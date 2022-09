APERÇU: L’entrée et la sortie rapides de Lavrov aux Nations Unies

Il est arrivé quelques minutes avant de devoir parler, ratant les remarques précédentes du secrétaire d’État américain Antony Blinken qui avait critiqué Moscou pour ce que l’Américain a décrit comme des crimes de guerre et d’autres atrocités.

Après des jours de discours de dirigeants mondiaux prenant des coups subtils et pas si subtils contre la Russie pour son invasion de l’Ukraine lors de l’Assemblée générale annuelle des Nations Unies, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov s’est adressé jeudi au Conseil de sécurité.

Et puis ce fut au tour de Lavrov de sonner, et il l’a fait pendant plusieurs minutes, répétant les affirmations fréquentes de son pays selon lesquelles Kyiv opprime depuis longtemps les russophones et que le soutien occidental à l’Ukraine est une menace pour Moscou. Pendant tout ce temps, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a regardé.