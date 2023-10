MARDI À NMU

• Michigan Tech termine mardi son road trip de trois semaines et demie dans le nord du Michigan.

• Le premier service à la Vandament Arena est prévu à 18h30.

• Les Huskies ont une fiche de 11-13 au total et de 7-6 au GLIAC.

• Tech termine la semaine en accueillant Wayne State vendredi et Saginaw Valley State samedi au SDC Gym.

REGARDER À LA TÉLÉ

• Le match de mardi sera télédiffusé localement sur Grit TV.

• Les fans peuvent se connecter aux chaînes WLUC 6.3 ou Charter 192.

• Mark Evans (play-by-play) et Dave Ellis (couleur) fourniront les commentaires.

• TV6 et FOX-UP ont commencé à diffuser la rivalité Tech contre NMU au cours de la saison 2013-14.

REGARDEZ LES HUSKIES

• Tous les matchs à domicile et du GLIAC seront diffusés sur FloSports.

• Les fans de Michigan Tech peuvent regarder tous les matchs à domicile et de conférence de volley-ball, basket-ball, football, football et hockey avec un seul abonnement.

• FloSports offre à chaque abonné un accès à tous les contenus et événements avec l’achat d’un abonnement mensuel ou annuel.

• Les abonnements sont proposés selon deux forfaits de facturation différents : mensuel et annuel.

• Des réductions sont disponibles pour les étudiants inscrits dans les établissements membres et associés du GLIAC. Vous devez vous abonner avec une adresse e-mail .edu pour être éligible.

• FloSports est disponible sur iOS, Android, Apple TV, Roku, Amazon Fire et Chromecast.

LE WEEKEND DERNIER

• Le volleyball technique a partagé son week-end dans le sud de l’État avec un balayage à Davenport vendredi et une défaite 3-1 à Grand Valley State samedi.

• Lindy Oujiri a mené l’offensive (3,71 k/s), Tess Hayes a préparé l’attaque (10,71 a/s) et Amelia Albers (4,71 d/s) a ancré la défense.

À LA RECHERCHE DES CHATS SAUVAGES

• NMU est 8-16 au total et 5-8 dans le GLIAC. Les victoires de la conférence reviennent à Davenport, Tech, Lake Superior State, Purdue Northwest et Saginaw Valley State.

• Jacqueline Smith mène le GLIAC pour les points par set (4,39) et est deuxième pour les attaques décisives par set (3,74). Meghan Meyer est troisième de la conférence pour le pourcentage de réussite (.339).

• Les équipes se sont réparties les matches de la saison dernière, chaque équipe balayant son terrain.

• NMU avait une fiche de 23-9 au total et de 14-4 dans le GLIAC la saison dernière et a participé au tournoi de la NCAA. Les entraîneurs du GLIAC les ont placés troisièmes lors du sondage de pré-saison.

• Meghan Meyer, Jacqueline Smith et Lauren Van Remortel reviennent parmi les sélections All-GLIAC de la saison dernière.

PREMIÈRE RENCONTRE

• Tech a perdu 3-0 contre Northern Michigan le 26 septembre au SDC Gym.

• Les deux premiers sets ont été marqués par des points supplémentaires et les Wildcats se sont imposés 27-25, 26-24 et 25-19.

• Meg Raabe a mené les Huskies avec 13 attaques décisives et Lindy Oujiri a terminé avec 11. Tess Hayes a mené pour les passes décisives (27) et les récupérations (14). Alayna Corwin a réalisé 13 récupérations.

CLASSEMENT ACTUEL DES GLIAQUES

1. État de Ferris, 13-1

2. État de Grand Valley, 11-2

3. Côté parc, 9-4

4. Technologie du Michigan, 7-6

Davenport, 7-6

6. Purdue Nord-Ouest, 6-7

7. Nord du Michigan, 5-8

8. État de Wayne, 4-9

9. État du lac Supérieur, 3-11

10. État de la vallée de Saginaw, 1-12

200 VICTOIRES POUR L’ENTRAÎNEUR

• L’entraîneur-chef Matt Jennings a remporté son 200e match le 14 octobre contre Findlay.

• Il se classe deuxième dans l’histoire du programme pour les victoires en carrière derrière Mary Kaminski (258).

ENTRAÎNEUR JENNINGS

• L’entraîneur-chef Matt Jennings en est à sa 11e saison avec les Huskies et a remporté 202 matchs au total.

• Jennings fait partie du comité national de volleyball féminin de la NCAA et représente la région du Midwest.

• Sous Jennings, les Huskies sont passés de la dernière place de la conférence au classement national et ont régulièrement participé au tournoi de la NCAA.

• Jennings a entraîné les Huskies à quatre participations consécutives à des tournois de la NCAA de 2017 à 2021.

