Je vous garantis qu’il y aura un match où nous jouerons à fond et d’une manière ou d’une autre, nous finirons par perdre par un but », a déclaré Fischer. « Vous allez vous dire : « Comment diable avons-nous perdu ce match ? Cela arrive tellement de fois dans la LNH. Je vous garantis qu’une autre équipe gagne [Thursday] avec très peu de clichés. Des choses drôles comme ça arrivent. Évidemment, ce n’est pas viable à long terme, mais lorsque vous avez ces opportunités, vous devez marquer ces points.

Quant aux Devils, qui entreront jeudi à égalité avec les Rangers de New York au premier rang de la division métropolitaine, ils viennent de s’incliner 8-5 contre le Lightning de Tampa Bay mardi.

Timo Meier (quatre buts, cinq passes décisives) et Stefan Noesen (trois buts, six passes décisives) totalisent tous deux neuf points, un record d’équipe cette saison, tandis que trois joueurs (Nico Hischier, Jack Hughes et Jesper Bratt) totalisent huit points chacun. Devant le filet, le gardien Jacob Markstrom possède une fiche de 3-2-1 avec une moyenne de buts alloués de 2,99 et un pourcentage d’arrêts de ,902 en six matchs.

Fischer a déclaré que Détroit se concentrait sur la limitation des revirements contre « l’offensive de haut vol » du New Jersey.

« Vous regardez toujours leurs matchs ou leurs scores, et ils marquent toujours beaucoup de buts », a déclaré Fischer à propos des Devils, qui mènent la LNH avec 32 buts cette saison. « Habituellement, lorsque vous les jouez, c’est un petit va-et-vient. Ils ont des joueurs talentueux et haut de gamme avec les Hughes [brothers] et Bratt. Il y a beaucoup de gars avec des jeux de transition rapides. Vous ne pouvez pas retourner la rondelle avec eux. Si vous retournez la rondelle, vous la chasserez jusqu’à votre camp toute la soirée.