APERÇU : Les Huskies ouvrent le jeu du CCHA dans l’État de Bemidji

OUVERTURE DU CCHA

• Michigan Tech prend la route ce week-end pour commencer les matchs du CCHA à Bemidji State.

• La mise au jeu aura lieu à 20 h 07 (heure de l’Est) vendredi et à 19 h 07 samedi au Sanford Center.

• La technologie est globalement 2-4-3. BSU a une fiche de 3-5-0 au total et de 2-2 au CCHA.

• Les équipes se rencontreront une deuxième fois les 19 et 20 janvier à Houghton.

À LA RADIO

• Mix 93,5 FM WKMJ diffuse tous les matchs de hockey de Michigan Tech.

• Les fans peuvent écouter la radio en direct sur Mix 93.5 FM WKMJ, en ligne sur TheMix93.com ou Pasty.com, ou en utilisant votre application de streaming radio préférée.

• Dirk Hembroff dirigera toute l’action au cours de sa 22e année derrière le micro.

FLOHOCKEY.TV

• Tous les matchs à domicile de Michigan Tech et de CCHA au cours de la saison 2023-24 seront diffusés en direct sur FloHockey.tv.

• Les fans de Michigan Tech peuvent regarder tous les matchs à domicile et de conférence de volley-ball, basket-ball, football et football avec un seul abonnement.

• FloSports offre à chaque abonné un accès à tous les contenus et événements avec l’achat d’un abonnement mensuel ou annuel.

• FloSports est disponible sur iOS, Android, Apple TV, Roku, Amazon Fire et Chromecast.

TRUCS DU CHAPEAU HUSKY

• Isaac Gordon a réussi un tour du chapeau lors de la victoire de 6-4 contre Augustana, vendredi. Il a marqué un but à chaque période.

• Ryland Mosley a réussi un tour du chapeau lors de la victoire de 4-3 en prolongation contre les Vikings, samedi. Il a marqué les trois derniers buts de Tech, y compris le but vainqueur en prolongation.

• La dernière fois que Tech a réussi des tours du chapeau lors de soirées consécutives, c’était les 17 et 18 octobre 2003 contre Northern Michigan. Chris Conner a marqué un but à chaque période lors d’une victoire 4-3 OT NMU à Marquette. Colin Murphy a marqué quatre buts la nuit suivante dans une victoire de 7-6 en prolongation pour les Huskies au Mac. Tech traînait 6-3 avec 2:06 à jouer. Nick Anderson a marqué à 17 :55, Murphy à 18 :34, encore une fois à 19 :32, puis il a remporté le match à 2 :58 de la prolongation.

RECRUE DE LA SEMAINE CCHA

• Isaac Gordon est la recrue de la semaine de la CCHA après avoir récolté quatre buts et une passe lors du balayage d’Augustana.

• Il a réussi un tour du chapeau dans la victoire de 6-4 vendredi tout en ajoutant une passe, puis a ouvert le score dans une victoire de 4-3 en prolongation samedi.

• Gordon mène les Huskies avec neuf points et est à égalité au premier rang de l’équipe avec cinq buts. Ses neuf points mènent toutes les recrues de la CCHA, se classant cinquième parmi tous les patineurs de la CCHA.

DÉFENSEUR DE LA SEMAINE CCHA

• Chase Pietila est le défenseur de la semaine du CCHA après avoir mené les défenseurs du CCHA avec trois passes décisives au cours du week-end et avoir également bloqué six tirs.

• Il a obtenu la première passe décisive sur les trois buts de Ryland Mosley. Le duo s’est connecté sur deux buts égalisateurs en troisième période, puis sur le but vainqueur en prolongation.

• Chase se classe deuxième de l’équipe avec cinq passes décisives cette saison, ce qui le classe au deuxième rang parmi les recrues de la CCHA.

RECORD DE GAGNANTS DE JEUX

• Le gardien de cinquième année Blake Pietila a établi un record scolaire avec sa 59e victoire en carrière le 4 novembre dans une victoire de 6-4 contre Augustana. Il a stoppé 19 tirs pour remporter la victoire.

• Pietila a remporté 14 matchs en deuxième année, 21 en junior, 23 en senior et un jusqu’à présent cette saison.