• Il a été nommé entraîneur GLIAC de l’année en 2019 et 2017 et a mené l’équipe à un record de programme de 10 victoires consécutives pour débuter la saison 2016.

• L’équipe du printemps 2021 a remporté un titre de saison régulière du GLIAC pour la deuxième fois dans l’histoire du programme, l’équipe de 2021 répétant l’exploit de manière pure et simple.

JOURNÉE DES ENFANTS

• Le samedi est la journée annuelle pour les enfants de Tadych’s Marketplace Foods à Michigan Tech. Tadych’s de Houghton a acheté 100 billets pour le match de volleyball de samedi et 400 billets pour le match de hockey.

• Les Huskies de volleyball accueillent Saginaw Valley State lors de la journée des seniors à 15 h.

• Tadych’s distribuera les billets mercredi à midi.

• Vollerth’s distribuera des coupons de hot-dogs aux 100 premiers participants au match de volleyball.

CLASSEMENT STATISTIQUE DU GLIAC

• Kaycee Meiners – 1er au total des blocs (97)

• Kaycee Meiners – 1er en blocs par set (1,09)

• Lindy Oujiri – 3e au total (317)

• Tess Hayes – 4e pour les passes décisives par set (9,98)

• Kaycee Meiners – 4e pour le pourcentage de réussite (.327)

• Lindy Oujiri – 5e pour les attaques décisives par set (3,6)

• Rachel Zurek – 6e pour les blocs par set (0,87)

• Amelia Albers – 9e pour les passes décisives par set (3,26)

PROCHAINE JOURNÉE DES SENIORS

• Michigan Tech récompensera ses cinq seniors après le match de samedi contre le SVSU.

• Lindy Oujiri, Zoe Rhines, Lauren Richards, Leiya Rybicki et Kate Walch seront honorées lors de leur dernier match à domicile de saison régulière.

JOUEURS GLIAC DE LA SEMAINE

• 9 octobre – Lindy Oujiri – Joueuse offensive de la semaine GLIAC

• 9 octobre – Tess Hayes – Passeuse GLIAC de la semaine

ÉQUIPE TOUS LES TOURNOIS

• Lindy Oujiri a été nommée dans l’équipe de tous les tournois croisés de la région du Midwest. Elle a aidé les Huskies à atteindre une fiche de 2-1 au Crossover, menant l’offensive avec 43 attaques décisives, soit une moyenne de 4,3 par set tout en atteignant 0,298.

• Kaycee Meiners a été nommée dans l’équipe de l’UP Open All-Tournament après avoir réalisé une moyenne de 2,29 attaques décisives par set tout en atteignant 0,410 et en totalisant neuf blocs.

• Lindy Oujiri a été nommée dans l’équipe d’étoiles du tournoi Up North après avoir mené les Huskies avec 3,62 attaques décisives par set tout en ajoutant huit blocs.

SONDAGE DE PRÉSAISON SUR LE GLIAC

1. État Ferris – 79 (7)

2. État de Grand Valley – 70 (1)

3. Nord du Michigan – 67 (2)

4. Technologie du Michigan – 53

5. État de Wayne – 51

6. Davenport – 44

7. État de la vallée de Saginaw – 34

8. État du lac Supérieur – 24

9. Côté parc – 18

10. Purdue Nord-Ouest – 10

NOUVELLE ASSISTANTE

• Mallory Nickelson a été nommée entraîneur adjoint de Michigan Tech volleyball en février.

• Nickelson a été libéro et passeur titulaire pendant quatre ans à l’Université Roosevelt, futur membre du GLIAC, et a récemment été entraîneur adjoint pendant deux saisons à l’UW-Stevens Point.

CAPITAINES

La frappeuse extérieure senior Lindy Oujiri, la bloqueuse centrale junior en chemise rouge Kaycee Meiners et la spécialiste défensive de deuxième année Alayna Corwin sont les capitaines d’équipe pour 2023.

LA SAISON DERNIÈRE

• Tech a terminé la saison 2022 avec un bilan global de 20-10, remportant 20 matchs pour la cinquième saison consécutive.

• Les Huskies ont obtenu une fiche de 11-7 dans le jeu GLIAC et se sont qualifiés pour la demi-finale du tournoi GLIAC pour la sixième saison consécutive.

HORAIRE À VENIR

• Les Huskies accueillent Wayne State (3 novembre) et Saginaw Valley State (4 novembre) lors des derniers matchs à domicile de la saison régulière.

• La saison régulière se termine à Ferris State (10 novembre) et à Lake Superior State (11 novembre).

• Le Tournoi GLIAC débute le 15 novembre en quarts de finale avec les demi-finales le 18 novembre et le match de championnat le lendemain.