RECHERCHER L’ADVERSAIRE

• L’État de Bemidji est 3-5 au total et 2-2 au CCHA. Les victoires du CCHA proviennent d’un balayage de St. Thomas. Lake Superior State a remporté les deux matchs le week-end dernier dans le Soo. L’autre victoire des Beavers cette saison est contre l’Armée dans le tournoi Ice Breaker.

• Lleyton Roed mène la CCHA avec sept buts et a marqué le but vainqueur lors des trois victoires. Il a été nommé sur l’équipe d’étoiles des recrues de la CCHA l’année dernière.

• Le défenseur Kyle Looft faisait partie de l’équipe d’étoiles de la CCHA présentée par les médias, et Eric Pohlkamp a été choisi par les entraîneurs pour le titre de recrue de l’année en pré-saison de la CCHA.

• Le gardien de but Mattias Sholl était une sélection de la deuxième équipe d’étoiles de la CCHA l’an dernier.

• L’entraîneur-chef Tom Serratore en est à sa 23e saison.

INFORMATIONS SUR LA SÉRIE

• Tech a une fiche de 21-21-8 contre Bemidji State depuis 2007.

• Les Huskies ont une fiche de 11-14-1 à Bemidji.

• Tech a présenté une fiche de 2-1-1 contre les Beavers la saison dernière avec les deux victoires au Sanford Center en février.

DERNIÈRE RÉUNION

• Michigan Tech, numéro 12, a remporté un balayage du CCHA à Bemidji State les 3 et 4 février 2023. Les Huskies ont blanchi les Beavers 2-0 vendredi et ont gagné 3-2 samedi.

• Jack Works, Nick Nardella, Logan Pietila, Parker Saretsky et Marcus Pedersen ont marqué.

• Blake Pietila a poussé son record scolaire en une seule saison à huit blanchissages et son record en carrière à 18 vendredi.

CONTRE LES CASTORS

• Ryland Mosley – 2 buts, 4 passes décisives

• Logan Pietila – 2 buts, 4 passes décisives

• Arvid Caderoth – 1 but, 4 passes décisives

• Kyle Kukkonen – 2 buts, 1 passe décisive

• Jed Pietila – 2 passes décisives

DERNIÈRE SORTIE

• Michigan Tech a balayé Augustana avec une victoire de 6-4 vendredi et une victoire de 4-3 en prolongation samedi lors de la toute première rencontre entre les deux équipes.

• Isaac Gordon a réussi un tour du chapeau vendredi et Ryland Mosley a marqué le but gagnant en prolongation samedi pour compléter un tour du chapeau.

• Blake Pietila a remporté son 59e match en carrière vendredi pour établir un record scolaire.

• Blais Richartz, Kash Rasmussen et Jack Works ont également marqué des buts dans la série.

RÉCAPITULATIF D’OCTOBRE

• Tech a affiché une fiche de 0-4-3 au cours du premier mois de la saison.

• Michigan Tech, 10e, a égalisé 2-2 contre Minnesota Duluth, 17e, lors du match du Temple de la renommée du hockey américain, le 7 octobre à l’Amsoil Arena. Blake Pietila a réalisé 48 arrêts, un sommet en carrière.

• Tech a perdu 4-1 contre l’Alaska vendredi lors du match d’ouverture à domicile et a égalisé les Nanooks 2-2 samedi.

• Les Huskies se sont inclinés 4-2 et 5-2 contre le Wisconsin le week-end suivant lors du retour des Badgers à Houghton pour la première fois depuis octobre 2011.

• Tech a fait match nul 2-2 à St. Lawrence et s’est incliné 3-1 à Clarkson lors des derniers matchs du mois.

Logan Pietila a mené l’équipe avec trois buts et cinq points. Max Koskipirtti et Kyle Kukkonen ont récolté quatre points tandis qu’Isaac Gordon et Ryland Mosley en ont ajouté trois.

CENTRE SPORTIF TOP 10

• Le vainqueur du match de tirs de barrage de Logan Pietila contre l’Alaska s’est classé au 8e rang du Top 10 des jeux de la soirée d’ESPN Sportscenter.

• Logan a marqué sur un but entre les jambes lors de la victoire 2-1 en tirs de barrage.

NOTES DE PIÉTILA

• Blake Pietila classé parmi les gardiens actifs

59 victoires – mène le pays

110 matchs joués – mène la nation

19 blanchissages – mène le pays

• Classement de Logan Pietila parmi les joueurs actifs

4 buts en infériorité numérique – deuxième au niveau national

8 vainqueurs – troisième au niveau national

147 matchs joués – troisième au niveau national

ENTRAÎNEUR SHAWHAN

• L’entraîneur-chef Joe Shawhan en est à sa septième saison derrière le banc et détient une fiche de 121-92-23.

• Il a été nommé entraîneur de l’année 2023 de la CCHA et est l’un des deux seuls entraîneurs à avoir emmené trois équipes différentes de Michigan Tech au tournoi de la NCAA.

• Il a remporté son 100e match en carrière à Bowling Green le 5 novembre 2022 et se classe deuxième pour les victoires d’un entraîneur de Tech Hockey.

• Les 22 victoires de Shawhan lors de sa première saison, à égalité pour le plus grand nombre jamais enregistré par un entraîneur de première année de Michigan Tech. Jim Nahrgang a remporté 22 matchs en 1982-83.

• Shawhan a été nommé 22e entraîneur-chef des Huskies le 30 mai 2017, après avoir été entraîneur adjoint de Tech au cours des trois saisons précédentes.

HORAIRE À VENIR

• La première série à domicile du CCHA aura lieu contre Ferris State (17 et 18 novembre).

• Tech se rend dans l’État du Minnesota le week-end de Thanksgiving (24 et 25 novembre).

• Les Huskies accueillent Bowling Green (1er et 2 décembre) lors de la première série de décembre.

• Le week-end suivant (8 et 9 décembre) aura lieu la première de deux rencontres avec son rival Northern Michigan. La technologie est chaude vendredi soir et se rend à Marquette samedi.

HORS-CONFÉRENCE

• Tech a égalisé Minnesota Duluth 2-2 lors du premier match de la saison.

• Les Huskies ont perdu et égalisé contre l’Alaska lors de la série d’ouverture à domicile les 13 et 14 octobre.

• Tech a perdu deux matchs contre le Wisconsin les 20 et 21 octobre au MacInnes Student Ice Arena.

• Les Huskies ont fait match nul 2-2 à St. Lawrence (27 octobre) et ont perdu 3-1 à Clarkson (28 octobre).

• Tech a balayé Augustana lors de la première rencontre avec des victoires de 6-4 et 4-3 en prolongation les 3-4 novembre à Houghton.

• La 57e édition du Great Lakes Invitational aura lieu les 28 et 29 décembre.

INVITATION DES GRANDS LACS

• Michigan Tech accueille le Great Lakes Invitational 2023 au Van Andel Arena de Grand Rapids les 28 et 29 décembre.

• Demi-finales : Michigan Tech contre Alaska, 15 h 30, Michigan State contre Ferris State, 19 h.

• Match pour la troisième place du GLI, 15h30, match de championnat du GLI, 19h

PRÉSAISON TOUT-CCHA

• Le gardien de but senior Blake Pietila a été nommé joueur de l’année en co-pré-saison par les entraîneurs.

• Blake Pietila faisait partie de l’équipe pré-saison All-CCHA pour les entraîneurs et les médias.

• L’attaquant de deuxième année Kyle Kukkonen s’est joint à l’équipe pré-saison All-CCHA pour les entraîneurs et les médias.

• Le défenseur senior Jed Pietila a été nommé sur l’équipe d’étoiles de pré-saison de la CCHA par les médias.

CAMPS DE DÉVELOPPEMENT DE LA LNH

• Kyle Kukkonen – Canards d’Anaheim (2022, 2023)

•Blake Pietila – Stars de Dallas (2023)

• Trevor Russell – New Jersey (2022, 2023)

• Max Vayrynen – Flames de Calgary (2023)

CHOIX DE REPêchage DE LA LNH

• Kyle Kukkonen – Choisi par les Ducks d’Anaheim lors du repêchage 2021 de la LNH comme 162e choix au total en sixième ronde.

• Kukkonen est le 84e joueur de Michigan Tech à être repêché par un club de la LNH.

CAPITAINES

• Les seniors Logan Pietila et Arvid Caderoth sont les capitaines.

• Les seniors Ryland Mosley et Blake Pietila ainsi que l’étudiant de deuxième année Kyle Kukkonen sont capitaines adjoints.

TRANSFERTS

• Tyrone Bronte a joué à Alabama Huntsville en 2020-2021. Il a été nommé dans l’équipe All-Rookie de la WCHA après avoir récolté 13 points sur quatre buts et neuf passes décisives en 22 matchs.

• Matthew Campbell était un…